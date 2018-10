Ana Torroja, abucheada por el público de ‘OT’

Foto: Ana Torroja, miembro del jurado de Operación Triunfo. Vídeo: Momento del abucheo a Ana Torroja. G3-CAT @GTRESONLINE

Ana Torroja ha sido abucheada esta noche por el público de Operación Triunfo a su entrada en plató. La cantante, miembro del jurado de este OT 2018, ha tenido que escuchar gritos de desaprobación tras la polémica suscitada por la palabra "mariconez" en la letra de la canción Quédate en Madrid, que Mecano publicó en 1988 dentro del álbum Descanso dominical, y que ahora, en la edición del concurso musical de TVE una de las concursantes se negó a cantar. María Villar, participante en Operación Triunfo, justificó su negativa porque mariconez es "un insulto muy homófobo" y pidió sustituir esa palabra por "gilipollez", algo que la dirección del concurso autorizó a hacer.

"En la canción dice 'me han parecido una mariconez'. Y yo he dicho que yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas", explicaba María Villar a otra de las concursantes. Sin embargo, la cuenta de Twitter de OT rectificó horas después y aseguró que finalmente se cantará la versión original de la letra. "José María Cano no nos pemite cambiar esa palabra", les ha dicho Noemí Galera, directora de la academia, a los concursantes.

Torroja, por su parte, había estallado en las redes sociales, donde justificó la letra y también se mostró contraria a la modificación de la letra: "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc., y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. No confundamos insulto homófobo con expresión coloquial. Cuando la expresión dice: 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez y hasta cursilería".

En la gala de esta noche, el público espera la actuación de María Villar para escuchar si finalmente se ciñe a la letra original o si decide obviar la palabra de la polémica. Frente a ella, en el jurado, estará Ana Torroja escuchando.