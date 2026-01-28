Javier Ambrossi se sincera sobre su separación de Javier Calvo en ‘La Revuelta’: “No sabía dónde acababa él y dónde empezaba yo”

El cineasta acudió al programa de David Broncano para promocionar sus próximos proyectos profesionales y, de paso, habló de por qué acabó su relación sentimental y de cómo se está recuperando emocionalmente

Fue el pasado 10 de noviembre cuando empezaron a sonar los primeros rumores de la ruptura sentimental de Los Javis, cuando en el patio de vecinos de La Revuelta, el día de la entrevista a Rosalía, apareció Javier Calvo sin Javier Ambrossi. Un día después, el diario EL PAÍS confirmaba en exclusiva la separación de esta pareja determinante en el cine y las series españolas los últimos años. Ahora ha sido precisamente en el programa que presenta David Broncano en TVE donde Ambrossi (Madrid, 41 años) ha dado su primera entrevista tras la separación y se ha sincerado sobre los motivos de su ruptura sentimental, que no profesional.

El cineasta y creador acudió al programa para promocionar dos cosas: el próximo Benidorm Fest, del que será uno de los cuatro presentadores, junto a Inés Hernand, Jesús Vázquez y Lalachus, y el estreno el próximo octubre de su película La bola negra. Pero también aprovechó su aparición en el prime time de la televisión pública para hacer una catarsis emocional, la que parecía necesitar tras el anuncio de su ruptura el pasado 11 de noviembre con su mitad profesional y artística —juntos dirigen la productora Suma Content— y, hasta ese momento sentimental.

La de anoche ha sido la primera vez que Ambrossi ha acudido solo al programa presentado por Broncano. Según confesó nada más aparecer en el escenario del teatro madrileño Príncipe Gran Vía, durante esos minutos en los que los invitados al espacio permanecen de pie, aparecer en solitario le daba cierto respeto, por lo que se personó allí con una figura de “su representante”, Paquita Salas, a tamaño natural. Ni siquiera la presencia de este personaje hizo que el invitado midiera ni una sola de sus palabras: estuvo jugón, habló de su ruptura, de cómo se estaba recuperando emocional y sexualmente de una relación de 15 años con quien había sido antes su “mejor amigo” y, después, la persona con la que compartió toda su vida.

Quizás demasiada vida, porque según explicó anoche —por momentos ruborizado y acalorado y, por otros, entrando a todo sin frenos— hubo un momento en 2025 que explosionó, y que coincidió con “su crisis de los 40″. Entonces, se dio cuenta de que sus vidas eran solo una. Su testimonio —“pregúntame lo que quieras”, repetía una y otra vez a Broncano— describió el de una relación bonita e intensa, pero sin espacio el uno para el otro. Hacían todo juntos, y eso acabó pasando factura, dijo.

Según relató, en el cumpleaños de Calvo en 2025 (que el pasado 31 de enero cumplió 35 años), un ataque de pánico le hizo replantearse las cosas, su vida y su relación. Después de este episodio, se dio cuenta “de que el cuerpo me estaba pidiendo hacer cosas que no estaba haciendo. No sabía dónde acababa él y dónde empezaba yo (…), y eso empezó a poder con mi salud mental”, le contó al presentador. Ya sentado en el sofá de La Revuelta, se mostró abierto al amor —incluso a ligar con un joven entre el público— y con el deseo sexual recuperado. Como se encargó de recordar, Calvo ha sido su pareja durante todo una vida y, ahora, aseguró, está dispuesto a probar cosas (y personas) nuevas. “Soy muy fogoso”, confesó en un momento de la entrevista.

En su encuentro con Broncano, ambos tuvieron tiempo para poner en común sus experiencias con la fama, en concreto sobre cómo impacta que se hable públicamente de una relación personal. En el caso del cineasta, habló de cómo dolía que se hablara del futuro de su casa en Pozuelo de Alarcón, un proyecto común de la pareja y que fue el hogar de ambos, y recordó que detrás de las personas conocidas “hay corazones que se rompen”. Para finalizar su intervención sin pelos en la lengua, Ambrossi acabó pidiendo y/o aconsejando a público y espectadores que no aguantaran en una relación en la que no eran felices. Esto, sin dejar de alabar, agradecer y verbalizar su cariño por su expareja, a quien además describió como “un compañero de trabajo estupendo”.

Desde el momento de su separación, ambos se convirtieron en carne de paparazzis, y fotógrafos y periodistas los seguían por las calles para captar sus primeras declaraciones. Primero las cámaras captaron por el centro de Madrid a Ambrossi, que dijo que ambos seguían siendo “superamigos”. Luego fue el turno de Calvo, quien saltó a la fama de adolescente como uno de los miembros del reparto de la serie Física o Química y a quien a su regreso de un viaje a México el pasado mes de noviembre esperaban numerosas cámaras en el aeropuerto de la capital. “Estoy bien. Todo lleva su tiempo y su proceso”, dijo. “Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida”, explicó a la pregunta de si iban a continuar manteniendo una relación personal.

En el momento de conocerse su ruptura, fuentes cercanas a la pareja confirmaron a este periódico que iba a seguir siendo pareja creativa: conservando todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando su colaboración creativa y manteniendo su unión en los futuros proyectos profesionales que tienen en marcha y en aquellos que llegarán. Así lo demostraron recientemente, cuando ambos acudieron juntos a los European Film Awards y posaron juntos en la alfombra roja desplegada en Berlín el pasado 17 de enero. Fue su primera aparición pública como expareja, y presentaron y entregaron el premio al mejor director europeo a Joachim Trier por la película Valor sentimental, triunfadora de la noche.

Javier Ambrossi y Javier Calvó asisten a la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo en la Haus der Kulturen der Welt, el 17 de enero de 2026 en Berlín, Alemania. Andreas Rentz (Getty Images)

Esa fue su primera aparición pública, pero en el plano personal han seguido compartiendo momentos juntos. Así lo dejó ver Calvo en su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 700.000 seguidores, la pasada Nochevieja. Ambos dieron juntos la bienvenida al 2026 en una fiesta en la que también estaban la actriz Úrsula Corberó con su pareja, Chino Darín, o el tarotista Rappel.

En este año tienen por delante un gran proyecto: el estreno el 2 de octubre de su película La bola negra, que toma el título de una obra inacabada de Federico García Lorca y se desarrolla en tres épocas de España, 1933, 1937 y 2017. Su protagonista es el músico Guitarricadelafuente, que debuta así en la interpretación. Junto a él tienen un papel Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas.