Juan Ayuso abandona la París-Niza cuando marchaba líder tras sufrir una dura caída

Juan Ayuso, en Bourges, antes de la salida de la cuarta etapa disputada este miércoles en la París-Niza.

La lluvia ha provocado el infortunio para el joven ciclista de Jávea, que esta temporada ya había conquistado la Vuelta al Algarve

Menos de 24 horas después de estrenar el maillot amarillo de la París-Niza en Pouilly-sur-Loire, a orillas del Loira, Juan Ayuso ha sufrido este miércoles una caída bajo la lluvia y se ha visto obligado a abandonar la ronda francesa a 47 kilómetros de la conclusión de la cuarta etapa con final en Uchon.

En una mañana marcada por el agua, con el pelotón teñido de negro azabache por los chubasqueros, guantes y perneras, Ayuso ha perdido el control de su bicicleta en una curva a izquierdas y se ha ido al suelo en un lance en el que también se han visto implicados los españoles del Movistar Iván Romeo y Raúl García Pierna, así como Brandon McNulty y Nils Politt, ambos del UAE.

Instantes después del fortísimo impacto, el joven ciclista de Jávea, que este martes había alcanzado el liderato de la París-Niza tras rozar con el Lidl-Trek un triunfo en la contrarreloj por equipos que finalmente conquistó Ineos, se ha vuelto a subir a la bicicleta para intentar retomar la marcha.

No ha sido posible, muy a su pesar. La retransmisión ha mostrado cómo Ayuso, con evidentes gestos de dolor, se ha detenido pocos metros después y se ha tendido sobre el empapado verde de la cuneta para esperar la llegada de los servicios médicos en posición fetal, algo que invita a pensar en una posible fractura ósea en la cadera, la pelvis o el fémur.

Duro golpe para Ayuso... y para el calendario

Ganador hace solo tres semanas de la Vuelta al Algarve, su primera cita oficial con el Lidl-Trek, nuevo hogar tras alejarse de los extensos dominios de Pogacar, Ayuso llegaba a la París-Niza como el gran favorito para luchar por la victoria junto a Jonas Vingegaard, inédito este curso hasta el inicio de la Carrera hacia el Sol.

Con el abandono de Ayuso —y con la inherente hibernación del español lejos de las próximas carreras; en su hoja de ruta aguardaban Itzulia, Flecha Valona, Lieja, Dauphiné y Tour—, se prolonga, en cualquier caso, la maldición de las pruebas de marzo y abril.

El pasado curso, Vingegaard tuvo que decir adiós a la París-Niza tras sufrir una caída en la ascensión al Cote de Treves, en la quinta etapa. Un año antes, en la cuarta jornada de la Vuelta al País Vasco, el danés fue uno de los grandes nombres implicados —también Remco Evenepoel o Primoz Roglic— en la terrible caída que condicionó la temporada ciclista camino al verano en el que Tadej Pogacar, libre de infortunios que sí sufrió en la Lieja de 2023, se enfundó su tercer maillot amarillo en Niza.