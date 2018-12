Operación Triunfo 2018 ha vuelto a sembrar la polémica en las redes. Esta vez ha sido por culpa del primer reparto de canciones que podrían representar este año a España en el festival de Eurovisión. En un principio, los concursantes de esta edición del talent iban a tener opciones de convertirse en los representantes españoles, pero ni África ni Dave ni Alfonso han aparecido en la primera lista de canciones. "¿Por qué solo tres?", se pregunta Damion, que sí tiene canción, pero que fue el primero en protestar públicamente a través de Twitter por la decisión del programa. “A mí me dan una canción cualquiera, la grabo cuando haga falta, nadie me vota y me voy a mi casa y ya está", comenta África. Y es que para ella, y el resto de expulsados, esta polémica podría haberse evitado fácilmente.