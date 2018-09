Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz, descubiertos en su escapada a París

No hay duda de que ya se han convertido en la pareja del momento. Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra han vuelto a ser fotografiados juntos. Esta vez por las calles de París, pero a diferencia de las últimas fotos donde salían de cenar en un restaurante de Madrid, ahora la pareja sí iba cogida de la mano. Ha sido una usuaria anónima de Instagram, residente en París, quien ha captado al actor y a la cantante paseando por las calles de la capital francesa. Aunque se les ve de espaldas, no hay dudas de que son ellos. Además, Guerra lleva la misma sudadera con la que horas después posaba en su propio Instagram. Otro internauta publicaba también una fotografía junto a la intérprete de Ni la hora, con la que coincidió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, lo que evidencia su presencia en la capital francesa.

Los dos siguen sin confirmar públicamente el noviazgo, aunque el actor de series como Un paso adelante o Sin identidad se enfrentaba hace solo unos días a este tema. “Los temas personales los comparto con mi gente más íntima, que son mi familia y amigos”, decía el también ganador de la primera edición de Masterchef Celebrity el pasado miércoles en el Festival de Televisión de Vitoria, donde presentó la nueva serie que protagoniza Presunto Culpable, que se estrenará próximamente en Antena 3. Aún así, el intérprete aseguraba encontrarse en un momento de su vida “muy feliz”.

Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra por las calles de París. Instagram

El vídeo de la pareja caminando de la mano llega una semana después de que salieran a la luz otras imágenes de la pareja saliendo de un restaurante de Guadarrama (Madrid). Tras la cena, ambos se dirigieron juntos hacia el aparcamiento, mostrando una fuerte complicidad. Muñoz, de 35 años, y Guerra, de 24, coincidieron en el concurso Pasapalabra a principios de verano y, desde entonces, intercambian mensajes por las redes sociales y ya son varias las ocasiones que se han dejado ver juntos. La primera pista la dio –sin querer– la propia cantante, cuando publicó un vídeo de la fiesta de fin de gira de Operación Triunfo en Almería a la que también acudió el actor, pese a ser un evento muy íntimo. Horas después, Guerra eliminaba la publicación debido al revuelo que ocasionó.

Esta última prueba por las calles de la capital francesa llega también después de que Jadel, el que fuera novio de la extriunfita –y también cantante– confirmara que, después de tres años de relación, ya no estaban juntos. “Buenos días a todos. Llevo recibiendo hace un tiempo, tanto por privado como en publicaciones, mensajes sobre mi vida personal. No voy a hablar de mi vida privada pero sí considero que mi gente debe saber por mi parte, ya que muchos me escriben preocupados, que actualmente estoy sin pareja. Estoy bien y centrado en mi trabajo al cien por cien”, escribía Jadel en su perfil de Instagram. Una ruptura que sucedió tras salir Guerra de la academia de Operación Triunfo, pues durante su estancia en ella, sí continuaban con su noviazgo. A Muñoz, por su parte, no se le conoce pareja desde 2016, cuando terminó su relación de siete años con la también actriz y cantante Manuela Vellés.