¿Qué ha sido de los concursantes de OT 2017 desde que abandonaron la academia?

El miércoles 19 de septiembre arranca la nueva edición de Operación Triunfo y los responsables de TVE confían en que el programa vuelva a triunfar esta temporada como sucedió en la última edición. Operación Triunfo 2017 se convirtió en un auténtico éxito en todos los sentidos. TVE recuperaba un formato de hace años con un tono mucho más moderno, donde el concurso musical no era lo único que importaba. La conexión con la generación millennial, la visibilidad de la diversidad –un beso entre dos hombres en prime time, entre una mujer y su novio transexual, camisetas de apoyo a los refugiados, trajes feministas o campañas contra el bullying, entre otras cosas– y la apuesta por un perfil completo en los concursantes y en los profesores hizo de este programa una auténtica revolución. Le guste a quien le guste. Pero, tras poner fin a la academia, a las galas y a los conciertos, ¿qué hacen ahora los 16 extriunfitos?

Amaia Romero. Siete meses después de ganar el concurso y cuatro después de representar a España en Eurovisión junto a Alfred con Tu canción, sigue sin desvelar cómo será su carrera musical y si planea sacar disco. Fuentes conocedoras de su carrera afirman que no tiene nada cerrado, que no ha concretado cómo será el arranque de su carrera. No se sabe si seguirá unida a Universal — la discográfica encargada de los cantantes durante el concurso y la que se ofreció a grabar con los artistas tras su paso por la academia—, si su carrera será manejada por alguna discográfica más pequeña y de corte independiente o si buscará ser completamente autónoma. Su familia es su principal consejera y su hermano, del que ha dicho que fue quien la introdujo en este terreno, seguirá con ella en este largo camino. De momento, Amaia no ha sacado un proyecto propio, pero no ha parado de trabajar. Ha actuado en el Primavera Sound, en el Teatro Real y en el Flamenco On Fire.

Aitana Ocaña. La segunda finalista sorprendió a finales de julio con su sencillo en solitario, Teléfono, que se ha convertido en un auténtico éxito. El videoclip se convirtió en el más visto de la historia en las primeras 24 horas en Vevo España, en Youtube, donde ya acumula más de 37 millones de visualizaciones. La joven catalana ha estado trabajando entre España y Los Ángeles y fue artista invitada en un concierto de David Bisbal, en junio, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La canción Lo malo, junto a Ana Guerra, como uno de los temas más sonados en el panorama musical español y su relación con Cepeda, con el que sorprendió a sus fans en el concierto de Operación Triunfo en junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con un romántico beso, han convertido a Aitana en una auténtica estrella que, además, ha pasado a ser imagen de Inditex.

Miriam Rodríguez. Fue la tercera finalista y, según sus seguidores, una de las más vilipendiadas por los productores del programa que, dicen, la dejaron olvidada mientras sus compañeros tuvieron una correcta promoción. Esto no hizo otra cosa que darle más fuerza a la leona –como la denominaron sus fans por su rizada melena– y fue de las primeras en lanzar su single Hay algo en mí, que compuso para la tercera temporada de Vis a Vis, serie en la que hará un cameo en la cuarta temporada. Además, la gallega inicia su propia gira en diciembre.

ampliar foto De izq. a dcha.: Amaia, Aitana, Miriam, Nerea y Ana Guerra visitan el casting de Operación Triunfo 2018, en julio. gtresonline

Ana guerra. Además de Lo malo, uno de los temas más sonados del año que canta junto a su amiga y compañera Aitana, Ana War puso música a la cabecera de Fugitiva, la serie de TVE protagonizada por Paz Vega. Su single Ni la hora, con Juan Magán, traspasa fronteras y la establece como una de las actuales representantes del pop latino en España. La canaria se ha convertido para sus fans en un referente del feminismo después de, entre otras cosas, su polémico paso por el programa ya extinto de TVE Amigas y Conocidas. Allí, la presentadora Inés Ballester le afeaba que hubiera publicado en sus redes sociales una foto en biquini, algo que Ana Guerra no dudó en contestar: “Lo hice porque me dio la gana. Estoy cómoda con mi cuerpo, me quiero a mí misma”. Pero no solo su música y actos públicos interesan. Su actual relación con el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien ha sido vista cenando en un restaurante a solas o de la mano por las calles de París, ocupa estas semanas todas las portadas de las revistas del corazón. Además, la artista se ha unido este año a Marta Sánchez y a la actriz Ana Fernández como embajadoras contra el cáncer de mama en la campaña que todos los años hace Ausonia con la Asociación Española Contra el Cáncer.

ampliar foto Amaia y Alfred, en Eurovisión, en mayo. gtresonline

Alfred García. El cuarto finalista y representante de España en Eurovisión, junto a Amaia, es uno de los extriunfitos que más ha trabajado tras su salida de la academia. Su tema Que nos sigan las luces ha sido Disco de Oro, ha actuado en varios festivales como el Arenal Sound (Castellón) o Share Festival (Barcelona) llenando todos los aforos y, ahora, prepara su disco 1016, que debe su nombre al número que le asignaron en el casting de OT y que incluirá algunos temas que compuso dentro de la academia. Poco dado a mostrar su vida personal en las redes sociales, Alfred ha desvelado hace unos días unas imágenes junto a Amaia de vacaciones. Los dos artistas comenzaron su relación dentro de la academia y, aunque este verano han estado trabajando por separado, estas fotos demuestran que siguen igual de enamorados.

Nerea Rodríguez. Una de las benjaminas de la última edición de Operación Triunfo parece que ha dejado a un lado su trayectoria musical para centrarse más en la interpretación. Desde el pasado mes de mayo, Nerea forma parte de la exitosa obra de Los Javis, La Llamada, en el teatro Lara de Madrid, donde interpreta a María casado, una de las protagonistas principales. Además, al ser de género musical la joven catalana sigue ligada a su gran pasión como es cantar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Rodríguez (@nerearoficial) el 2 Sep, 2018 a las 6:53 PDT

Mimi Doblas. Fue la primera expulsada del programa, pero una de las que más éxito ha cosechado gracias a su grupo de música y baile Lola Indigo y su primera canción Ya no quiero ná. La madrileña, que se dio a conocer en 2010 en el programa Fama a bailar, será además una de las concursantes en la próxima edición de Tu cara me suena, de Atresmedia.

Roi Méndez. El gallego sacó a principios de verano su primer single, Por una vez más, aunque ha sido su carisma y su humor los que lo han alzado a la fama. Roi hizo un cameo en la última temporada de Paquita Salas –la serie de Netflix creada y dirigida por Los Javis, sus profesores en la academia y que se hicieron grandes amigos fuera de ella–. Además, acaba de fichar por Los 40 Principales para colaborar con el programa Yu No Te Pierdas Nada.

Luis Cepeda. El 1 de junio Cepeda publicaba su primer single, Esta vez, que se convertía en número 1 de ventas en iTunes en España. Junto con Mireya, es el único que ha publicado disco, Principios. Un éxito indiscutible que llega acompañado de su noviazgo con Aitana, cuya química ya se palpaba cuando los dos artistas concursaban dentro de la academia de Operación Triunfo.

ampliar foto De izq. a dcha.: Luis Cepeda, Javier Ambrossi, Javier Calvo, Aitana Ocaña y Amaia Romero por las calles de Madrid, el pasado mayo. gtresonline

Agoney Hernández. A finales de verano lanzó su primer sencillo, Quizás. Decidió trabajar en solitario después de rechazar la propuesta de Universal de formar un cuarteto junto a sus compañeros Raoul, Nerea y Mimi –similar al que en su momento formaron Mireia, Álex, Geno y Javián de la primera edición de OT, Fórmula Abierta–. Agoney asegura que fue algo que meditó mucho y que simplemente no creía que fuera el momento y prefería probar él solo. Y no falló, pues ya cuenta con más de dos millones de visualizaciones en YouTube. Además, el canario ha apostado tanto por su carrera musical que, desvela, rechazó otra oferta: participar en la actual edición de Masterchef Celebrity.

Ricky Merino. Uno de los más queridos de la academia pese a que fue el quinto expulsado. Con su sentido del humor y su “buen rollo”, como destacaban todos sus compañeros, conquistó a miles de seguidores. Nuestra isla es su primera canción en solitario, y ya ha realizado algún que otro acústico en Mallorca, su tierra natal. Pero sin duda la sorpresa ha sido su fichaje para la Operación Triunfo 2018. En esta edición Ricky acompañará a la directora Noemí Galera en la lectura de los chats que la audiencia realiza con los concursantes después de cada gala.

Marina Rodríguez. La que fuese cuarta expulsada de la pasada edición ha elegido como nombre artístico Marina Jade –mineral con el que dice sentirse muy identificada– y ya ha adelantado el que será su próximo trabajo: Drinking like I’m sober. Un proyecto muy especial para el que ha contado con la colaboración de la cantante murciana y representante en Eurovisión en 2014, Ruth Lorenzo.

Mireya Bravo. La malagueña fue la primera de sus compañeros en lanzar un disco completo, Tu reflejo, que salió a la venta en junio. El álbum incluye los singles Corazón vendío y Mentiras de papel, cuyo videoclip salió el pasado 14 de septiembre.

Raoul Vázquez. El joven, recordado por todos por su beso con Agoney en la gala 7 y por su paso por el programa de Mediaset La voz 4 antes de Operación Triunfo, aún no ha publicado su primer sencillo, Estaré ahí, en el que sigue trabajando, como él mismo comenta en sus redes sociales.

ampliar foto Raoul y Agoney en la gala 7 de 'Operación Triunfo'.

Juan Antonio Cortés. Fue el segundo expulsado, pero su breve paso por la academia no le ha impedido despegar su carrera musical. Ha sido el último en sacar su single, No te echo de menos, pero ha recibido el apoyo y cariño tanto de los fans como de sus propios compañeros. “Una de las mejores voces que he escuchado nunca ha vuelto a hacer magia y yo siento un orgullo que no me cabe en el pecho”, escribía Ana Guerra en Twitter. “Tal vez a algunos no les dé tiempo para descubrir el TALENTAZO que tiene este niño, pero ahora ya todos se darán cuenta de lo mucho que vale. Estoy orgulloso de ti”, le decía Ricky en la misma red social.

Thalia Garrido. Tras aclarar los rumores sobre sus supuestas discrepancias con Universal Music, Thalia ha asegurado en sus redes sociales que las relaciones con la multinacional están bien y que su sencillo llegará pronto. Aunque no ha adelantado el estilo que tendrá su carrera, sus más fieles seguidores confían en que no falte el piano, instrumento que Garrido domina.