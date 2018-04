Aitana y Bisbal, el éxito de los segundones de ‘Operación Triunfo’

Quedar en segundo puesto no siempre significa no ganar, y sino que se lo digan a Aitana Ocaña. La catalana es, a ojos de los fans y de su ascenso profesional, la gran ganadora de la última edición de Operación Triunfo. Como ya pasó con David Bisbal hace 17 años que a pesar de no alzarse con el premio de la academia no ha frenó ni un ápice su ascenso meteórico.

Pero este no es el único paralelismo que se puede establecer entre los dos artistas. Durante su paso por la academia el almeriense se enamoró de su compañera de edición Chenoa, con la que comenzó a salir tras dejar a su entonces pareja Raquel. El caso de Ocaña podría acabar de la misma manera, ya que, la estrecha relación que la catalana mantenía con Cepeda, daba pie a pensar que el vínculo entre ambos podría terminar en algo más. Sin embargo, Ocaña prefirió mantener las cosas como estaban con su novio Vicente, que en las últimas semanas está completamente desparecido de la vida pública.

Aitana Ocaña (derecha) junto a su compañera Ana Guerra. Gtresonline

En el plano profesional ninguno de los dos puede quejarse. Mientras que los ganadores de esta edición, Amaia Romero y Alfred García, se encuentran inmersos en la promoción del título Tu canción con la que ambos representarán a España en el festival de Eurovisión, la catalana ha preferido diversificar su fama y aprovecharla firmando un gran contrato con Stradivarius que esta temporada tendrá a la triunfita como cara visible de la marca.

Pero no todo se queda en la promoción de su imagen, ya que la industria discográfica ha apostado fuerte por ella. Aitana fue la primera exconcursante de OT en publicar su sencillo Arde en YouTube en el canal propio de la artista en esta plataforma. Aitana gusta, y mucho, y eso se deduce delos 50 mil suscriptores que tiene su canal de YouTube y del casi millón de reproducciones que acumula esta canción.

Además, la catalana ha dado el salto al otro lado del charco para grabar su primer disco. Como ya ocurrió con David Bisbal hace 17 años. En aquel momento el almeriense se desplazó hasta Miami para trabajar codo con codo con Kike Santander el productor de artistas como Jennifer López, Carlos Santana o Chayanne. En este caso la discográfica ha preferido que el primer sencillo de la triunfita sea producido por Sebastian Krys, conocido por haber trabajado con Shakira, Alejando Sanz o Luis Fonsi.