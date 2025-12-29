La Aemet prevé lluvias fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, Baleares, Almería y Murcia

La última semana del año comienza con tiempo inestable en las regiones mediterráneas, después del temporal que ha azotado el sureste peninsular el fin de semana y ha provocado la muerte de dos personas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana para este lunes, ocasionalmente con tormenta y granizo, y la probabilidad de que sean intensas también en Baleares y en los litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Tenderán en general a cesar y a abrirse claros por la tarde, según las previsiones. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia a despejar.

La Aemet mantiene activados avisos amarillos (riesgo bajo) por lluvias acumuladas en Almería, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Campo de Cartagena y Mazarrón, Alicante, Castellón y Valencia. También por nieblas engelantes (formada por gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius que se congelan de inmediato al impactar contra una superficie) durante la mañana en Salamanca, Valladolid y Zamora.

Es posible que nieve en las montañas del extremo este peninsular y de Mallorca por encima de los 1.400 metros. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados, según las predicciones. En Canarias, los cielos serán nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas, y tenderán a despejar. Habrá nieblas matinales en el interior de Galicia y del tercio este peninsular, el alto Ebro y ambas mesetas. Se prevén más densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte, donde podrán ser engelantes.

La agencia predice ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y los entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto del país. Las mínimas irán en descenso en la mayor parte del territorio. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en las sierras del sureste, que serán moderadas en las montañas y localmente fuertes en los Pirineos. Soplará viento flojo en la mayor parte del país, según las previsiones, con intervalos moderados en los litorales mediterráneos.

El martes caerán lluvias débiles en el Cantábrico y en algunos puntos de Baleares. Según explica Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet, continuará el descenso de las temperaturas nocturnas, fruto de “unos cielos más despejados”. Las heladas se extenderán por zonas de montaña y por el norte y centro de la Península. Volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior. En las zonas donde persistan estas nieblas las temperaturas serán muy bajas durante todo el día y Del Campo detalla que “en Zamora, Palencia o Valladolid a duras penas se alcanzarán los cinco grados de temperatura máxima”.

El miércoles y el jueves, los días de Noche Vieja y Año Nuevo, el tiempo será estable y habrá “prácticamente una ausencia total de lluvias”, según adelanta Del Campo. Las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la Península, al igual que los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con la posibilidad de que estas nieblas formen placas de hielo. El jueves un frente provocará lluvias en Canarias, que localmente serán fuertes y persistentes, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El viernes hay más incertidumbre en las previsiones. El frente seguirá dejando lluvias en Canarias y Del Campo explica: “Aunque algunos escenarios todavía no lo sitúan sobre la Península, continuando el tiempo estable, otros escenarios más mayoritarios sí lo ubican sobre el territorio con lluvias en el oeste y centro peninsular”. El portavoz añade que “lo más probable es que las temperaturas suban notablemente”.