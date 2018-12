Las polémicas que han rodeado Operación Triunfo 2018

La última edición de Operación Triunfo, que finaliza este miércoles, ha estado marcada por diferentes polémicas que han revolucionado tanto a los propios concursantes como a los más fieles seguidores del talent show. La última controversia que, como es habitual, ha traspasado las fronteras de la academia para debatirse en las redes sociales, ha tenido como protagonistas a dos de las finalistas del programa: Alba Reche y Julia. Las jóvenes cantantes se quejaron de la desatención médica por parte de la dirección, algo que provocó el enfado de muchos seguidores hasta tal punto que tanto Tinet Rubira, el máximo responsable del espacio que emite TVE, como Noemí Galera, la directora de la academia, tuvieron que dar explicaciones en Twitter.

La pena por llegar al final del programa y abandonar la academia, conocer al ganador y reencontrarse con la familia y sus compañeros, ha provocado que los concursantes del programa tengan los nervios a flor de piel. Por ello, durante un ensayo hace unos días, Alba Reche y Julia hablaron de cómo están llevando estos días y Alba preguntaba: "¿No hay Pau ni Sara?" (refiriéndose al médico y a la psicóloga del programa). Julia negaba con la cabeza, mientras decía que le parecía mal. “Me parece fatal, nuestra salud y nuestra salud mental llevan cuatro semanas sin ser atendidas” aseguró Alba. Poco antes la propia Julia se había quejado durante una comida de un problema en sus pies. "Yo he estado dos semanas teniendo hongos sin saber que eran hongos, porque como nadie me vio el pie..." y ante las preguntas de sus compañeros afirmaba no saber si estaba curada: "Como no hay un médico que me lo mire...".

Esta situación ha creado un gran revuelo en las redes sociales, donde han acusado al programa de no atender las necesidades médicas de los concursantes. Algo que no ha sentado nada bien ni al director del programa, Tinet Rubira, ni a la directora de la academia, Noemí Galera. Rubira respondió rápidamente en Twitter que los “concursantes son las personas más vigiladas y cuidadas del planeta”. “Ella [dijo refiriéndose a Alba Reche] sabe perfectamente que Noemí Galera y todo el equipo atienden todas sus solicitudes y necesidades con diligencia y discreción. No es de recibo que digan estas cosas” explicó. Galera por su parte pidió calma y aseguró: “Cuando tienen algo grave se les lleva donde haga falta".

Esta no es la primera polémica que surge en esta edición del concurso. A continuación un breve repaso de otros altercados que han causado debate fuera de la academia.

Campaña contra el odio. África fue la segunda expulsada de esta edición, pero su breve paso por la academia no gustó a los seguidores del programa, que profirieron todo tipo de insultos a través de las redes sociales a la joven madrileña de 22 años. Fue tal la cantidad de comentarios incitando al odio, incluso amenazas de muerte, que obligaron a los responsables del concurso a organizar una campaña bajo el lema OT no es odio.

El relevo de Itziar Castro por Los Javis. Por primera vez en la historia de Operación Triunfo, esta edición ha albergado también un despido. Concretamente el de la actriz Itziar Castro, que ejercía de profesora de interpretación. “Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área”, aseguraban desde Gestmusic. Por su parte, el equipo de la actriz emitía un comunicado en el que se criticaba la forma de comunicar dicho despido y que la intérprete no estaba al tanto de nada. “La decisión de que Itziar Castro no continúe como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase". Su salida supuso la vuelta al programa de Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, con un intenso cruce de opiniones tanto por la decisión como por la forma en la que se trató el asunto dentro de la academia.

La mariconez. Durante los ensayos de la canción Quédate en Madrid de Mecano, los concursantes encargados de interpretarla en la cuarta gala, María Villar y Miki, comenzaron un debate que se extendió fuera de los muros de la academia debido a una parte de la letra del tema que hizo famoso el grupo en el que cantaba Ana Torroja, que además forma parte del jurado en esta edición. "Yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo", dijo tajante María. Una discusión en la que se pronunció hasta la propia Torroja y por su boca José María Cano, autor de la letra de la canción, que sentenciaron el debate diciendo que la letra debía quedarse como se escribió. Y así acabó ocurriendo.

Los papeles de Brisa Fenoy sobre las valoraciones del jurado. La cantante y compositora Brisa Fenoy acudió al programa como el miembro invitado del jurado de la gala 7 y, en una fotografía que subió a su perfil de Twitter la cuenta oficial de Operación Triunfo, Fenoy posaba junto a una carpeta donde se vieron las valoraciones de los concursantes de OT antes de que estos actuasen. Un descuido que causó mucho revuelo, pues además de la opinión del jurado se vio también que el favorito sería Famous, como luego ocurrió. La dirección del programa tuvo que volver a pronunciarse en las redes asegurando que los miembros del jurado se reúnen antes de la gala para ver los ensayos de los concursantes durante toda la semana y, además, que conocen el favorito cuando hay alguien más destacado.

El reparto de temas de Eurovisión. El reparto de temas para la elección del representante de España en el Festival de Eurovisión 2019, que se celebra en Tel Aviv, también ha dado de qué hablar. Desde Operación Triunfo seleccionaron 17 canciones para 13 de los 16 concursantes, dejando fuera a Alfonso, África y Dave. Algo que ha provocado muchas críticas ya no solo entre los seguidores del programa, sino también entre los files de Eurovisión e, incluso, entre algunos de los propios concursantes de OT 2018, que no dudaron en compartir su malestar. "¿Por qué solo tres se han quedado fuera? Yo pensaba que todos íbamos a construir la ciudad", escribió Damion en twitter.

La reprimenda de los profesores a los concursantes. A dos días de la sexta gala de Operación Triunfo 2018, los participantes se enfrentaron no a una sino a dos reprimendas, por su actitud y por su comportamiento durante la grabación del CD semanal. "No puede ser que bajéis [a la sala de grabación] y no sepáis qué tenéis que cantar en la grupal, no lo tengáis grabado y no deis pie con bola. Es una falta de respeto la actitud de no tener las ganas de grabar", exclamó Mamen Márquez, profesora de técnica vocal de la Academia cuando los triunfitos fallaron al saberse la letra y el ritmo del tema grupal. Pero no quedó ahí. La directora Noemí Galera volvió a la carga después de ver que los concursantes no cambiaron su actitud tras la regañina de Mamen.