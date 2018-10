El éxito de los primeros expulsados de ‘Operación Triunfo’

Hace ya 17 años que se estrenó el primer Operación Triunfo y, aunque algunas de las ediciones acapararon más fama que otras, los concursantes que alcanzan el mayor éxito no están siempre entre los finalistas. El reciente ejemplo lo tenemos en la última edición del programa musical, Operación Triunfo 2017. La primera expulsada, Mimi Doblas, más conocida por su nuevo nombre artístico Lola Indigo, se ha convertido en una auténtica estrella con su primer single Ya no quiero ná.

Desde este miércoles, Operación Triunfo 2018 ya tiene a su primer expulsado, Alfonso, un joven de 22 años de Venezuela que desde hace tres reside en Madrid. Su versión de All of me de John Legend, cantada mitad en español y mitad en inglés, no terminó de convencer al público, que decidió que fuera el primero en salir de la academia este año, pero eso no siempre es sinónimo de fracaso. Hacemos un repaso a la trayectoria de otros primeros expulsados de ediciones anteriores.

ampliar foto Geno Machado en la presentación de 'OT El Reencuentro', en Madrid, en 2016. gtresonline

Geno Machado, OT 2001

Fue la primera expulsada del primer Operación Triunfo. La novedad del programa y el gran éxito que tuvo la primera edición hizo que casi todos los concursantes adquirieran una popularidad por igual, a excepción de algunos como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, que han sido los que más han triunfado. A pesar de ser la primera en abandonar la academia, la canaria consiguió el éxito ese año por ser miembro del grupo Fórmula Abierta, formado junto a sus otros tres compañeros del programa, Álex, Javián y Mireia. Además, regresó a OT en 2011, en un intento fallido de dar un empujón a la octava edición rescatando a un triunfito anterior. Actualmente tiene junto a su marido, José, un profesor de canto, la escuela Aula Artist Coaching, un centro de alto rendimiento ubicado en Málaga donde se forma a artistas en diferentes disciplinas como el canto, la danza o la interpretación.

Mai Meneses, OT 2002

La primera concursante en abandonar la academia de la segunda edición de Operación Triunfo fue Mai Meneses, conocida actualmente como Nena Daconte. El jurado consideró entonces que tenía “una voz demasiado aguda”, pero seguro que nunca pensó que esa voz sonaría poco después en todas las radios españolas. Durante años ha sido uno de los nombres españoles más populares de la escena del pop y ha estado presente en todas las listas musicales con éxitos como Tenía tanto que darte o En qué estrella estará, que incluso fue la banda sonora de la Vuelta Ciclista en 2006. Tras un largo parón en su carrera debido a sus inseguridades —según confesó en la revista Misión—, la artista, cuyo último álbum es de 2013, lanzará un nuevo disco en noviembre, según ha informado la revista Rolling Stone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jia Miles (@jiamiles) el 6 Mar, 2018 a las 8:28 PST

Janina Foronda, OT 2005

Soraya y Edurne son las artistas que más han triunfado de la cuarta edición de Operación Triunfo, de la que poco se sabe del ganador, Sergio Rivero. Pocos recordarán a Janina, la primera expulsada en ese año, pero quizás a muchos sí les suene Jia Miles, una cantante y compositora canaria que se ha hecho un hueco en la música electrónica y que es su alter ego. Tras su salida del programa, Janina se dedicó a enseñar baile en su tierra, Gran Canaria, pero desde que se especializó en el dance la artista se ha convertido en una auténtica revolución, especialmente en las islas Canarias, y cada vez es más habitual verla sobre el escenario de diferentes eventos y conciertos multitudinarios cantando y bailando sus temas Get me, U Want o In the end.

David Ros, OT 2008

La sexta edición de OT, del año 2008, sigue siendo recordada como la más polémica debido a la ganadora de aquel año, Virginia Mestro, que destacó por una mala relación con varios de sus compañeros y por el apoyo incondicional que tuvo hasta el final tanto del público como de Risto Mejide, jurado por aquel entonces. El primero en abandonar la academia entonces fue David Ross que, tras su paso por Operación Triunfo, participó en la primera edición de La Voz, formando parte del equipo de David Bisbal.

Sara Mayo, OT 2011

La de 2011 fue la edición menos vista de todos los años y la última en Telecinco. Su primera expulsada fue la tinerfeña Sara Mayo, que se ha cambiado el nombre artístico a Sira Mayo. Igual que le ha ocurrido a Janina, Mayo ha logrado hacerse un hueco en su tierra y sacar a la luz varios singles como Fake Live, Bad Love o Beat Me Out, que fue elegido Banda Sonora del Proyecto Visionarios de Tenerife. Además, tiene varios premios por su carrera musical. Fue galardonada en el Casino Award, en Festivegas, en Las Vegas, EE UU, y quedó segunda en el concurso International Song Festival 2016, con Goodvibes, en Gibraltar.

Mimi Doblas, OT 2017

Operación Triunfo 2017 fue un éxito en todos los sentidos. OT volvió con un formato moderno y donde el concurso musical no era lo único que importaba, pues la visibilidad de la diversidad se convirtió en verdadera protagonista. Mimi fue la primera expulsada de esta edición, pero debido a la auténtica revolución que supuso el renovado formato y también a su fuerza sobre el escenario, esta madrileña criada en un pueblo de Granada ha seguido dando que hablar fuera de la academia. Convertida ahora en Lola Indigo —el grupo de música y baile que lidera—, Mimi Doblas se ha convertido en disco de platino con su primer single Ya no quiero ná, que este miércoles dejó boquiabiertos al público, concursantes y jurado de Operación Triunfo 2018 en su actuación en la segunda gala. Mimi, que antes de OT ya se dio a conocer en 2010 en el programa Fama Revolution, participa actualmente en la nueva edición de Tu Cara Me Suena, de Atresmedia.