Los ‘triunfitos’ se despiden entre lágrimas y con la sorpresa de Miguel Ángel Muñoz

El sábado 25 de agosto, a las 21.30 de la noche, Almería vibraba con las voces de los 16 integrantes de Operación Triunfo. Después de docenas de ciudades y miles de kilómetros, de pasar casi siete meses fuera de la Academia, el de la ciudad andaluza no era uno más para los triunfitos: era el concierto que marcaba su despedida.

Aún no me creo que se haya acabado esta gira que tanto nos ha traido a cada uno de los 16. Por eso quiero dar las gracias a todos los que nos habéis apoyado de una manera u otra. Sois nuestro mayor regalo.



Y a vosotros, mis compañeros, gracias. Gracias por todo.



Os quiero ❤ — Nerea (@Nerea_ot2017) 26 de agosto de 2018

Los participantes del concurso quisieron despedir su gira —con la que acaba oficialmente su vinculación con el programa y con la discográfica Universal; a partir de ahora sus carreras volarán en solitario— con gestos especiales y mensajes de cariño para con sus compañeros y seguidores. Ante los 7.500 asistentes al concierto y con 40 canciones por delante, los chicos tuvieron los nervios especialmente a flor de piel, como muchos de ellos también expresaron en sus redes.

También fue un recital cargado de emociones, de lágrimas por parte de los artistas y de sorpresas. Por ejemplo, el de la fecha del single de Agoney, uno de los pocos que todavía no tenían canción propia (con permiso de Amaia): el canario presentará su primera canción en solitario el 31 de agosto. Además, Roberto Leal, el presentador de OT2017, aparecía sobre el escenario del Recinto de Conciertos de verano de Almería junto a Roi y Amaia para interpretar junto a ellos Shape of you, uno de los temas más recordados del programa.

En lo que Roi llamó "la noche de nuestra graduación", Aitana también quiso tener un detalle con su pareja, Cepeda, ya que el gallego cumplía 29 años el día siguiente, el 26 de agosto. La intérprete de Teléfono aterrizó en Almería junto al mejor amigo de su pareja, que vive fuera de España, para darle una sorpresa.

Acabado el concierto, los chicos se fueron de fiesta para celebrar el final de esta importante etapa. A la celebración acudieron muchos amigos y quienes han sido sus profesores en la Academia, como Javier Calvo, Javier Ambrossi o Joe Pérez Orive. Todos colgaron fotos de la noche en sus cuentas de Instagram. Y, por esos vídeos, ha quedado una incógnita en el aire, ya que Ana Guerra colgó unas imágenes en las que se veía a su compañera Nerea bailando... y al fondo aparecía el actor Miguel Ángel Muñoz, con el que se la relaciona sentimentalmente. Un vídeo que la canaria borró en cuanto se empezó a cuestionar qué hacía el actor en un concierto de Operación Triunfo en Almería y en una celebración exclusiva para el círculo más íntimo de los 16.