El baño ‘indie’ de Amaia en el Primavera Sound

Amaia, la ganadora de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión, se bañó este jueves por primera vez en la marea indie del Primavera Sound. ¿Raro? Sí, puede. Pero ella tiene una idea clara que repitió en la rueda de prensa previa a la actuación una y otra vez: "Hay que romper prejuicios. Parece que hay distintos mundos que es imposible que se junten entre ellos y eso tiene que cambiar". Aseguró que antes de entrar en OT, ella misma sentía esas mismas barreras respecto al programa, pero una vez allí y una vez fuera, no lo entiende. "Tenía miedo a que me cerrara puertas, pero no tiene por qué, no tiene sentido". Le preguntaron por Rosalía, con quien se la ha visto hace unos días, por las críticas que ha estado recibiendo precisamente por estar donde estaba. Ella salió del paso como siempre, diciendo lo que siente sin temor a lo que pensará quien esté enfrente. Y después, a las 20.30, se subió al escenario, el Heineken Hidden Stage, se sentó al piano y cantó. Sin prejuicios.

