Citlali Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres para ayudar a Morena rumbo a las elecciones de 2027

La secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, ha entregado su renuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria ha anunciado este jueves que la política tomó la decisión después de hablar con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde y que ha decidido ir a “ayudar a Morena” y al comité Ejecutivo de cara a las elecciones de 2027 en el proceso de alianzas como ya hizo en los comicios de hace dos años. De momento, el Gobierno no ha comunicado quién tomará su lugar ni qué aspiraciones ha expresado la ahora exsecretaria.

Sheinbaum ha detallado en su rueda de prensa matutina que cuando Hernández le comunicó su decisión y le entregó su renuncia este miércoles, “casi se va de espaldas”. “Me dijo: hablé con Luis a María y quiero irles a ayudar al partido”, ha indicado la mandataria sobre el cambio que entra en vigor a partir de este viernes. “En el 2024 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió si podía ayudarla a ella y al Comité Ejecutivo con estas tareas”, ha señalado la presidenta. Al ser preguntada por este periódico, Hernández ha asegurado que fue invitada por el partido hace unos días. Sin embargo, no ha especificado a qué equipo se sumará ni si aspirará a alguna candidatura electoral en los comicios intermedios que ya han causado varias bajas en el Gabinete de Morena. “Ya les voy a informar quién la va a sustituir y decirle a Citla que siempre tiene un espacio aquí en nuestro Gobierno. Y lo valiosa que es para el movimiento de la Cuarta Transformación”, ha añadido Sheinbaum y ha recordado que quien quiera acceder a una candidatura en las elecciones intermedias debe renunciar a su puesto de trabajo en el Ejecutivo. “Lo que no queremos es que esté trabajando en el Gobierno y esté haciendo campaña. Además, todavía ni son los tiempos de campaña, pero como viene en junio el inicio del proceso de encuestas en Morena, pues ya hay mucha gente que está tomando decisiones como las licencias que se tomaron en el Senado”, ha explicado. La presidenta ha hecho un llamado a respetar las leyes electorales y no anticiparse ante el ambiente de cambios en su partido. “Hasta ahora nadie me ha venido a decir que tiene deseos de acceder a una candidatura, pero si es así, pues tienen que dejar necesariamente el Gobierno”, ha insistido.

Citlali Hernández llevaba al frente de la Secretaría de Morena desde agosto de 2024, cuando la presidenta anunció la creación de ese brazo de su Gobierno para sustituir al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creado en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006). La que hasta entonces había sido senadora y secretaria general de Morena con un perfil leal al partido y cercano a las bases militantes se puso a la tarea de crear un sistema nacional de cuidados, a repartir las cartillas de los derechos de las mujeres y a combatir y prevenir la violencia de género.

La presidenta ha calificado su desempeño al mando de esta cartera como “excepcional” y se ha dirigido a Hernández como una “joven brillante y trabajadora”. “En este año y medio repartió 25 millones de cartillas de los derechos de las mujeres, se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas, llegó a 500 centros libres o más. La red de tejedoras de la patria, también, de manera excepcional. Es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora”, ha enumerado la mandataria.