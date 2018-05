Amaia actuará en el Primavera Sound

Sorpresa de última hora: Amaia, la estrella de la última edición de Operación Triunfo y representante de España en la pasada gala de Eurovisión, actuará este jueves en el Primavera Sound, el festival barcelonés referencia en Europa y uno de los más prestigiosos del mundo indie.



Según ha confirmado la organización a este periódico, Amaia cantará el jueves 31 de mayo acompañada de la Free Fall Band. Será en el escenario Hidden Stage a las 20.30 horas. Para la ocasión, ha preparado un repertorio exclusivamente de versiones. Será la primera actuación de Amaia tras su paso por Eurovisión donde actuó con Alfred para interpretar Tu canción.

En ese escenario, el festival también ha anunciado la actuación de Ride.

Amaia compartirá cartel con Arctic Monkeys, Nick Cave & the Bad Seeds, Björk y Lorde, entre otros cabezas de cartel. El festival un año más está plagado de nombres potentes dentro del indie internacional como The War on Drugs, The National, Father John Misty, Jane Birkin,, Grizzly Bear, Haim, Lykke Li, Beach House, Charlotte Gainsbourg, Oneohtrix Point Never, Chvrches, Deerhunter o Unkown Mortal Orchestra. Primavera Sound 2018 se celebra del 28 de mayo al 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Semanas antes, Alfred ya fue anunciado dentro de la programación del festival Arenal Sound, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Burriana, Castellón. El evento acoge cada verano a 300.000 personas y ya es la cita con más asistentes del circuito festivalero español. El cantante fue el cuarto finalista de la última edición de Operación Triunfo.