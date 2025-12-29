Ir al contenido
_
_
_
_
El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

La Aemet prevé lluvias fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, Baleares, Almería y Murcia

El temporal abandona la Península, con una trancisión hacia tiempo estable durante la tarde

Domitila Diez
Domitila Diez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La última semana del año comienza con tiempo inestable en las regiones mediterráneas, después del temporal que ha azotado el sureste peninsular el fin de semana y ha provocado la muerte de dos personas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana para este lunes, ocasionalmente con tormenta y granizo, y la probabilidad de que sean intensas también en Baleares y en los litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Tenderán en general a cesar y a abrirse claros por la tarde, según las previsiones. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia a despejar.

La Aemet mantiene activados avisos amarillos (riesgo bajo) por lluvias acumuladas en Almería, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Campo de Cartagena y Mazarrón, Alicante, Castellón y Valencia. También por nieblas engelantes (formada por gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius que se congelan de inmediato al impactar contra una superficie) durante la mañana en Salamanca, Valladolid y Zamora.

Es posible que nieve en las montañas del extremo este peninsular y de Mallorca por encima de los 1.400 metros. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados, según las predicciones. En Canarias, los cielos serán nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas, y tenderán a despejar. Habrá nieblas matinales en el interior de Galicia y del tercio este peninsular, el alto Ebro y ambas mesetas. Se prevén más densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte, donde podrán ser engelantes.

La agencia predice ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y los entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto del país. Las mínimas irán en descenso en la mayor parte del territorio. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en las sierras del sureste, que serán moderadas en las montañas y localmente fuertes en los Pirineos. Soplará viento flojo en la mayor parte del país, según las previsiones, con intervalos moderados en los litorales mediterráneos.

El martes caerán lluvias débiles en el Cantábrico y en algunos puntos de Baleares. Según explica Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet, continuará el descenso de las temperaturas nocturnas, fruto de “unos cielos más despejados”. Las heladas se extenderán por zonas de montaña y por el norte y centro de la Península. Volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior. En las zonas donde persistan estas nieblas las temperaturas serán muy bajas durante todo el día y Del Campo detalla que “en Zamora, Palencia o Valladolid a duras penas se alcanzarán los cinco grados de temperatura máxima”.

El miércoles y el jueves, los días de Noche Vieja y Año Nuevo, el tiempo será estable y habrá “prácticamente una ausencia total de lluvias”, según adelanta Del Campo. Las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la Península, al igual que los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con la posibilidad de que estas nieblas formen placas de hielo. El jueves un frente provocará lluvias en Canarias, que localmente serán fuertes y persistentes, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El viernes hay más incertidumbre en las previsiones. El frente seguirá dejando lluvias en Canarias y Del Campo explica: “Aunque algunos escenarios todavía no lo sitúan sobre la Península, continuando el tiempo estable, otros escenarios más mayoritarios sí lo ubican sobre el territorio con lluvias en el oeste y centro peninsular”. El portavoz añade que “lo más probable es que las temperaturas suban notablemente”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El hallazgo del cuerpo sin vida del joven desaparecido en Granada eleva a dos los muertos por el temporal

El País / Nacho Sánchez | Valencia / Málaga

Las lluvias en el este de España ponen a Valencia en alerta

Nacho Sánchez / Ferran Bono | Málaga, Valencia

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  3. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  4. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_