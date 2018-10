“Llevo fatal lo de estar sin móvil, es que nunca lo he hecho”, comienza diciendo África, concursante de Operación Triunfo 2018, en su vídeo de presentación. Instagram era una constante en su vida. Lo que ella no esperaba era la gran cantidad de comentarios ofensivos e insultos dirigidos hacia ella en las redes sociales y que ha descubierto tras salir de la academia. Tal fue la oleada, que desde el programa se vieron obligados a comenzar una campaña bajo el lema "OT no es odio". Los comentarios van desde llamarla "mala compañera" a amenazas de muerte, por lo que los padres de la joven se han planteado emprender acciones legales. "Si lo hubiese leído todo me habría hundido", confiesa la exconcursante que, pese a todo, no piensa apartarse de las redes sociales porque cree que son imprescindibles para poder continuar su carrera como artista.

La joven fue la segunda expulsada de esta nueva edición del talent show con apenas un 20% de votos de apoyo, el porcentaje más bajo desde que el concurso reflotara el año pasado. La justificación para los usuarios de las redes sociales que atacan a África está en la actitud de bullying que, según ellos, tenía la concursante hacia su compañero Damion. Unas acusaciones que ella no entiende: "Estoy segura de que cuando salga y yo se lo cuente, se va a sentir mal y no se lo va a poder creer, porque él me quiere muchísimo y yo le quiero muchísimo a él".