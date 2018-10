Polémica en ‘OT’ por quitar “mariconez” de una canción de Mecano

María, la concursante de OT. En vídeo, la canción 'Quédate en Madrid' interpretada por Mecano.

"Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez. Y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel". Esta frase, de la letra de la canción Quédate en Madrid que Mecano publicó en 1988 dentro del álbum Descanso dominical, se ha convertido en el centro de una polémica en Operación Triunfo 2018. María, una de las concursantes, ha considerado que mariconez es "un insulto muy homófobo", por lo que se ha negado a pronunciar esa palabra en la próxima gala, la cuarta, que se emitirá el próximo miércoles, y la dirección del concurso ha autorizado a cambiar la letra. Este cambio ha enojado a la cantante del popular grupo español de los ochenta, Ana Torroja, también jurado del concurso.

En la toma de tonos, María, madrileña de 26 años, trasladó a la directora de la academia, Noemí Galera, y al director musical, Manu Guix, su negativa a cantar esa parte por considerarlo "un insulto homófobo". "Pero si dices tacos todo el día", le replicó la directora. "Pero eso no es un taco que yo diga. Entiendo que eran otros años...", respondió la concursante. "La letra es así, no pasa nada", añadió el director musical.

"En la canción dice 'me han parecido una mariconez'. Y yo he dicho que yo no voy a decir 'mariconez' porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas", explicaba horas después María a Marilia, otra de las concursantes.

Miki, su compañero de canción, comentó a los demás concursantes en la cena. "Yo no me puse muy así porque pensé 'es una creación de Ana Torroja...', pero la han llamado y nos ha dicho que podemos cambiarlo".

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Sin embargo, Ana Torroja ha escrito un hilo de seis mensajes en su cuenta de Twitter en el que asegura que ella no ha "autorizado" el cambio, ha defendido el uso de ese término en su canción y ha instado a la concursante a elegir otra canción para la gala. "No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quién para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor", subraya la vocalista de Mecano, cuya canción Mujer contra mujer se considera un himno homosexual.

"Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc", recuerda en Twitter Torroja, que pide que no se confunda "un insulto homófobo" con una "expresión coloquial". A su juicio, mariconez, palabra que no está en el diccionario de la RAE, quiere decir en la canción "tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería". Se trata de "una persona que se da cuenta de que está enamorada hasta las trancas y que utiliza expresiones que antes le parecían una bobada".

"Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre", sentencia la cantante, que concluye denunciando "censura" y pidiendo "libertad". Joe Pérez-Orive, compañero del jurado de Torroja, ha apoyado su postura en una publicación en su cuenta de Instagram.

Tinet Rubira, responsable de la productora del programa, Gestmusic, ha respondido a Torroja en Twitter. Según Rubira, los concursantes no eligen las canciones y ha defendido su derecho a opinar sobre ellas. "Para que quede claro NADIE va a nominar a NADIE por la letra de una canción. El jurado nomina basándose en la interpretación, así es y así será. Aclarado esto, que siga el DEBATE!", añade Rubira. Ana Torroja ya nominó a María en la gala 0.