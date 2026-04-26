Iván Cepeda ganaría la primera vuelta con un 44,3%, según la última encuesta de Invamer
La derecha aumentaría su electorado. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, sumaría el 21,5% de los votos y la uribista Paloma Valencia un 19,8%
La última encuesta de Invamer, publicada a final de la tarde del domingo, refrenda los resultados de otros sondeos: la candidatura presidencial de Iván Cepeda puntea. Según la reconocida empresa, ganaría contra cualquier candidato en ambas vueltas. En la primera, augura un 44,3%, seguido del ultraderechista Abelardo de la Espriella, con un 21,5%, y la uribista Paloma Valencia, con 19,8% (estos dos en un empate técnico).
El líder de la izquierda ganó popularidad desde el último sondeo, que en febrero estimaba un 37,1% en primera vuelta. Aumenta así un 7,2% en dos meses. Cepeda, quien asegura que logrará ganar en primera vuelta, estaría a apenas 6 puntos de lograrlo.
La encuesta también señala que los dos candidatos de la derecha aumentarían su electorado, en un proceso de concentración de los votantes en esas tres opciones. Valencia, prácticamente duplica sus apoyos en un periodo en el que ganó una consulta entre ocho aspirantes, mientras que De la Espriella gana casi un 3%. Los perdedores de la encuesta serían los candidatos del centro. Claudia López pasaría de un 11,7% a un 3,6%; y Sergio Fajardo, perdería un 4% de su electorado, una tendencia que también han mostrado los demás encuestadores.
En un escenario de una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, Invamer calcula que ganaría el progresista holgadamente por 12 puntos. Contra Valencia lo separarían apenas un 4,6%.
Francia Márquez: “Pareciera que la capacidad del Estado para garantizar la seguridad hubiera desaparecido”
La vicepresidenta Francia Márquez, de origen caucano, expresó su sentido pésame con las víctimas del atentado en la Vía Panamericana, ocurrido en la tarde del sábado, mediante un trino en X. En él, interpelaba directamente a “los violentos”: “Basta ya de arrebatarle la vida al pueblo”, dijo. La funcionaria explicó en un durísimo comunicado que “no es posible que los grupos criminales le estén ganando la partida al Estado” y exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, adelantar las acciones necesarias para detener esta ola terrorista. “Pareciera que la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad hubiera desaparecido”, lamentó.
En el documento, advirtió que desde que llegó al Gobierno en agosto de 2022, pidió de manera presencial y mediante comunicados el fortalecimiento de la seguridad en el suroccidente del país. “El accionar de los grupos al margen de la ley pareciera no tener control, lo que refleja que la actuación no ha sido atendida con la eficacia requerida”.
De la Espriella y Valencia responsabilizan a Petro de la escalada de violencia en el Cauca
Una cadena de ataques terroristas en el departamento del Cauca mantienen en vilo al país. El más reciente se produjo este sábado, a primeras horas de la tarde, en la vía Panamericana, dejando un saldo de al menos 14 muertos y casi 40 heridos. Apenas 24 horas antes, el suroccidente del país permanecía aterrorizado ante un atentado fallido contra instalaciones militares en la ciudad de Cali y otro ataque sin víctimas contra un batallón en Palmira.
Conforme se fueron compartiendo las imágenes en redes sociales del brutal ataque del sábado, los candidatos presidenciales de la derecha aprovecharon para embutir a sus seguidores con la principal promesa electoral: mano dura. Por un lado, la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló directamente al Gobierno de Gustavo Petro como responsable de la escalada de violencia en la región. “Este es un gobierno cómplice de los violentos; los deja libres, como a Calarcá, para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, dijo en un evento público, en referencia a la política de negociación de Petro llamada paz total. Valencia, además, propuso al expresidente Álvaro Uribe como su ministro de Defensa, en un eventual Gobierno y aseguró que, con ella, “se acaba esta vagabundería de la paz total, donde consienten a los criminales. Se acaba la paz total y llega la seguridad total”. Uribe no ha respondido hasta el momento.
Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, por otro lado, elevó el tono. “Desde ya declaro objetivo militar a todos esos bandidos. Cuando llegue, los voy a cazar como las alimañas que son y voy a hacer caer sobre ustedes todo el peso del Estado”, dijo en sus redes sociales. Ante los atentados previos del Cauca, el abogado penalista interpeló directamente al presidente: “Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior? Todo esto es tu culpa: entregaste al país y al suroccidente a los bandidos”.
A inicios de la tarde de este sábado estalló una bomba en la principal carretera del suroccidente de Colombia, la vía Panamericana, en su tramo en el departamento del Cauca. Varios vehículos fueron afectados por el artefacto explosivo, que mató a al menos 14 personas e hirió a 38, según ha informado el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, en redes sociales. El atentado ocurrió en una zona llamada El Túnel del municipio de Cajibío. El Ejército ha anunciado que verifica la posibilidad de que haya otras bombas sobre la vía, que conecta a Colombia y Venezuela con el resto de Sudamérica. El presidente Gustavo Petro ha señalado como responsable a alias Marlon, uno de los jefes de la disidencia de las extintas FARC que comanda Iván Mordisco, el grupo que el mandatario ha convertido en su principal objetivo militar.
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La candidata presidencial Paloma Valencia quiere al expresidente Álvaro Uribe, su padrino político y cabeza de la derecha colombiana, como su ministro de Defensa. En un evento de campaña en Antioquia, bastión de la derecha y región de origen de Uribe, Valencia advirtió que, con ella, “se acaba esta vagabundería de la paz total, donde consienten a los criminales. Se acaba la paz total y llega la seguridad total”. En un sábado marcado por un atentado de las disidencias de las extintas FARC contra viajantes civiles en una carretera del suroccidente del país, Valencia ha publicado en sus redes sociales un video con una parte de ese discurso: “Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática“. Uribe no ha respondido hasta el momento.
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La Alianza Verde adhiere a la campaña de Iván Cepeda: “Ni un paso atrás”
La Alianza Verde apoyará la candidatura presidencial de Iván Cepeda. La dirección nacional ha aprobado un acuerdo programático con 34 votos a favor, tres en contra y una abstención. “Con esta decisión, más siete ejes programáticos con ideas y propuestas que han sido parte del ADN del Partido Verde, nos sumamos a esta campaña presidencial. Por amor por Colombia, por la vida, ni un paso atrás”, ha anunciado en X el congresista boyacense Jaime Raúl Salamanca. El acuerdo incluye “defender la Constitución de 1991 y su implementación”, así como también “no apoyar cualquier intento de reelección presidencial”. Son dos líneas rojas que había establecido el partido hace 10 días, cuando aprobó el inicio de una negociación para adherirse a la campaña de Cepeda.
“Celabramos esta decisión del Partido Verde, bienvenidos a la Alianza por la Vida y al equipo del triunfo con #IvanyAidaEnPrimera”, ha escrito en sus redes sociales María José Pizarro, senadora y jefa de debate del candidato de izquierdas. Mientras tanto, el sector centrista de una colectividad fuertemente dividido ha lamentado la decisión de la dirección nacional. “Mi Partido Verde acaba de aprobar mayoritariamente adherirse a la campaña de Iván Cepeda y el Pacto, dejando claro que no podremos hacerle campaña a nadie más. Terrible y doloroso error. Decepción absoluta. Les parece igual Claudia que De La Espriella”, ha comentado el concejal bogotano Julián Sastoque, en referencia a la imposibilidad de los parlamentarios electos del partido de respaldar la candidatura presidencial de la centrista Claudia López.
De la Espriella denuncia que las publicaciones en la que su campaña pide dinero son falsas
El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha asegurado este martes que varias publicaciones en las que su campaña pide apoyo económico son falsas. “El movimiento Defensores de la Patria hace un llamado a la ciudadanía a no atender este tipo de solicitudes y a verificar la información únicamente a través de los canales oficiales”, ha indicado en un comunicado.
Las publicaciones a las que se refiere De la Espriella, hechas por un grupo que se hace conocer como el comité municipal de Defensores de la Patria en Carmen de Bolívar, atentaban integralmente con una de sus banderas de campaña: la independencia económica. El aspirante niega el apoyo de los partidos tradicionales y también, según sostiene, de grandes grupos económicos. “La financiación de la campaña proviene exclusivamente de recursos propios y de créditos obtenidos en el sistema financiero”, ha recalcado.
Abelardo de la Espriella demandará el decreto con el que el Gobierno de Petro ordena trasladar 7.000 millones de dólares desde los fondos privados a Colpensiones
El candidato ultra Abelardo de la Espriella ha solicitado la suspensión provisional del Decreto 0415, con el que el Ministerio del Trabajo ha ordenado transferir 25 billones de pesos (unos 7.000 millones de dólares) a Colpensiones, la empresa del Estado encargada de gestionar las pensiones de millones de colombianos. De la Espriella considera que se ha incurrido en una extralimitación y que la norma tiene vicios de ilegalidad que ponen en riesgo el ahorro ciudadano.
Con este traslado forzoso, el Gobierno de Petro materializa su reforma pensional sin que exista certeza jurídica sobre su constitucionalidad. La medida establece que las administradoras privadas deben mover el 50% de los recursos en máximo 20 días hábiles desde su entrada en vigor, y el 50% restante en los siguientes 10 días. Es decir, los recursos deben girarse antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
De la Espriella considera que esta disposición contradice una ley previa que establece que dichos recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por los fondos de pensión hasta que el afiliado consolide su derecho pensional. “No permitiremos que usen la plata de los trabajadores para su festín de corrupción y politiquería”, ha asegurado el candidato a través de un comunicado.
Dos congresistas de la derecha colombiana anuncian que Bernie Moreno será observador en las elecciones
Los congresistas del Centro Democrático Marelen Castillo y José Jaime Uscátegui han asegurado a través de un video divulgado en redes sociales que el senador republicano Bernie Moreno será observador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo. El anuncio se hizo luego de que los colombianos se reunieran con Moreno, nacionalizado estadounidense pero nacido en Colombia.
Durante su visita a Washington, los congresistas del partido de derechas también presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la falta de garantías electorales en Colombia, por el aumento de la violencia política y la expansión de los grupos armados en el país. Los riesgos en seguridad y de un posible fraude también han sido enarbolados por la izquierda. El mismo presidente Petro ha hablado sobre la posibilidad de un fraude.
Uscátegui asegura en el video que la visita de Moreno “es una garantía porque tiene que ser un proceso abierto y transparente ante los ojos del mundo. Es un motivo de tranquilidad para Colombia y para los Estados Unidos”.
El movimiento de De la Espriella lidera la postulación de jurados para la primera vuelta
Defensores de la Patria, el movimiento fundado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, lidera la postulación de jurados para la primera vuelta electoral, con 17.961 ciudadanos inscritos. Así lo ha anunciado este jueves el candidato en un comunicado en el que destaca el compromiso de los suyos en “la vigilancia del proceso electoral” y que refleja “un alto nivel de movilización y participación ciudadana”.
Según con el conteo revelado por De la Espriella, los otros partidos con mayor número de jurados inscritos son el izquierdista Pacto Histórico, con 16.460 postulados y el uribista Centro Democrático, con 3.394. El pequeño Partido Demócrata Colombiano cuenta con 32.
La campaña del ultra ha resaltado que su proceso “ha sido impulsado por ciudadanos que buscan garantizar el respeto por la voluntad popular en las urnas”.
Paloma Valencia lanza desde Barranquilla su propuesta de “seguridad total” y promete reactivar todas las órdenes de captura
Acompañada por el expresidente Álvaro Uribe, la senadora Paloma Valencia, la candidata presidencial del derechista Centro Democrático, ha lanzado este jueves desde Barranquilla su propuesta de “seguridad total”. Es un juego de palabras con la política de paz total de Gustavo Petro, que buscaba negociar en simultaneo con todos los grupos armados. En el evento, Valencia ha presentado un borrador del primer decreto que se propone para el 7 de agosto, el día de la posesión presidencial, en caso de resultar elegida, en el que ordena reactivar las órdenes de captura contra los criminales que han sido nombrados gestores de paz como parte de esas negociaciones. “Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar. Llega la seguridad total”, ha proclamado la candidata de oposición, que suele aparecer por detrás del senador de izquierda Iván Cepeda en las encuestas, en las que se intercala el segundo lugar con el ultraderechista Abelardo de la Espriella. En su programa de gobierno, Valencia promete aumentar el gasto en seguridad y defensa en 20 billones de pesos para llevarlo hasta el 4% del PIB.
Claudia López pide tres debates con todos los candidatos: “Si Cepeda no va, quedará claro que es el único que censura”
Claudia López solicitará a las autoridades electorales que organicen tres debates de una hora con todos los candidatos presidenciales. “Según la ley, debe hacerlo el sistema de comunicación pública del Estado. Si el lío es que les parece que somos demasiado, pues que se organicen dos rupos por sorteo. Cuando queremos cumplir, queremos cumplir”, ha comentado en declaraciones a la prensa tras un conversatorio sobre niñez. Ha señalado que enviará la comunicación junto a otros cinco candidatos que participaron con ella en el debate: Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Sondra Macollins, Carlos Caicedo y Mauricio Lizcano. Los seis están rezagados en las encuestas.
La exalcaldesa de Bogotá, en sintonía con Sergio Fajardo, también ha cuestionado la decisión del izquierdista Iván Cepeda de solo debatir con la uribista Paloma Valencia y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. “El único hoy que sigue censurando es Iván Cepeda. Entonces le digo a los medios de comunicación: sigan organizando los debates e invítenos a todos. Si Iván Cepeda va, muy bien. Y, si no, quedará claro que es el único que censura. Si censura como candidato, no me imagino lo que haría como presidente”.
Oviedo dice que la izquierda lo buscó tras la consulta: “Hubieran querido que Paloma no sumara 1,2 millones de personas”
El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la uribista Paloma Valencia, ha revelado que hubo un sector de la izquierda que lo buscó tras quedar segundo en La Gran Consulta con 1,2 millones de votos, el pasado 8 de marzo. “Me dijeron: 'No se deje tentar, que la Alcaldía de Bogotá lo espera con los brazos abiertos'. Seguramente estaban con una visión triunfalista”, ha relatado en una entrevista en Blu Radio. Ha evitado dar nombres: “Cuento el milagro, pero no el santo”.
El compañero de fórmula de Valencia ha utilizado la anécdota para reforzar su discurso sobre lo que le aporta a la candidatura uribista. “Demuestra por qué soy tan incómodo. La izquierda hubiera querido que Paloma no tuviera ese 1,2 millones de personas de más, porque naturalmente a la izquierda la sirve una candidatura como la de Abelardo [De la Espriella]”, ha comentado. “En una segunda vuelta, mucha gente de centro jamás va a votar por Abelardo. Ahí es donde uno ve la incomodidad política de mi existencia en esta conversación”.
La defensora del Pueblo niega haber publicado un informe sobre una supuesta coacción de los grupos armados para votar por Cepeda
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha desmentido a la candidata presidencial de la derecha, Paloma Valencia, quien había asegurado en la plenaria del Senado que la funcionaria había denunciado una coacción de los electores a favor de Iván Cepeda. “La entidad no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, aclaró Marín a través de un video y de un comunicado escrito.
Valencia hizo dicha afirmación luego de que el candidato oficialista, Iván Cepeda, le exigiera que presentara las pruebas de la coacción que denunciaba. En una de las airadas discusiones que han sostenido ambos candidatos en el Congreso, que se ha convertido en el espacio de deliberación -ante la ausencia de debates en escenarios públicos o en medios-, la candidata del Centro Democrático volvió a sembrar dudas respecto a la campaña de su contrincante.
La Defensoría pidió respeto por la entidad y aclaró que todas las comunicaciones e informes que ha expedido alrededor del proceso electoral en Colombia “están orientadas a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política en Colombia, y eliminar también la desinformación y la estigmatización”.
Fajardo cruza a Cepeda por excluirlo de su convocatoria a debatir: “Sería una farsa”
El candidato presidencial de centro Sergio Fajardo ha cruzado al izquierdista Iván Cepeda, puntero en las encuestas, luego de que este lo excluyera de una convocatoria a debatir. “Si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho más que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo”, ha declarado en un comunicado, en referencia a la propuesta del candidato petrista de debatir solamente con el ultra Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia. Fajardo ha celebrado que ahora Cepeda quiera debatir, pero ha señalado que “no es aceptable” que busque hacerlo “con censura de temas o exclusiones de opciones políticas”. “Eso no sería un debate, sería una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego”, ha apuntado.
Fajardo ha señalado que la participación en debates puede ser determinante en las elecciones. “Hay millones de indecisos entre las opciones que se presentan y millones de colombianos y colombianas que habitualmente se abstienen y un debate de calidad podría convocarlos. Así como centenares de miles de primeros votantes. Todos ellos necesitan de los debates”, ha comentado. Ha insistido en que Cepeda no puede cercenar sus posibilidades de llegar a estos indecisos con su propuesta de centro: “Los debates no los organizan los candidatos a su antojo, conveniencia o criterio. Lo hacen los medios de comunicación y/o con la colaboración de las autoridades electorales”.
Comienza la impresión de los tarjetones para la primera vuelta presidencial
La Registraduría Nacional, la entidad rectora de las elecciones en Colombia, da inicio este martes a la impresión de los tarjetones para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 31 de mayo. El comienzo de las impresiones obedece a la necesidad de tenerlas listas para que lleguen a tiempo a los consulados y embajadas en Colombia en todo el mundo, que fungen como puestos de votación en el exterior. En total, aparecerán las casillas para 13 candidatos, más una para el voto en blanco. Si algún aspirante decide retirarse de la contienda, su foto seguirá apareciendo en el tarjetón y, si hubiera votos por esa candidatura, no se tendrán en cuenta. La primera casilla la ocupan el candidato oficialista, Iván Cepeda, y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. Al lado de ese recuadro habrá un espacio vacío, que en principio ocupaba la excandidata Clara López, que desistió de su aspiración para adherirse a la campaña de Cepeda. El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella tiene su casilla en el margen izquierdo de la segunda fila, mientras que la candidata uribista, Paloma Valencia, está en el margen derecho de la tercera fila.
Abelardo de la Espriella solo se plantea debatir con los punteros
El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella aseguró este lunes que solo está dispuesto a asistir a debates con los rivales que están al frente de las encuestas, después de que el senador de izquierdas Iván Cepeda, el líder de todos los estudios de opinión, los retó el fin de semana a él y a Paloma Valencia a debatir a fondo. Los dos aspirantes de derecha se intercambian el segundo lugar, con el centrista Sergio Fajardo en el cuarto puesto. “Aquí la cosa es entre el heredero de las FARC y del régimen que es el señor Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla. De ahí para abajo eso no tiene sentido”, le dijo el ultra a Blu Radio. Una docena de candidatos siguen en carrera para la primera vuelta del 31 de mayo. Tanto Cepeda como De la Espriella se han ausentado hasta ahora de los debates, con distintos argumentos. La otra aspirante de centro, Claudia López, reaccionó a las declaraciones del abogado penalista. “Tanto miedo me tiene Abelardo de la Espriella que la única condición que pone para debatir es que me excluyan”, escribió la exalcaldesa de Bogotá en sus redes sociales.
Paloma Valencia acepta la propuesta de debate de Iván Cepeda: “Estoy lista, así él quiera amañarlo”
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha aceptado este lunes el debate que ha propuesto el aspirante oficialista, Iván Cepeda. “Han pasado más de 40 horas desde el reto de Iván Cepeda al debate, y todavía no nombra los compromisarios. Estamos listos para hacer el debate, así él quiera acomodarlo y amañarlo para que le vaya bien”, ha dicho la candidata uribista. Valencia ha asegurado, además, que Cepeda debe explicarle al país sus posiciones sobre los principales temas sociales que le incumben. “Después de ese debate, la gente va a notar que Cepeda no es Petro y que la pelea de la democracia no es contra una izquierda, sino contra un neocomunismo que le puede acabar la democracia a Colombia”, ha concluido.
El ministro de Defensa ofrece una recompensa para evitar atentados contra los candidatos presidenciales
El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, ha reiterado este domingo que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por información que le permita a las autoridades evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales.
“Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad”, escribió en sus redes sociales el ministro Sánchez. También se refirió, en particular, a las amenazas contra el senador Iván Cepeda, el aspirante del oficialista Pacto Histórico, denunciadas por el presidente Gustavo Petro. “Un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo”, añadió Sánchez. Antes había aclarado que la CIA no tiene información al respecto, como dijo el presidente Petro en un primer momento.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella aceptan el reto de Iván Cepeda para debatir: “Siquiera se le quitó el miedo”
Tanto la senadora de derecha Paloma Valencia como el ultraderechista Abelardo de la Espriella han aceptado el reto del también senador Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, el líder de todas las encuestas, para debatir y contrastar sus propuestas. “Siquiera se le quitó el miedo a Cepeda, si lo hemos citado varias veces a debates, pero él prefería estar escondido”, ha dicho Valencia. “Estamos listos para el debate, con un moderador independiente y en un canal donde todos los colombianos puedan ver y comparar”, añadió la candidata del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. También De la Espriella aceptó el desafío. “Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo”, aseguró el abogado penalista.
Fajardo responde al reto de Cepeda para debatir: “Yo estoy listo”
Sergio Fajardo, el candidato presidencial del centro político, ha respondido de inmediato este sábado a las declaraciones del senador Iván Cepeda, líder de las encuestas, en las que se mostraba dispuesto a debatir. “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente”, ha escrito el exalcalde de Medellín, al que Cepeda ignoró en su discurso, pues solo se refirió a los dos aspirantes de derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. “¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?”, preguntó Fajardo en su mensaje.
Iván Cepeda se abre a debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella
El senador Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda colombiana y favorito de las encuestas, se ha mostrado este sábado dispuesto a debatir directamente tanto con Paloma Valencia como con Abelardo de la Espriella, un giro después de varios meses en que su campaña ha privilegiado los discursos en plaza pública. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, desde Sumapaz, en un acto en el que lo acompañaron tanto el exministro de origen liberal Juan Fernando Cristo como el senador del partido Alianza Verde Ariel Ávila, sus más recientes adhesiones como parte de la Alianza por la Vida. “Llegó la hora en que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir para debatir a fondo”, prometió Cepeda, que hasta el momento no ha asistido a los debates entre candidatos y se ausentó esta semana de la cumbre de gobernadores organizada por la Federación de Departamentos. El aspirante del Pacto Histórico advirtió, sin embargo, que los debates deben cumplir condiciones previamente acordadas. “No voy a prestarme a la política del espectáculo. Las condiciones, el temario, los moderadores y el escenario serán rigurosamente pactados”, reiteró.
Un juzgado le ordena a Abelardo de la Espriella que rectifique una información falsa sobre Juan Fernando Cristo
El exministro Juan Fernando Cristo ha anunciado a través de sus redes sociales la decisión que tomó el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, en la cual determinó que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella mintió sobre una información difundida a medios de comunicación con respecto a él, en la que lo vinculaba con el esposo de la también candidata presidencial Sondra Macollins.
De acuerdo con Cristo, quien declinó su candidatura presidencial para la primera vuelta y posteriormente adhirió a la campaña de Iván Cepeda, el abogado De la Espriella “mintió en unas declaraciones públicas”. De acuerdo con la decisión del juzgado, la rectificación se deberá hacer a través de los mismos medios de comunicación en los que hizo dicha afirmación, o en un video dirigido a la opinión pública.
Paloma Valencia y Sergio Fajardo le piden a Cepeda pronunciarse contra la intervención de Petro en las elecciones
Dos candidatos presidenciales de la derecha y el centro político, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, respondieron a un anuncio del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, en la que este rechazaba la indebida intervención en política de un viceministro. “Celebro que rechace este hecho”, le dijo Fajardo. “Pero los cuestionamientos a su campaña no se deben solo a este caso particular, sino a la manera descarada en la que el presidente Gustavo Petro y el gobierno le están haciendo campaña”, añade. “¿Se pronunciará sobre esto o permanecerá?”
La candidata de la derecha añadió un mensaje de crítica en el mismo sentido. A nadie engaña, senador Ivan Cepeda. Usted tiene a todo el gobierno, empezando por el Presidente de la República, al servicio de su campaña."
El expresidente Álvaro Uribe afirma que la guerrilla del ELN amenazó a su candidata, Paloma Valencia
En el temor de las amenazas, el expresidente Álvaro Uribe afirma que su pupila, la candidata a la presidente Paloma Valencia, ha recibido amenazas de la guerrila del ELN. “Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”, dice Uribe. El expresidente asegura también que en esa guerrilla “dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”.
Hasta el momento no se ha conocido que los grupos armados presionen activamente por un candidato. El ELN es un tema sensible para Cepeda, pues fue negociador en la fracasada mesa de diálogos con esa guerrilla, además de arquitecto de la política de Paz Total para dialogar con los armados.
Cepeda exige a las autoridades información sobre la posible amenaza en su contra
El candidato presidencia de la izquierda, Iván Cepeda, se pronunció ante el mensaje en X del presidente Gustavo Petro: el mandatario asegura que la CIA sabe de un posible plan para matar al candidato. “Voy a solicitar a las autoridades se me informe en detalle sobre esta circunstancia”, dijo. “Pero también quiero ser en esto supremamente claro y perentorio: bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral”. El candidato también afirmó que ha recibido amenazas antes durante su campaña, pero que no las ha hecho públicas, “pues que no quiero sembrar ni la alarma, ni el pánico, en la opinión pública”.
Iván Cepeda pide que ningún servidor público haga campaña política por él, como el viceministro de Tecnologías de la Información
El candidato de la izquierda reveló que el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información está interviniendo en la campaña electoral, a pesar de que está prohibido en Colombia que los funcionarios hagan política desde sus cargos. “Mi campaña ha tenido conocimiento de que en días pasados, el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña electoral”, cuenta Cepeda, quien rechaza ese tipo de apoyo. “Manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, añade.
Sin embargo el funcionario más importante del país,el presidente Gustavo Petro, ha sido señalado por observadores electorales de intervenir en la campaña electoral de forma constante, tanto para tomar decisiones claves del partido, como hablando de los candidatos de la derecha que compiten contra Cepeda.
Gustavo Petro: "Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda"
El presidente Gustavo Petro contó en sus redes sociales que la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tiene información de “un posible atentado al candidato Iván Cepeda”. El presidente responde a un mensaje de la Casa Blanca en el que Washington dijo que le esperan ‘terribles consecuencias’ a quienes intenten atentar contra candidatos presidenciales. Fueron los candidatos de la derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes recibieron amenazas de muerte el pasado domingo, a través de sus redes sociales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su rechazo a estas, y anunció medidas para garantizar la seguridad de los candidatos. El presidente no mencionó las amenazas a Valencia o a De La Espriella en sus redes, y hoy reveló que es el candidato de su partido político, Cepeda, quien está amenazado por la “extrema derecha”. Dijo, sin pruebas, que es la misma extrema derecha detrás del asesinato del influencer Charlie Kirk, y del atentado que sufrió Trump cuando fue candidato en 2024.
“Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus la muerte para buscar votos”, dijo
Roy Barreras anuncia que esta será su última campaña electoral
El exsenador y candidato presidencial del partido La Fuerza, Roy Barreras, ha anunciado que esta será su última campaña política electoral. Según dijo, esto no significa que se retirará de la contienda para llegar a la Presidencia. “Lo que he dicho es que es la última vez: no volveré a ser candidato a nada, nunca más”, anunció a través de sus redes sociales. Sin embargo, aseguró tener una “obligación superior”, que es la de intentar evitar la división del país y que el próximo gobierno sea uno que genere confianza y no miedo. Añadió: “Si tenemos éxito, esta candidatura irá hasta el 21 de junio", fecha en la que se celebra la segunda vuelta presidencial, y a la que Barreras busca llegar, pese a que no le favorecen los números de las encuestas.
Paloma Valencia desde la frontera con Ecuador: "La primera llamada que voy a hacer [en mi Gobierno] es al presidente Noboa"
Desde el puente internacional de Rumichaga, que conecta a Ecuador con Colombia, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, habló junto al expresidente y su mentor, Álvaro Uribe. Viajan justo a una comunidad afectada por la crisis diplomática entre los presidentes de los dos países, Gustavo Petro y Daniel Noboa, que escaló al punto que Ecuador impondrá aranceles a Colombia del 100% el primero de mayo; una decisión que puede acabar con el comercio en la frontera. “Es inaceptable que el Gobierno, cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes y a los transportadores, y a la economía del sur de Nariño, que combatir a la criminalidad”, dijo la candidata. Noboa ha argumentado que Petro no ha combatido a los grupos ilegales en la frontera, y por eso castiga con estas nuevas tarifas que llama una cuota de seguridad. Pero expertos advierten que los aranceles que impone pueden terminar más bien incentivando la criminalidad en la frontera. Si bien los grupos armados se han fortalecido durante el mandato de Petro, los aranceles lastiman es al comercio legal en la frontera.
“Quiero hacer un anuncio: el primer día [de mi gobierno], vamos a militarizar la vía Cali-Popayan-Pasto, para que no haya más sufrimiento”, prometió Valencia ante una multitud, si gana la presidencia a mitad de año. “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa, para decir que aquí hay con quien combatir el narcoterrorismo, y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio”. Prometió una aduana que agilice el tráfico, criticó a Petro por promover el comercio con Venezuela. “Nosotros no queremos ser líderes integalácticos, queremos ser presidentes de Colombia para servirle a los colombianos”, añadió.
Sobre todo prometió trabajar con el Gobernador del departamento fronterizo de Nariño, que es afin al Gobierno, y que ha defendido la paz total de Petro. Nariño usualmente es una zona que vota hacia la izquierda o el progresismo, pero la nueva crisis con Ecuador ha sido una oportunidad para la derecha que compite por votos. En la tarde hablará también Abelardo de La Espriella desde la capital del departamento, Pasto.