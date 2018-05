Los planes de futuro de Alfred y Amaia

Han sido meses muy duros para Alfred y Amaia: promociones por toda Europa para que los seguidores del festival de Eurovisión conocieran Tu canción, el tema con el que los extriunfitos representaron a España en el certamen musical, y ensayos, sobre todo muchos ensayos, para que la actuación del pasado sábado en Lisboa fuera perfecta. Finalmente, el resultado no fue el esperado (se quedaro en en el puesto 23 de los 26 que competían), pero Alfred y Amaia son para muchos españoles ganadores morales: han logrado que casi todo el país vibrase con los acordes de Tu canción, y se mantuviera pegado al televisor —tuvo un 43,5% de cuota de pantalla y casi 7,2 millones de espectadores— esperando las ansiadas votaciones. De hecho, la edición de este año ha sido la más vista en la última década.

Pero el sueño ha terminado y ahora Alfred y Amaia deben centrarse en sus carreras en la dura industria musical, ya que las rentas de Eurovisión no duran siempre. Por eso, Alfred no se va a tomar ni un minuto de descanso. El cuarto finalista de Operación Triunfo aseguró a las cámaras de televisión española que este mismo lunes iba a comenzar a grabar su primer disco en solitario, y que el próximo día 14 tiene previsto grabar “una cosa muy bonita que a todos os gustará”. Pero estos no son los únicos planes en la agenda del catalán. “También estoy cerrando fechas de mi gira para el verano” aseguraba desde Lisboa. El extriunfito tiene previsto recorrer varios festivales de música españoles de la mano de su gira 1016 tour, su idea es interpretar algunos de los temas que compuso antes de entrar en la academia para que sus fans puedan conocerlos.

Por su parte, Amaia estaba mucho más calmada y, con la naturalidad que la caracteriza, aseguró que por ahora sus planes eran descansar un poco. Cierto es que se merece ese pequeño retiro ya que la ganadora de OT no ha parado desde que salió de la academia.

Alfred y Amaia no deberían perder mucho el tiempo, ya que durante estas semanas de preparación de Eurovisión, otros de sus compañeros de la academia de Operación Triunfo les han tomado la delantera. Este es el caso de la segunda finalista del programa, Aitana Ocaña, que ya ha viajado a Estados Unidos para empezar a grabar su primer trabajo en solitario, mientras que en España el tema Lo Malo, que comparte con Ana Guerra, es una de las canciones más escuchadas.