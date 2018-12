Alba, Famous, Julia, Natalia y Sabela: así son los cinco finalistas de OT 2018

Los nombres de Amaia Romero, Aitana Ocaña, Miriam Rodríguez, Alfred García y Ana Guerra se hicieron populares hace poco menos de un año, al convertirse en finalistas de la renovada Operación Triunfo de TVE. Ahora, apenas 10 meses después, una nueva hornada de concursantes están listos para dejar la Academia comandada por Noemí Galera y convertirse en carne de discos, conciertos y firmas de discos.

Esta vez se trata de Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela. De nuevo, cuatro chicas y un chico y de edades muy jóvenes de entre los que este miércoles saldrá el ganador de O 2018. Aunque esta edición ha sido exitosa, no ha alcanzado las cotas de popularidad de la anterior. Un repaso a los nuevos triunfitos finalistas.

Alba Reche

ampliar foto Alba Reche durante la gala de 'Operacion Triunfo' el 12 de diciembre, en Barcelona. G3-CAT @GTRESONLINE

La voz de Alba Reche, rota, distinta, llamó la atención desde el primer día del concurso, en el que cantó Dangerous Woman con un vestido rojo y su rubia melena corta hoy transformada casi en platino. También llamó la atención por su naturalidad y simpatía. Entrevistada por Roberto Leal contaba que acababa de cortar con su pareja. "No pasa nada, lo importante es cómo cantes esta noche", trataba de consolarla Leal. Y cantó más que bien.

Esa naturalidad y su voz han hecho que esta alicantina de ahora 21 años (los cumplió el pasado lunes) se haya ganado el respeto de público y jurado. Estudiante de Bellas Artes e ilustradora ocasional, trabaja como oficinista y es aficionada a bailar, como ha demostrado en algunos de sus números en la Academia. Su sinceridad y cercanía se han dejado ver en sus comentarios: recientemente se quejaba de la falta de atención médica en la Academia. Además, es la concursante cuyos vídeos tienen más visitas en YouTube. Su versión de La Llorona de Chavela Vargas en la gala seis es la más vista de la edición, con 3,5 millones de visualizaciones.

Famous

ampliar foto Famous durante la gala de 'Operacion Triunfo' el 12 de diciembre de 2018, en Barcelona. G3-CAT @GTRESONLINE

Con la eliminación de Miki a las puertas de la final, Famous es el único chico que ha llegado hasta el último programa de Operación Triunfo 2018, y también es de los más jóvenes. Tiene 19 años y nació en Nigeria y tras un breve paso por Ámsterdam y un retorno a su país natal, vive en Bormujos, Sevilla, desde los seis años. Allí estudia Bachillerato de Artes y está aprendiendo música. De hecho, antes de entrar en OT cantaba góspel africano. "Soy muy creyente y cantar es como rezarle a Dios", dijo en su vídeo de presentación para la Academia. Algo que parece venirle de familia: en una reciente visita de los padres de los finalistas a sus hijos, el suyo se arranco a cantar Uptown Funk, de Bruno Mars, en uno de los boxes de la escuela. La misma canción que el propio Famous había cantado en la gala 10 y que se había convertido en uno de sus temas estrella

Famous es el concursante de la eterna sonrisa; él mismo se considera una persona feliz y que busca llenar a la gente de alegría con su música, tal y como explicó en su llegada a la Academia. Además, también se ha distinguido de sus compañeros al ser el único (junto a la ya expulsada Noelia) en querer ir al Festival de Eurovisión, algo que le haría mucha ilusión, como él mismo ha confesado. Podrá optar a ello en una próxima gala que organiza TVE gracias a la canción No puedo más.

Julia

ampliar foto Julia durante la gala de 'Operacion Triunfo' el 12 de diciembre de 2018, en Barcelona. G3-CAT @GTRESONLINE

Desde el primer momento Julia Medina se convirtió en una de las favoritas de esta edición de OT; de hecho, lo fue en la tercera gala. Esta gaditana de 23 años se significó gracias a las dulzura de su voz, que ya había paseado por distintos escenarios: además de estudiar el grado de Educación Primaria y de tocar la guitarra y el piano, trabaja cantando en un hotel.

En la Academia ha brillado prácticamente todas las semanas, manteniendo un perfil discreto pero como uno de los apoyos fundamentales del resto de los concursantes, hoy sus amigos. De hecho, su amistad con Carlos Right, otro de los concursantes, fue uno de los grandes hits de las primeras semanas del concurso, ya que muchos quisieron ver en el cariño que había entre ellos el principio de una relación, similar a la que establecieron Amaia y Alfred el año pasado. Cantaron juntos en la gala dos y entonces fortalecieron su vínculo, pero ambos tienen pareja fuera. De hecho, la propia Julia le ha escrito a su novio cartas desde la Academia, y Right ha contado ya al salir que no son pareja y que ni siquiera era consciente de que se hablara de una supuesta relación.

Natalia

ampliar foto Natalia durante la gala de 'Operacion Triunfo' el 12 de diciembre de 2018, en Barcelona. G3-CAT @GTRESONLINE

18 años —cumplió los 19 en la Academia—, cantante, tímida y natural de Pamplona. ¿Amaia Romero? No, Natalia Lacunza, concursante de la nueva hornada de OT. Sin embargo, sus características hicieron que muchos compararan rápidamente a esta joven con la ganadora de la anterior edición. Había otro punto más para la comparación: Natalia ha sido una constante en la lista de nombres favoritos del concurso.

Además de tocar el violín, la guitarra y el piano, Natalia se ha convertido en una de las voces más potentes de la edición y sus actuaciones han sido casi perfectas, también gracias a su habilidad sobre el escenario; el jurado le dio cuatro dieces en su valoración final, que fue la más alta y la convirtió automáticamente en la primera finalista del concurso. En las primeras semanas, además, los fans hablaron de un posible romance con Alba Reche, mientras que estas últimas se la ha relacionado con Miki, ya expulsado, algo que él ha desmentido.

Sabela

ampliar foto Sabela durante la gala de 'Operacion Triunfo' el 12 de diciembre de 2018, en Barcelona G3-CAT @GTRESONLINE

La tímida Sabela Ramil se ha convertido en la tapada del concurso. A punto de la expulsión en más de una ocasión, ha logrado convertirse en favorita e incluso llegar a la final, y con mayor popularidad que Julia, una de las concursantes que parecían claras finalistas. La mayor de los concursantes que quedan (tiene 25 años) es gallega y ha cantado en su idioma natal en más de una ocasión. Graduada en Terapia Ocupacional, no ha dudado en dar consejos y ayudar a sus compañeros en los momentos más duros, como cuando tras una visita de Los Javis alguno estuvo al borde de sufrir un ataque de ansiedad.

Criada en As Pontes, Sabela vive en A Coruña y tiene pareja, un joven llamado Jesús Cañizares, desde hace siete años, aunque él no ha ido a la Academia: en las nominaciones y las visitas siempre ha estado con ella su madre. Ramil se ha convertido en un fenómeno en toda Galicia, lo que hace que se la compare a menudo con Miriam Rodríguez, de la pasada edición. A lo largo de las 13 galas ha cantado temas muy variados: arrancó con un reguetón, género al que se declara poco afín, y ha pasado por Adele o por canciones en gallego, lo que ha hecho que se la considere una de las más versátiles de la edición.