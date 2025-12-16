Las fuertes lluvias provocan cortes en el metro y las rondas de Barcelona e inundan calles en Badalona
La Generalitat ha activado la alerta por fuertes precipitaciones en la zona norte de la capital catalana
La Generalitat de Cataluña ha activado esta tarde la alerta por riesgo de inundaciones en el área metropolitana de Barcelona y particularmente en la ciudad de Badalona, donde la persistente lluvia está provocando problemas desde primera hora de la tarde. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por chubascos intensos que pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en la zona norte del área metropolitana de Barcelona, especialmente en Badalona. El aviso recomienda evitar desplazamientos innecesarios y llama a extremar la prudencia.
Hasta las siete de la tarde, algunas estaciones de metro se han visto afectadas por filtraciones de agua y pequeñas inundaciones en las vías. En la Ronda Litoral, la carretera B-10, se ha cortado la circulación a la altura de Santa Coloma de Gramenet en sentido norte por acumulación de agua, lo que está provocando graves problemas de circulación en toda la zona. En el metro hay varias incidencias, con cortes en la L3 y en algunas estaciones de la L2.
🔴L'estació de Gorg de la L2 està tancada a causa d'una inundació.— Badalona Comunicació (@bdncom) December 16, 2025
⚠️El metro funciona entre Paral·lel i Artigues | Sant Adrià i està sense servei entre Artigues | Sant Adrià i Badalona Pompeu Fabra. pic.twitter.com/XLs3DDvcyU
En la ciudad de Badalona el centro comercial Màgic ha sufrido desperfectos al romperse algunos cristales. Muchas calles de la zona litoral de la población también han quedado inundadas al no dar abasto la red de alcantarillado.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha recomendado a la población que no salga a la calle si no es necesario, y ha señalado que, pese a que los servicios municipales están trabajando,“hay situaciones de colapso en muchos puntos de la ciudad”. A través de las redes sociales ha dicho que “se ha tenido que cerrar el metro”, que solo llega hasta la parada de Artigues (L2), en Sant Adrià de Besòs (Barcelona),y que se ha tenido que desalojar un piso en el barrio de Llefià por el desprendimiento de un falso techo, si bien los afectados están siendo atendidos por los servicios sociales del ayuntamiento y pasarán la noche en un hotel.
Albiol ha dicho que a las 15.39 ha recibido un aviso por lluvias fuertes por parte de la Generalitat de Cataluña, aunque no consta que se haya enviado ninguna ESAlert. “Si no ha llegado la alarma a los teléfonos no es una cuestión sobre la que tengamos poder de decisión”, ha dicho Albiol señalando a la Generalitat.
Durante el día los Bomberos de la Generalitat también han recibido más de 130 llamadas por acumulaciones de agua en bajos y otras incidencias, especialmente en los alrededores de Barcelona. En la estación de Sants de Barcelona las filtraciones de agua también han provocado problemas en las salas de espera y en algunas máquinas de validación de billetes.
