A todos conviene que las elecciones judiciales no coincidan con las intermedias de 2027. De concurrir, los mexicanos enfrentaríamos una jornada delirante

Elegiríamos la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2.000 alcaldías y casi 1.000 cargos del Poder Judicial. Para cualquier ciudadano, es un desafío deliberativo simplemente imposible; para la autoridad electoral, un suicidio logístico y financiero que echa por tierra el argumento de la austeridad.

Un grupo de diputados morenistas, cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya puso la solución sobre la mesa: mover la elección judicial a 2028. Ellos mismos reconocen lo obvio: que la concurrencia es una invitación al desaseo y una carga que satura al votante hasta la parálisis. Nadie gana con elecciones así. Pero mover la fecha es apenas el control de daños. Como mínimo, la mandataria debe empujar este cambio constitucional para dar aire al sistema, pero eso no basta.

Resulta insuficiente —e incluso cínico— proponer un nuevo calendario sin establecer reglas que limpien el fondo. Si la intención es rescatar la seriedad del Poder Judicial, Sheinbaum está obligada a blindar el proceso para que nunca más se repitan episodios tan vergonzosos como el uso de acordeones para ganar espacios a la mala, incluyendo asientos en la Suprema Corte de Justicia. Es iluso pensar que el orden logístico traerá justicia si el origen del nombramiento sigue siendo la trampa.

No basta con cambiar el día de la votación si no se garantiza un proceso imparcial, técnico y no político. Mover la elección a 2028 es un paso lógico; pero sin garantías de autonomía e independencia, solo estaremos posponiendo el desastre. La pregunta para la presidenta es si quiere enmendar las violaciones a la ley cometidas en el proceso pasado o si solo busca ganar tiempo para perfeccionar el control. Sobra decir que una boleta sin “acordeones” debería ser el piso mínimo.