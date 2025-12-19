Marco Rubio: “El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a elogiar la cooperación de México con su país en el combate a los grupos delictivos y narcotraficantes, pero siempre con una coletilla que indica que se podría hacer más todavía. “El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, ha indicado Rubio en español este viernes en una rueda de prensa en Washington D.C. Durante su discurso, ha enfatizado la necesidad de unir fuerzas con los países de América Latina para enfrentar a los grupos criminales, a los que se ha referido como “la amenaza más primordial de la región”.

Rubio ha elogiado la cooperación de varios países de la región, como El Salvador, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, en sus operativos en el Pacífico y el mar Caribe. Sin embargo, ha hecho una especial mención a México y al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que reconoce estar haciendo unos esfuerzos inéditos. “En el tema Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales”, ha asegurado. En su respuesta, Rubio ha evitado esquivado la pregunta original del periodista, que le pidió que se pronunciara sobre los buques petroleros con 80.000 barriles de combustible que ha enviado México a Cuba en un momento de plena crisis energética en la isla, según ha recogido la agencia EFE citando datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Respecto a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, Rubio ha hecho hincapié en que tanto su país como Canadá y México enfrentan las mismas amenazas. “Son los alcaldes mexicanos los que están siendo asesinados en plazas públicas, son las instituciones mexicanas las que están siendo vulneradas. Ellos lo reconocen, por eso han decidido aliarse con nosotros”, ha señalado.

El secretario ha rechazado que dentro de su plan de enfrentar a las organizaciones criminales tenga cabida la posibilidad de pactar con los narcotraficantes, incluidos los carteles mexicanos de la droga. “No podemos alcanzar un acuerdo de paz con esta gente, de la misma forma que no puedes pactar con la mafia”, ha enfatizado. Rubio ha recordado que las actividades criminales fronterizas, a las que ha llamado “terroristas”, son de interés nacional para el Gobierno de Trump, por lo que su Administración tiene “el derecho de utilizar cualquier elemento de poder nacional para defender los intereses de Estados Unidos”.