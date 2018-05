Lo que no te puedes perder del Primavera Sound

En un cartel con más de dos centenas de grupos es difícil elegir. Íbamos a hacer un ranking de diez, al final lo hemos ampliado a 20. Mogwai, Hinds, Warpaint, Grizzly Bear, Ezra Furman, C. Tangana, Nick Cave, Lorde o The National (sí, sí, Amaia también)... Hemos seleccionado en un ecléctico popurrí lo que creemos que no te puedes perder.

Programación del jueves 31 de mayo

Las Hinds serán las encargadas de inaugurar el escenario Seat, donde actuarán los grandes protagonistas del primer gran día del Primavera 2018. Warpaint se dejará ver a partir de las 19.40 por allí, Björk a las 22.00 y Chvrches a eso de la 01.25. El otro gran concierto de la jornada es el de The War on Drugs, que actuará en el escenario que está justo enfrente, el de Mango. Aquí también se subirá Nick Cave and The Bad Seeds a eso de la medianoche. Para los que quieran otros ritmos, el escenario Ray-Ban contará con C. Tangana a las 22.45 y Vince Staples a las 00.40. La sorpresa de última hora del festival será Amaia, la ganadora de OT, que actuará en el Hidden Stage acompañada de la Free Fall Band.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.