Amaia y Aitana se rompen en el escenario

La emoción fue uno de los principales ingredientes del penúltimo concierto que ofrecieron los 16 concursantes de la última edición de Operación Triunfo este sábado en Benidorm. Conmovidas, Amaia Romero y Aitana Ocaña, ambas de 19 años y muy amigas desde que entraron en el talent show, rompieron a llorar mientras cantaban Con las ganas de Zahara, un tema que interpretaron juntas durante su paso por el programa.

Amaia, la finalista de OT, no pudo evitar que la voz le temblara al cantar este tema junto a la que se ha convertido en su gran amiga, que tampoco pudo contenerse. La emoción impidió que terminaran la canción, pero el público tomó el relevo y entonó el final. Al concierto acudieron cerca de 15.000 personas, que además de corear las canciones junto a las populares amigas, también estuvieron dispuestas a seguir el ritmo a los temas de Ana Guerra, Alfred García, Miriam, Roi, Cepeda y el resto de concursantes, cuya gira de conciertos está llegando a su recta final: el último tendrá lugar en Pineda de Mar, Barcelona, el próximo miércoles 15 de agosto.

Amaia y Aitana en Benidorm. YouTube

Los seguidores de Operación Triunfo y ahora de los cantantes que han surgido del programa no han tardado en reconocer y elogiar la complicidad que existe entre las populares concursantes del talent show; incluso han calificado su sincera relación como un "ejemplo de sororidad". “Estaban destinadas a ser rivales, y no solo no lo fueron nunca, es que siempre fueron las mejores amigas”, decía un tuit. "Ver que esto de Aitana y Amaia será el próximo futuro femenino, donde las mujeres, al fin, dejaremos de ponernos la zancadilla las unas a las otras, dejaremos de ser rivales para ser amigas, compañeras, HERMANAS", decía otro.

Amaia y Aitana son el gran ejemplo de la sororidad. Estabas destinadas a ser rivales, y no solo no lo fueron nunca, es que siempre fueron las mejores amigas. Maravillosas las dos. — Lena (@buclena) 4 de agosto de 2018

Las lágrimas que derramaron las amigas no fueron las únicas. "Estamos muy melancólicos, la verdad. La canción que viene ahora trae más melancolía y he pasado momentos muy bonitos con él y siempre vamos a tener esta canción. Luis, sal", fueron las palabras de Aitana al presentar a Cepeda, antes de cantar juntos No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos. Esta vez fue Cepeda quien le secó las lágrimas a Aitana, que no pudo contener la emoción mientras cantaban.

Ver que esto de Aitana y Amaia será el próximo futuro femenino, donde las mujeres, al fin, dejaremos de ponernos la zancadilla las unas a las otras, dejaremos de ser rivales para ser amigas, compañeras, HERMANAS, es posible, ESTO ES POSIBLE. Ahí, el mundo irá a mejor pic.twitter.com/Kad7KQdM3Q — KristaVega ♓️ (@Kristavega_) 5 de agosto de 2018

Aitana y Amaia se convertido en unas de las estrellas más prometedoras de la escena nacional. A finales de julio, Aitana lanzó el videoclip Teléfono, que superó en apenas nueve horas el millón de visitas en YouTube y que generó polémica en las redes sociales por considerarse un tema demasiado comercial que, sin embargo, se está imponiendo en las listas de éxitos. La joven catalana, que quedó segunda en OT y que es una de las grandes apuestas salidas del concurso , ha grabado su primer disco en Los Ángeles con los productores de Despacito y en otoño publicará un libro ilustrado.

Por su parte Amaia pese a su indiscutible éxito —fue la ganadora de la última edición de OT y fue seleccionada junto a su pareja Alfred García para representar a España en el Festival Eurovisión 2018— tiene un destino que sigue siendo una incógnita. A pesar de su reconocido talento, se desconoce si sacará un disco pronto. Por el momento, lo único que se conoce es que residirá en Barcelona a partir de septiembre, donde se espera continúe su prometedora carrera musical.