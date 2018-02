Amaia, ganadora de OT 2017

Era la favorita desde el principio y ha terminado ganando Operación triunfo 2017. Amaia Romero, pamplonesa de 19 años, se ha proclamado ganadora de OT en una final a la que llegó con Aitana, Alfred, Miriam y Ana Guerra. De esta forma, ha ganado los 100.000 euros correspondientes del premio del concurso. Pero no solo eso, ya que la semana pasada fue elegida, junto con su compañero Alfred, para representar a España en Eurovisión con el tema Tu canción.

Tras la actuación de los cinco finalistas, se anunciaron los tres concursantes con más votos. La clasificación dejó como quinta finalista a Ana Guerra, que había interpretado Volver. En cuarto lugar quedó Alfred, que había apostado por Don't Stop the Music. Miriam, Aitana y Amaia volvieron a actuar en la recta final. Una nueva votación dejó como ganadora a Amaia con el 46% de los votos, mientras que Aitana quedó en segunda posición con el 42% de los votos, y Miriam en tercera posición, con el 12%.

Amaia, que en la última gala con votación del jurado obtuvo un 10 de cada uno de sus miembros, ha conquistado a los expertos y al público, que la convirtió en favorita en tres ocasiones (frente a dos de Aitana y Alfred, una para Roi y otra para Ana Guerra) y que pronto ya acuñaron el apodo de 'Amaia de España'.

Amaia Romero pertenece a una familia de gran relación con la música. Su tío Joaquín Romero ha sido gerente durante más de ocho años del Orfeón Pamplonés. Su madre Javiera Arbizu cursó piano y flauta travesera y una de sus tías maternas, Carmen, ocupa la cátedra de canto en el Conservatorio Superior de Navarra, centro en el que Amaia cursa los estudios superiores de piano, uno de los instrumentos que toca.

En la gala final, Amaia ha interpretado al piano la canción Miedo, de M-Clan. Además, ha repetido el tema con el que actuó en la gala 0 del programa, Starman, de David Bowie. A lo largo de esta edición de Operación triunfo, la cantante navarra ha tenido que afrontar temas de lo más variado, desde Love on the Brain, de Rihanna, hasta Shake it Out, de Florence + The Machine, pasando por Across the Universe, de los Beatles, o Me conformo, de Marisol.

En su paso por el programa, además de sus dotes musicales, Amaia ha destacado por su inocente forma de ser. Además, la joven mantiene una relación con otro de los concursantes, Alfred, su compañero para Eurovisión y con el que ha protagonizado dos duetos musicales, uno con el tema City of Stars, de la película La la land, y otro con la canción Todo mi amor eres tú, versión en castellano de un tema de Michael Jackson.

Con esta edición, Operación triunfo ha vuelto a TVE 16 años después de que arrancara el formato en una entrega que terminó con la victoria de Rosa López, quien ha actuado en la final de OT 2017 como cuarto miembro del jurado. La edición de este año se ha quedado lejos de los grandes datos con los que concluyó aquella entrega, que reunió a 12.873.000 espectadores en su final. Pero también ha sido un éxito para la cadena pública. El programa ha tenido un seguimiento que ha ido en aumento hasta llegar a reunir a 3.086.000 espectadores en la gala en la que se seleccionó a los representantes para Eurovisión.