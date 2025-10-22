México recaptura al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang

La úlitma escapada de Zhi Dong Zhang ha terminado. Las autoridades cubanas han notificado a sus homólogos mexicanos que han detenido al capo chino, fugado en verano, que será trasladado a México. Zhi Dong está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas través de una organización criminal con vínculos con el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG). El capo chino es un objetivo prioritario para Estados Unidos, que espera su extradición una vez regrese a México. Los cálculos sobre la cantidad de droga que Zhi Dong transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.

Tras su fuga en julio, fuentes oficiales mexicanas habían confirmado a EL PAÍS que Brother Wang, uno de sus alias, se encontraba en Cuba, donde llegó con pasaporte falso tras ser rechazada su entrada en Rusia por lo mismo. México aguardaba para que las autoridades cubanas concluyan su interrogatorio para recibirlo y, automáticamente, según las mismas fuentes, extraditarlo a Estados Unidos.

La agencia antidrogas estadounidense (DEA) lleva tiempo detrás de Zhi Dong, al que acusan de dirigir desde al menos 2016 una red criminal que trabaja tanto para los dos principales carteles mexicanos. La organización de Zhi Dong tiene su base en Los Ángeles (California) y Atlanta (Georgia), pero con vínculos en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. La fuga de Ciudad de México, confirmada el 11 de julio, generó mucha controversia. Se encontraba en una cárcel de máxima seguridad hasta que un juez le otorgó arresto domiciliario, de donde escapó pese a estar bajo custodia militar.

La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”.

La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.

El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.