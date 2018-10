‘Operación Triunfo’: éxtasis, abucheos y aplausos en la noche de la "mariconez"

"Mariconez" sí o "mariconez" no. Una palabra nunca había causado tanta expectación. Pero esta semana Operación Triunfo (también en medio de una pequeña polémica política después del comentario y posterior disculpa a la Falange Española de las JONS) lo ha apostado todo a cuatro sílabas.

"Nosotros no nos imaginamos ahora mismo una sociedad que no conciba que una palabra así es un insulto", argumenta Miki entre los aplausos del público

"Hoy se va a cantar una canción tuya, una canción que ha generado un gran debate", dijo el presentador Roberto Leal a Ana Torroja en cuanto comenzó el programa. La historia es de sobra conocida, pero por si alguien se ha despistado: la concursante María fue informada el jueves pasado de que esta semana, en la gala 4, cantaría Quédate en Madrid, de Mecano junto a su compañero Miki. El viernes, la concursante comunicó que no se sentía cómoda con la frase "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", pues le parecía homófoba (pese a que la frase no la cantaba ella, sino su compañero). En la Academia le permitieron que la cambiasen por "estupidez" con el permiso inicial de Ana Torroja. Pero el fin de semana el compositor del tema, José María Cano (un tercio del grupo Mecano junto a Nacho Cano y la jurado del programa, Ana Torroja) dijo que no daba su permiso para cambiar la letra.

Pese a que la opinión final la impusiese José María Cano, fue Ana Torroja la que se llevó los abucheos al entrar en plató. Una escena que no se vio por televisión, pues ocurrió antes de comenzar la emisión del programa, pero que uno de los casi mil asistentes recogió y subió a Twitter, donde rápidamente se hizo viral.

La decisión estaba tomada: Miki tendría que cantar "mariconez", un término con el que no estaba cómodo. El país se dividió en dos: los que entendían a los jóvenes y estaban a favor del cambio y los que consideraban que la letra es esa y no hay que cambiarla. Unos llamaban a los otros "millennials' censuradores". Los otros llamaban a los unos "viejos privilegiados y cerriles".

Cerca de las doce llegó el momento de la actuación de María y Miki. "Desde la dirección del programa que quede claro que aquí se respetan los derechos de autor", afirmó Roberto Leal mirando a cámara. "Por otro lado, bienvenidos los discursos y los debates desde la tolerancia y el respeto entre generaciones tan distintas. Es una forma de que todos reflexionemos". "Nosotros no nos imaginamos ahora mismo una sociedad que no conciba que una palabra así es un insulto", argumenta Miki entre los aplausos del público.

Ana Torroja participa desde la mesa del jurado: "El debate es sano siempre y la libertad de expresión es un derecho de todos si se hace desde el respeto y la tolerancia. Mecano ha hecho grandes canciones siempre desde el respeto y yo las canto hoy orgullosa de cantarlas tal y como fueron escritas. Esta canción es una maravillosa, sencilla y tierna canción de amor". Más aplausos del público, pero muchos menos que los de que se llevaron Miki y María.

Empieza la actuación. Miki pronuncia la palabra. El público no parece inmutarse. Su reacción llega al final de la canción, cuando ellos cruzan la pasarela de vuelta al set de los concursantes y los cientos de asistentes empiezan a gritar: "¡Estupidez! ¡Estupidez! ¡Estupidez! ¡Estupidez!". Uno de esos momentos "oh capitán, mi capitán" que parece pillar a la realización por sorpresa. La música del programa empieza a sonar, solapando los gritos del público. Roberto Leal pasa rápidamente a otra cosa: entra un vídeo del concursante Carlos Right llorando mientras habla por teléfono con su madre.

Pero en Twitter la semilla está sembrada para el hashtag. "Miki y Maria" es trending topic al momento. También #estupidez. También #mariconez.

#OT18Gala4 creo q el público ha dejado claro lo q queríamos escuchar hoy, la madurez se nota en los actos, #Estupidez — 💤💤 (@estheerfoces) October 17, 2018

El público diciendo ‘estupidez’ me da la vida #OT18Gala4 — • Srt Mc • (@StairsBitch_) October 17, 2018

La web de RTVE, pocos minutos después, ofrecía algo inédito: la noticia del abucheo a Ana Torroja, esa que no se había escuchado en la propia gala. Una línea completamente diferente de la del programa, en el que ni se comentaron los gritos del público. Mientras, en plató, María se convertía, previsiblemente, en la favorita del público. Los espectadores esperan un contraplano su némesis esta noche, Ana Torroja, pero el programa desaprovecha la ocasión.

Eso sí, Torroja quiere intervenir: "Quiero dar las gracias a Miki y a María por haber cantado esta canción, aunque imagino que ha sido difícil por tenerme a mí aquí, pero os lo agradezco de corazón". Sobre lo de "mariconez" y "estupidez", ni una palabra. El programa elige que el que juzgue su actuación sea Manuel Martos. Una ocasión desaprovechada para convertir la gran polémica de esta semana en puro espectáculo televisivo. Esta noche todo el espectáculo y el éxtasis llegaron de las gradas.

