CASO Koldo

Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por desavenencias económicas

El despacho Chabaneix Abogados se había hecho cargo de la defensa del exministro después de que este rompiera con el anterior letrado que le recomendó renunciar a su escaño

Irene Dorta
Irene Dorta
Madrid -
Ir a los comentarios

El exministro de Transportes José Luis Ábalos vuelve a quedarse sin abogados. Es la segunda vez que le ocurre y esta vez, el principal imputado del caso Koldo ha recibido la noticia en la prisión de Soto del Real (Madrid) donde se encuentra acusado de graves delitos de corrupción. La defensa que ejercía el despacho Chabaneix Abogados Penalistas ha renunciado a continuar en el procedimiento por desavencias económicas, según confirman fuentes jurídicas.

El exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y actual abogado de dicho despacho cogió las riendas de la defensa en esta instrucción el pasado mes de octubre. En ese momento, Ábalos había roto con el que había sido su letrado desde el inicio, José Aníbal Álvarez, con quien en la última etapa tuvo fuertes discrepancias. Aníbal era partidario, por ejemplo de que Ábalos abandonara su escaño para que la causa por la compra fraudulenta de mascarillas dejara de estar en el Tribunal Supremo y así ganar tiempo y le había recomendado también iniciar una colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de renuncia, al que ha tenido acceso EL PAIS y que ya ha sido presentado formalmente ante el Tribunal Supremo no detalla los motivos de dicho desestimiento, si bien algunas fuentes jurídicas precisan que el político ha incurrido en el impago de los honorarios al despacho. El propio letrado Bautista ha acudido a la prisión este miércoles para comunicarle la decisión del despacho.

Esto abre un limbo legal ya que el día 15 de enero, la próxima semana, habrá una vista en el Tribunal Supremo para revisar el recurso que había interpuesto el exministro precisamente contra la decisión de enviarle a prisión provisional por riesgo de fuga. No es descartable que el exfiscal Bautista tenga que acudir a la cita si ningún abogado se hace cargo antes de la defensa.

[Noticia en ampliación...]

Sobre la firma

Irene Dorta
Irene Dorta
De Tenerife. Ha trabajado en el área de tribunales e investigación de 'El Independiente' y 'La Razón'. Participó en el equipo de investigación del documental del Pequeño Nicolás para Netflix. Premio a mejor periodista joven de la APM 2024. 
