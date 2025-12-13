Trump sostiene que los ataques terrestres se dirigirán contra “personas horribles”, no contra un país

Los ataques contra objetivos terrestres dentro de lo que Washington llama “campaña contra el narcotráfico” van a comenzar “pronto”, pero no necesariamente ocurrirán solo en Venezuela, según Donald Trump. También podrían perpetrarse en otros países, según ha apuntado este viernes el presidente estadounidense en una comparecencia en el Despacho Oval. El mandatario republicano ha precisado que esos golpes, que lleva anunciando desde hace semanas, se dirigen contra una serie de personas en concreto —“gente horrible”, las ha calificado— y no contra un país.

Preguntado si hay algo que podría evitar los ataques, Trump respondía: “No quiero decirlo”. E inmediatamente ha proseguido: “No son solo ataques contra Venezuela. Son ataques terrestres contra gente horrible que están metiendo drogas en nuestro país y matando a nuestra gente… Hemos perdido 300.000 personas, es una guerra como ninguna otra. Nadie ha visto nada así. Así que no necesariamente tiene que ser en Venezuela. La gente que está trayendo drogas a nuestro país son los objetivos”, ha declarado el presidente estadounidense, mientras las tensiones en el Caribe continúan en aumento ante la perspectiva de que la campaña de ataques contra supuestas narcolanchas en las cercanías de las aguas territoriales venezolanas pueda convertirse en algún tipo de ofensiva terrestre en el país caribeño.

Las tensiones se encuentran en máximos después de que el miércoles Estados Unidos se incautara de un buque petrolero cargado con crudo de Venezuela frente a las costas de ese país, e indicara que se propone confiscar otros barcos similares para ir contra el sector energético venezolano, su gran motor económico y principal sustento en tiempos de crisis. Washington ya ha confirmado que se quedará con la carga de petróleo una vez se hayan completado los requisitos legales necesarios.

Aunque Estados Unidos asegura que su objetivo es desarticular los carteles de la droga, a varios de los cuales ha incluido en su lista de organizaciones terroristas internacionales, Caracas, y numerosos expertos, consideran que la meta real de la Casa Blanca es forzar la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La Administración de Trump considera al líder chavista cabecilla del narcotráfico en su país. También alega que es un mandatario ilegítimo al haber cometido fraude en las elecciones presidenciales de julio 2024. María Corina Machado, la principal dirigente opositora, no pudo presentarse a esos comicios por estar inhabilitada por el chavismo, por lo que impulsó la candidatura del veterano diplomático Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España. Machado lleva desde entonces viviendo en la clandestinidad y esta semana contó con la ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y viajar a Oslo, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En sus declaraciones de este viernes, Trump no ha querido precisar a qué personas se refería como posibles objetivos, ni en qué territorios se podrían producir los ataques. En otras ocasiones anteriores ha mencionado a México o Colombia, y en otro momento de sus comentarios en el Despacho Oval aludía al país gobernado por el presidente Gustavo Petro: “Colombia tiene al menos tres factorías de cocaína. Ese es un país diferente. No nos gusta (que fabrique la droga) pero le vamos a poner fin, y ya le hemos puesto fin en el mar. Ya ni siquiera encuentras barcos en el mar, ni siquiera barcos de pesca”.

El mandatario estadounidense tampoco ha querido confirmar si Estados Unidos planea incautarse de mas activos petroleros venezolanos. “No sería muy inteligente decirlo”, ha declarado a los periodistas. “Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto”, ha agregado. Este jueves, la Administración Trump imponía nuevas sanciones contra familiares de Maduro -tres de sus sobrinos-, contra seis empresas navieras y contra media docena de los buques de esas compañías, acusadas de transportar petróleo venezolano.