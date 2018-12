‘Operación Triunfo’ reparte entre sus alumnos las 17 canciones propuestas para Eurovisión

Noemí Galera y Manu Guix, directores de la Academia de OT 2018, han anunciado este martes a los concursantes del programa los títulos de las canciones con las que aspirarán a representar a España en el Festival de Eurovisión 2019. La 1 emitirá una gala en enero -en una fecha por confirmar- en la que el público decidirá quién irá a Tel Aviv, sede del certamen, el próximo mes de mayo.

Tras una primera fase de recepción y valoración de canciones, la Academia ha asignado finalmente 17 temas a sus concursantes, en función de sus cualidades vocales y estilo, informa TVE. El resultado es un repertorio de canciones procedentes tanto de autores reconocidos como anónimos. Hay románticas canciones como Hoy vuelvo a reír otra vez (Noelia), Vuelve (Marta), A tu lado (Joan y Marilia), Nunca fui (Carlos Right), así como baladas más aflamencadas como Qué quieres que haga (Julia); o Qué será luego (Alba), soul con tintes latinos e intimista.

Entre las propuestas también están No puedo más, un medio tiempo con influencias gospel que interpretará Famous; Se te nota (Carlos Right), pop latino con proyección internacional; Dímelo de frente (Sabela), una canción pop con arreglos electrónicos y estribillo pegadizo. Otras canciones muestran un carácter más latino, como Todo bien para Marilia, un tema muy bailable con toques funk carioca, o Muérdeme, la propuesta más sensual del repertorio que interpretará María. También toques étnicos con arreglos chill out en Hoy soñaré, que interpretará Sabela.

También hay estilos más alternativos en La venda (con influencias de rumba catalana y ska) y El equilibrio (medio tiempo con influencias rock, la propuesta más indie), temas ambos interpretados por Miki; y en Sale, un tema pop con influencias dancehall que interpretará Damion. El pop español con toques urbanos está en La clave, que defenderá Natalia. Natalia y Miki tienen también una propuesta juntos: Nadie se salva, sonidos mediterráneos con influencia funk carioca.

Votaciones

En los próximos días, los concursantes grabarán un minuto de sus canciones. Estos cortes se colgarán en la web RTVE.es la noche del 19 al 20 de diciembre, durante la emisión de la gran final de OT 2018. A partir de ese momento, los usuarios podrán votar diariamente sus tres canciones favoritas. Las votaciones web se cerrarán el 2 de enero a las 23.59 horas. Las tres canciones más votadas por el público de RTVE.es se clasificarán directamente para la gala especial de OT Eurovisión en la que se elegirá la canción española para Tel Aviv 2019.

Además, una comisión formada por 2 miembros de la dirección RTVE, 1 de RTVE Digital y 2 profesores de la Academia elegirán el resto de canciones que sonarán en la gala de entre las 14 restantes.