Primavera Sound 2018: cartel, entradas y horarios del festival

Por fin ha llegado, ya está aquí el Primavera Sound de Barcelona, uno de los festivales más esperados del año. Y sí, como suele ser habitual, los abonos para disfrutar de todas las jornadas ya están agotados, pero aún se pueden conseguir en el Safe Marketplace del propio festival. El evento celebra sus días grandes del 30 de mayo al 3 de junio y aquellos que quieran asistir aun están a tiempo de lograr las únicas entradas de día que están a la venta, las del jueves y las del viernes.

Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Father John Misty, The War on Drugs, Chvrches, Migos, A$AP Rocky o Jane Birkin lideran el cartel de la decimoctava edición del festival Primavera Sound. Este 2018, los organizadores prevén alcanzar cifras de asistencia similares o ligeramente superiores a las del año pasado, cuando acogió unos 200.000 espectadores de 125 países.

Programación por días del Primavera Sound

Lunes 28 y Martes 29 de mayo

La Sala Apolo concentrará los primeros conciertos de la semana, que estarán protagonizados por GANGES, Kelsey Lu y The Man el lunes, y por The Sea and Cake y Za! el martes.

Miércoles 30 de mayo

La primera jornada será de acceso libre para todos aquellos que quieran disfrutar de buena música en la ciudad condal. Así, el miércoles estará marcado por las actuaciones de los barceloneses Holy Bouncer y las actuaciones internacionales de Belle and Sebastian, Javiera Mena, Starcrawler y Wolfparade en el Primavera with Apple Music. Además, Yung Beef se subirá al Heineken Hidden Stage, el escenario donde Arcade Fire ofreció en 2017 su concierto sorpresa.

El festival también se hace notar en rincones de Barcelona como la Sala Apolo, donde actuará Kedr Livanskiy, Mavi Phoenix, Mount Kimbie dj set, Shanti Celeste, Umfang b2b Volvox o Willikens & Ivkovic. En el Auditori Rockdelux estarán Maria Arnal i Marcel Bagés y Spiritualized, mientras que en el Day Pro del Raval sonará la música de Marion Harper, North State y The Zephyr Bones. En este escenario gratuito ubicado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) actuarán artistas emergentes durante todas las jornadas.

Jueves 31 de mayo

pulsa en la foto Consulta todos los horarios del jueves

Las Hinds serán las encargadas de inaugurar el escenario Seat, donde actuarán los grandes protagonistas del primer gran día del Primavera 2018. Warpaint se dejará ver a partir de las 19.40 y Björk a las 22.00. El otro gran concierto de la jornada es el de The War on Drugs, que actuará entre los dos anteriores en el escenario que está justo enfrente, el Mango. Aquí también se subirá Nick Cave and The Bad Seeds a eso de la medianoche. Para los que quieran otros ritmos, el escenario Ray-Ban contará con C. Tangana a las 22.45 y Vince Staples a las 00.40. La sorpresa de última hora del festival será Amaia, la ganadora de OT, que actuará en el Hidden Stage acompañada de la Free Fall Band.

Viernes 1 de junio

pulsa en la foto Consulta todos los horarios del viernes

Los encargados de inaugurar el escenario Ray-Ban y poner color a la segunda jornada grande del festival en el Parc del Fórum serán El Último Vecino a las 17.00 y Thundercat a las 22.35. El escenario principal comenzará a sonar con la voz de La Bien Querida a partir de las 18.15 y continuará con la actuación estelar de Father John Misty a las 20.20. Justo enfrente tendrá lugar el show de The National a las 21.30. Los sonidos más electrónicos de la noche del viernes estarán protagonizados por Ibeyi, Chromeo o The Black Madonna.

pulsa en la foto Consulta todos los horarios del sábado

Sábado 2 de junio

El auténtico fin de semana del Primavera empieza con Christina Rosenvinge a las 18.00 en uno de los dos grandes escenarios, y continúa con dos de las mujeres que lideran el cartel: Lykke Li a eso de las 21.15 y Lorde a las 22.25. El gran espectáculo de la noche y posiblemente del festival comienza a las 23.50 en el escenario de Mango con el regreso de los Arctic Monkeys, que presentan su último trabajo tras cinco años de ausencia. Y Beach House pondrá ritmo a una noche que como ya es habitual, culminará con DJ Coco a partir de las 04.15.

Domingo 3 de junio

El Primavera Sound acaba como empieza, en la ciudad. El último día de esta edición se concentrará en el CCCB de Barcelona y en salas como Apolo y Teatre. Aquí se podrá escuchar la experiencia de Joe Goddard o la juventud prometedora de Texxcoco.

Cartel del Primavera Sound 2018

Cómo volver a casa

Todo el mundo sabe que lo más complicado de un festival es la vuelta a casa, por eso, este año el Primavera cuenta con buses lanzadera que saldrán desde el recinto hasta Plaza Catalunya el jueves (00.00 - 05.00) y el viernes (02.00 - 05.00) por un precio de 2 euros el billete. El servicio de tranvía también funcionará de modo ininterrumpido de jueves a domingo.

Mapa del recinto