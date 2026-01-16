Paneque en la constitución de Rodalies de Cataluña: “No podemos prometer milagros”

José Alberto Marín, el decano del Colegio de Notarios de Cataluña, ha dado fe -este viernes-a la firma de constitución de Rodalies de Catalunya, la nueva empresa mixta participada por Renfe y la Generalitat que gestionará en un futuro los servicios de cercanías y regionales. El pasado lunes -en un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat- quedó claro que la nueva sociedad mercantil no gestionará los trenes hasta, como pronto, 2027, cuando la empresa mixta obtengan la licencia de empresa ferroviaria, el certificado de seguridad y el plan de contingencia ferroviario. Este viernes, además, la propia consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha reconocido que los usuarios de Rodalies no notarán, por ahora, grandes mejoras en un servicio donde no hay día sin incidencias: “No podemos prometer milagros”.

La firma de constitución de la nueva empresa -participada en un 50,1% por Renfe y el 49,9% por la Generalitat- la han protagonizado la propia Paneque y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández. El acto de constitución supone el inicio del traspaso integral de las competencias. La nueva sociedad, con un capital social inicial de dos millones de euros (uno de la administración catalana y otro de Renfe), estará presidida por Paneque y contará como consejero delegado con Òscar Playà, hasta ahora director general de la red del Metro de Barcelona.

Tras la firma, Paneque no ha querido dar falsas esperanzas a los usuarios que sufren diariamente la colección de incidencias de cercanías en Cataluña. “Hoy constituimos una herramienta de gobierno para mejorar el servicio de Rodalies”, ha comenzado su discurso alabando el papel de ERC y del Gobierno de Pere Aragonès en las negociaciones. “A partir de ahora, ponemos las bases en el ámbito de la gobernanza para que Rodalies mejore en el futuro. No presentamos ni un eslogan, ni un anuncio de resultados inmediatos. Presentamos un cambio de gobernanza. No podemos resolver el problema de un día para otro, pero podemos crear herramientas para mejorar la información y dar respuestas respecto a las incidencias del día a día”, ha asegurado Paneque. La consejera de Territorio ha concluido: “Comenzamos a trabajar con una hoja de ruta clara: rigor, método, responsabilidad política y pública, trabajo bien hecho y mejora del servicio. No podemos prometer milagros, pero sí rigor y planificación”.

Tras la firma notarial, el nuevo consejo de administración ha celebrado la primera reunión. Los miembros elegidos por Renfe son altos cargos de la empresa, como la directora general económico financiera, Marta Torralvo, el director general, Miguel Ángel Vicente, y el director general de Ingeniería y Mantenimiento, Luis Manuel Suárez. También la secretaria del sector ferroviario de UGT, Raquel González.

Por parte de la Generalitat, forman parte del consejo, Paneque, el comisionado del traspaso integral de Rodalies, Pere Macias, y la actual directora adjunta de Infraestructuras de la Generalitat, Tere Torres. Completan el ente Marc Sanglas, ex secretario de Movilidad durante el Gobierno de ERC (miembro elegido por los republicanos) y el consejero delegado, Òscar Playà.