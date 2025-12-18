De Asha a MAYO: Estas son las 18 canciones del Benidorm Fest 2026 que no irán a Eurovisión, pero que optarán a tres premios

El festival, que este año no servirá para clasificarse en el certamen europeo, presenta temas de Dora Postigo, Miranda!, Funambulista o Luna Ki, que buscan ganar 150.000 y la sirenita

La quinta edición del Benidorm Fest será un momento clave en la historia del certamen de música. Por primera vez, en 2026 ganar este concurso celebrado por TVE no servirá para ir al festival de Eurovisión, dado que España se ha retirado por la participación de Israel, y, para compensar esa ausencia, el vencedor o vencedora recibirá 150.000 euros de premio en las galas que se celebrarán los días 10, 12 y 14 de febrero presentado por Jesús Vázquez (que acaba de abandonar Telecinco), Inés Hernand, Lalachus y Javier Ambrossi. Además, habrá otro premio para uno de los cantantes, que viajará a Miami para grabar un single con un “superproductor”, según el acuerdo que ha firmado RTVE con Televisa-Univisión, como han anunciado este jueves desde la corporación pública española.

Más información Jesús Vázquez deja Mediaset tras más de 20 años y salta a RTVE para presentar el Benidorm Fest 2026 junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus

La lista de concursantes este año está repleta de hijos de cantantes famosos, exconcursantes de Operación Triunfo y formaciones frankenstein, con componentes de más de una banda. Son Asha, Atyat, Dani J, el dúo Dora Postigo (hija de Bimba Bosé) y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro (hermano de Álvaro Soler), Izan Llunas (nieto de Dyango), Kenneth, Kitai, KU Minerva (cantante de Estoy llorando por ti), Luna Ki (concursante que acusó al primer Benidorm Fest de haber causado su retirada tras haberla engañado), el dúo de María León y Julia Medina, el también concursante de Operación Triunfo Álvaro Mayo, Mikel Herzog Jr., la unión de los grupos Miranda! y Bailamamá (con Óscar Ferrer, cantante de Varry Brava, que ya estuvo), Rosalinda Galán, The Quinquis (con un miembro de Miss Caffeina, antiguo participante) y el dúo Tony Grox y LucyCalys. Todos optan también al Premio Spotify, gracias a un acuerdo firmado con la empresa estadounidense, que les llevará a grabar una canción en Estocolmo.

Sergio Jaén, curtido en propuestas eurovisivas de varios países, será el director artístico de esta edición en la que tendrán que dar con otro éxito como los de Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody. Estas son las propuestas de los 18 aspirantes a llevarse el trofeo, que vuelve a ser una sirenita como en los orígenes del festival de la canción del certamen alicantino (que tendrá 12 concursantes en su final), y presentados este viernes:

Asha - Turista (segunda semifinal)

Atyat - Dopamina (segunda semifinal)

Dani J - Bailándote (segunda semifinal)

Dora & Marlon Collins - Rakata (primera semifinal)

Funambulista - Sobran gilipollas (segunda semifinal)

Greg Taro - Velita (primera semifinal)

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer? (segunda semifinal)

Kenneth - Los ojos no mienten (primera semifinal)

KITAI - El amor te da miedo (segunda semifinal)

KU Minerva - No volveré a llorar (segunda semifinal)

Luna Ki - Bomba de amor (primera semifinal)

María León ft. Julia Medina - Las damas y el vagabundo (primera semifinal)

MAYO - Tócame (segunda semifinal)

Mikel Herzog Jr. - Mi mitad (primera semifinal)

Miranda! & bailamamá - Despierto amándote (segunda semifinal)

Rosalinda Galán - Mataora (segunda semifinal)

The Quinquis - Tú no me quieres (segunda semifinal)

Tony Grox y LUCYCALYS - T amaré (primera semifinal)