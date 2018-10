Los profesores de OT 2018 regañan a los concursantes por su falta de profesionalidad

A dos días de la sexta gala de Operación Triunfo 2018, los participantes del concurso de talentos han tenido que enfrentarse no a una sino a dos reprimendas, por su actitud y por su comportamiento durante la grabación del CD semanal. "No puede ser. Es un desastre", exclamó Mamen Márquez, profesora de técnica vocal de la Academia, el pasado domingo, cuando los triunfitos fallaron al saberse la letra y el ritmo del tema grupal. "No puede ser que bajéis [a la sala de grabación] y no sepáis qué tenéis que cantar en la grupal, no lo tengáis grabado y no deis pie con bola. Es una falta de respeto la actitud de no tener las ganas de grabar", ha señalado la granadina, de 40 años. "Tenéis que pensar que sois muy afortunados de estar aquí, de tener la oportunidad de grabar esto, de que se va a colgar y lo van a oír millones de personas", ha agregado.

Tras enterarse de lo ocurrido, la directora de la Academia, Noemí Galera, ha decidido sentar a once de los doce concursantes (Sabela estuvo ausente), para apretar un poco más las tuercas. "Yo no he visto nunca enfadada a Mamen Márquez, jamás, y hace mucho tiempo que la conozco. Que Mamen suba ayer a daros un toque de atención a mí me deja bastante echa polvo, cosa que no vi que os pasara a vosotros, tengo que deciros. Si Mamen sube ayer y me dice lo que os dijo, no hubiera levantado cabeza en toda la tarde". ha empezado la también directora de casting del programa.

"OT os puede asegurar que grabaréis un CD cada semana. Una vez que salgáis por esa puerta, ya veremos quiénes de vosotros pueden grabarlo. Porque a lo mejor salís y no os conoce nadie, ni siquiera los que estén aquí tres meses", ha recalcado Galera. "Tener una carrera musical es dificilísimo y si yo soy un productor discográfico y estoy viendo a doce personas encerradas, apasionadas por la música, que están grabando un CD y tiene que subir su profesora de técnica vocal a darles un toque porque bajan a grabarlo con desgana, pues a lo mejor se me quitan las ganas de grabar con esta gente", ha agregado.

"La tele tiene una cosa muy buena y otra muy mala", ha continuado la barcelonesa, de 51 años. "La buena es que llegas a la casa de la gente muy rápidamente y ahora nos conoce todo el mundo, y todo el mundo sabe cómo nos llamamos y que trabajamos mucho. Pero tiene una cosa malísima, o buena, depende de cómo se mire, y es que cuando se apagan estos focos, en 15 días nadie sabe quién eres. Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda. Os preguntarán por la calle: 'Tu cara me suena mucho, ¿de qué programa eras?", les ha advertido.

"Cuando estabais los 18 os dije: 'Esto no os asegura nada'. Y os lo repetí tantas veces que al final me tuvisteis que decir: 'No nos digas tantas veces que no vamos a triunfar, porque nos está cogiendo una depresión'. Pues tengo la obligación de decíroslo, nadie os asegura que triunféis. Estamos en un programa de tele donde nos van a ver durante tres meses. A compañeros vuestros ya no los están viendo. (...) Ojalá todos vosotros tengáis una carrera discográfica. Pero la realidad es que no va a ser así, amigos. No viváis en los pajaritos y en lo que pueda pasar cuando salgamos", les ha aconsejado la directora de la Academia.

Frente al hecho de que el programa acaba de empezar, porque llevan seis galas, la directora les ha advertido de que "cada vez va a ser peor, la exigencia va a ser mayor y estaréis más cansados", pero les ha animado a que disfruten el momento para que después no tengan arrepentimiento de lo que no hicieron. "Dejad de pensar en una gira, en no sé qué, ya veréis lo que pasa. Si viene, perfecto, y si no, hay muchísimos artistas que no han llenado un [estadio Santiago] Bernabéu. ¿Qué os pensáis, que eso se llena así? No os preocupéis por lo que pasará cuando salgamos, ya ocurrirá. Preocuparos por lo de ahora. ¿Lo entendemos?", ha concluido.

Tras esta última reprimenda, los cantantes hicieron autocrítica y se motivaron mutuamente a mejorar para la siguiente semana. "Siempre nos pasa lo mismo con las grupales, nos confiamos", ha mencionado una de las concursantes. "Es cuestión de ensayar, individualmente", ha comentado otra.

El próximo fin de semana, los triunfitos irán en su primera firma de discos en tres ciudades diferentes: Barcelona, Zaragoza y Madrid. Y este miércoles se enfrentarán en la sexta gala, donde también se conocerá la grabación grupal de Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto en versión de La Casa Azul, la cual fue calificada de "escándalo" por la directora de la Academia.