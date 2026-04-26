Iván Cepeda ganaría la primera vuelta con un 44,3%, según la última encuesta de Invamer

Paloma Valencia desde la frontera con Ecuador: "La primera llamada que voy a hacer [en mi Gobierno] es al presidente Noboa"

Desde el puente internacional de Rumichaga, que conecta a Ecuador con Colombia, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, habló junto al expresidente y su mentor, Álvaro Uribe. Viajan justo a una comunidad afectada por la crisis diplomática entre los presidentes de los dos países, Gustavo Petro y Daniel Noboa, que escaló al punto que Ecuador impondrá aranceles a Colombia del 100% el primero de mayo; una decisión que puede acabar con el comercio en la frontera. “Es inaceptable que el Gobierno, cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes y a los transportadores, y a la economía del sur de Nariño, que combatir a la criminalidad”, dijo la candidata. Noboa ha argumentado que Petro no ha combatido a los grupos ilegales en la frontera, y por eso castiga con estas nuevas tarifas que llama una cuota de seguridad. Pero expertos advierten que los aranceles que impone pueden terminar más bien incentivando la criminalidad en la frontera. Si bien los grupos armados se han fortalecido durante el mandato de Petro, los aranceles lastiman es al comercio legal en la frontera.

“Quiero hacer un anuncio: el primer día [de mi gobierno], vamos a militarizar la vía Cali-Popayan-Pasto, para que no haya más sufrimiento”, prometió Valencia ante una multitud, si gana la presidencia a mitad de año. “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa, para decir que aquí hay con quien combatir el narcoterrorismo, y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio”. Prometió una aduana que agilice el tráfico, criticó a Petro por promover el comercio con Venezuela. “Nosotros no queremos ser líderes integalácticos, queremos ser presidentes de Colombia para servirle a los colombianos”, añadió.

Sobre todo prometió trabajar con el Gobernador del departamento fronterizo de Nariño, que es afin al Gobierno, y que ha defendido la paz total de Petro. Nariño usualmente es una zona que vota hacia la izquierda o el progresismo, pero la nueva crisis con Ecuador ha sido una oportunidad para la derecha que compite por votos. En la tarde hablará también Abelardo de La Espriella desde la capital del departamento, Pasto.