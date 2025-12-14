Andalucía y Comunidad Valenciana, en alerta roja por lluvias torrenciales

Varias personas se resguardan con un paraguas de la lluvia y el viento este jueves en Huelva.

Los fenómenos más adversos se van a localizar en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, y en el litoral de la provincia de Valencia

Andalucía y la Comunidad Valenciana han activado niveles de aviso rojo (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales previstas para hoy, que en algunos lugares pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los fenómenos más adversos se van a localizar en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, y en el litoral de la provincia de Valencia, aunque los avisos se han activado también, con nivel naranja (peligro importante), en las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta.

En Almería, las lluvias, que han comenzado a caer ya de forma muy intensa desde primeras horas de la madrugada, pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Valencia, en el litoral de la provincia, pueden ser de hasta 180 litros por metro cuadrado, aunque los totales del episodio previsto para hoy y las primeras horas de mañana pueden superar los 250 litros.

En sus redes sociales, la Aemet ha alertado de las posibles inundaciones y las crecidas repentinas de cauces que se pueden producir como consecuencia de las lluvias torrenciales, y ha incidido en la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil. Además de los avisos por lluvias, se han activado avisos por tormentas fuertes en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y por fuerte oleaje en el litoral andaluz y en Ceuta.

En Canarias el temporal ha amainado, pero las siete islas del archipiélago siguen en alerta por el fuerte oleaje y los vientos, todas en un nivel ‘amarillo’ (peligro bajo) salvo La Palma, donde el nivel de alerta sigue siendo ‘naranja’ debido al fuerte viento y al oleaje que azota a la isla.