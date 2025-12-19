Ir al contenido
_
_
_
_
México
Marco Rubio

Marco Rubio: “El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”

El secretario de Estado de Estados Unidos celebra la cooperación con la Administración de Sheinbaum, pero subraya que todavía “queda mucho por hacer”

Retenes de seguridad en Uruapan, el 6 de noviembre.
Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a elogiar la cooperación de México con su país en el combate a los grupos delictivos y narcotraficantes, pero siempre con una coletilla que indica que se podría hacer más todavía. “El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, ha indicado Rubio en español este viernes en una rueda de prensa en Washington D.C. Durante su discurso, ha enfatizado la necesidad de unir fuerzas con los países de América Latina para enfrentar a los grupos criminales, a los que se ha referido como “la amenaza más primordial de la región”.

Rubio ha elogiado la cooperación de varios países de la región, como El Salvador, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, en sus operativos en el Pacífico y el mar Caribe. Sin embargo, ha hecho una especial mención a México y al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que reconoce estar haciendo unos esfuerzos inéditos. “En el tema Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales”, ha asegurado. En su respuesta, Rubio ha evitado esquivado la pregunta original del periodista, que le pidió que se pronunciara sobre los buques petroleros con 80.000 barriles de combustible que ha enviado México a Cuba en un momento de plena crisis energética en la isla, según ha recogido la agencia EFE citando datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Respecto a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, Rubio ha hecho hincapié en que tanto su país como Canadá y México enfrentan las mismas amenazas. “Son los alcaldes mexicanos los que están siendo asesinados en plazas públicas, son las instituciones mexicanas las que están siendo vulneradas. Ellos lo reconocen, por eso han decidido aliarse con nosotros”, ha señalado.

El secretario ha rechazado que dentro de su plan de enfrentar a las organizaciones criminales tenga cabida la posibilidad de pactar con los narcotraficantes, incluidos los carteles mexicanos de la droga. “No podemos alcanzar un acuerdo de paz con esta gente, de la misma forma que no puedes pactar con la mafia”, ha enfatizado. Rubio ha recordado que las actividades criminales fronterizas, a las que ha llamado “terroristas”, son de interés nacional para el Gobierno de Trump, por lo que su Administración tiene “el derecho de utilizar cualquier elemento de poder nacional para defender los intereses de Estados Unidos”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Micaela Varela
Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El doble papel de Marco Rubio: halcón en Venezuela, paloma en Ucrania

Macarena Vidal Liy | Washington

Estados Unidos y México unen fuerzas contra los ataques criminales de drones en la frontera

Rodrigo Soriano | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Fiscalía detiene a María Pedraza, exfuncionaria que participó en la red de corrupción de García Luna
  2. Sheinbaum coloca a México como un nuevo actor en el conflicto entre Venezuela y EE UU
  3. La Fiscalía General anula el acuerdo de testigo colaborador que Gertz concedió a Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo
  4. Las sanciones de EE UU al Marro apuntan a la facilidad con que el crimen opera en las cárceles de México
  5. Sheinbaum reitera su postura sobre Venezuela y dice que no tiene que afectar a la relación con Estados Unidos
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_