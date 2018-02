Las frases más memorables que nos dejó la final de 'Operación Triunfo'

Operación Triunfo, el talent show de RTVE que comenzó tímido en las parrillas televisivas pero arrasó en las redes sociales desde el minuto uno, ha llegado a su fin. El programa, que la pamplonica Amaia Romero (1999) ganó como preveían todas las encuestas, ha dejado una gala final extrañísima. Comenzó con buen ritmo gracias a la aparición estelar de Raphael, continuó renqueante al tener que rellenar varias horas de programa con pocas actuaciones (solo quedaban cinco finalistas) y terminó convertido en delirio absoluto: David Bisbal, anunciada estrella de la gala junto a Pablo Alborán –que había aparecido anteriormente–, no pudo salir al escenario por problemas técnicos y el sonido siguió jugando una mala pasada al programa en la última parte de la gala, ya llegando a las dos de la mañana.

"Voy a preguntar a Amaia como se siente y no me vayas a decir buah, es que no sé, eso no me vale" (Roberto Leal) "Buah, es que no sé, Roberto, lo siento muchísimo" (Amaia)

Finalmente, Bisbal apareció para cerrar el programa justo tras el anuncio de la ganadora, Amaia. En un momento incomprensible en el que la emoción por la victoria de la pamplonica estaba en el aire y solo había ganas de oírla a ella, el cantante almeriense se hizo con el protagonismo absoluto y habló durante minutos de sus fallos de sonido, de su gira y de su nuevo disco. Nadie entendía nada.

En todo caso y fallos técnicos aparte, la gala resultó emocionante y dejó varias frases para el recuerdo por parte de concursantes, profesores, jurado y presentador. Esta es una selección para los que no aguantaron hasta las dos de la mañana. Nosotros lo hemos hecho por todos ellos.

“¡No me digas icono!” (Raphael al presentador Roberto Leal)

“Primero está la personalidad de uno y luego vienen los consejitos” (Raphael a los concursantes)

“Creo que esto ha sido la experiencia profesional más maravillosa de mi vida” (Noemí Galera, directora de la academia)

“Gracias por haberos presentado un día de calor de verano, hacer toda la cola y regalarnos vuestro talento… [rompe a llorar] ¡Joder!” (Noemí Galera, directora de la academia)

“Esta edición ha sido, sin duda, la más musicalmente rica. Se han tocado más palos que nunca y ha habido más música en directo que nunca. Y ha sido todo gracias a vuestro talento” (Manu Guix)

“Piensa en los argentinos que estén viendo esto el día de la gala, les va a dar un parraque” (Ana Guerra, preparándose para cantar el clásico tango Volver de Carlos Gardel)

”He elegido una canción de 1934, no soy antigua yo” (Ana Guerra)

“Ana Guerra nos ha dado muy buenos momentos porque ella siempre ha sido altanera, presiosa y orgullosa” (Roberto Leal)

“Yo siempre he pensado que en la vida lo que es bueno nos hace fluir y lo que es malo nos hace crecer” (Mónica Naranjo)

“Llámame mucho, ¿eh?” (Javier Ambrossi a Aitana). “Claro, todos los días”. (Aitana a Javier Ambrossi)

“Todo entra mejor con la miel” (Aitana)

“No soy la mejor, pero sí un poco la puta ama” (Aitana, interpretando a una “choni” de barrio durante una clase de interpretación)

“A mí todos me llamaron Rosa de España. Tú eres para mi, espera, que me voy a levantar, ¡Aitana la espartana!” (Rosa López, invitada en el jurado)

“Cuando me fui llegué a mi casa y le dije a mi madre que no quería que estuviera a mi lado, de repente. Y yo la quiero mucho, ¿eh?” (Nerea, hablando de su regreso a casa tras abandonar el programa)

“Cada uno se queda con lo que quiere. Yo me quedo, más que con quien me quiere mucho, con quien me quiere bien. Con el tiempo sabréis con quien sí y con quién no” (Pablo Alborán a los concursantes)

“Al final queda a quien veis a través del espejo y no a quien veis a través de la televisión “(Pablo Alborán a los concursantes)

“”Digo muchísimo joder, ya me lo dijo Alfred. ¡Perdón!” (Amaia)

“Me dicen rollo surfero. ¿Pero qué dicen surfero? ¿Qué me están contando, si yo soy de Pamplona?” (Amaia, durante uno de los vídeos recopilatorios de su paso por el concurso)

“No te conozco, pero eres como de la familia” (los padres de los concursantes a otros concursantes que no son sus hijos)

“Perdonadme, que es la final y me emociono” (Roberto Leal, al creer que se había confundido con el premio de Ana Guerra)

“Aparecen personas maravillosas en tu vida que te arropan y se convirten en tu familia. Gracis a cada uno de ellos yo hoy soy otra persona” (Ana Guerra, tras quedar quinta clasificada)

“Qué bien lo habéis hecho. Qué buenos sois, leche” (Noemí Galera)

"¡UUUUUUUUUUUUH!" (el grito que Monica Naranjo emitió como única valoración a Aitana)

"Gracias a la gente que me ha votado, que lo digo porque me lo ha recordado Aitana, ¿eh?" (Amaia, tras pasar a formar parte de los tres finalistas)

"¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí? Joder, qué guay. Es que ahora lo pienso y me digo: joder, qué guay, qué bien" (Amaia, repasando su paso por el programa)

"Ha habido momentos duros como la semana de So what, que me puse enferma con diarrea" (Amaia, repasando su paso por el programa)

"Me alegro de haber conocido a Alfred, joder, es lo mejor que me ha pasado en la academia" (Amaia, repasando su paso por el programa)

"Gane quien gane dices pues que guay, pero si se puede ganar pues mira qué bien" (Amaia, repasando su paso por el programa)

"Me siento identificada, no culturalmente en la música, porque con 37 años no tengo ese culturón que tú tienes" (Rosa López a Amaia)

"Como artista te adoro, pero como persona eres tan auténtica que te amo, ¡te amo!" (Mónica Naranjo a Amaia)

"Yo soy yo. No todos los días en tu casa te levantas sonriendo" (Miriam)

"El concursante que ha quedado tercero, con un 12 por ciento de los votos, es... Miriam" (Roberto Leal)

"¿Quién me lo iba a decir? ¡Nadie!" (Miriam, tras quedar semifinalista)

"Y la concursante más votada y que por tanto es ganadora de OT 2017 y consigue así el premio de 100.000 euros con el 46% de los votos es... ¡Amaia!" (Roberto Leal)

"Estoy muy orgullosa de que una persona como Amaia haya ganado Operación Triunfo 2017... o 2018" (Aitana, durante su discurso de finalista)

"Voy a preguntar a Amaia como se siente y no me vayas a decir: 'Buah, es que no sé'. Eso no me vale" (Roberto Leal) "Buah, es que no sé, Roberto, lo siento muchísimo" (Amaia)

"El cheque está bien" (Amaia, mostrando su cheque valorado en 100.000 euros por ser ganadora)

"Os regalo una frase que dice así: los barcos están más seguros atracados en el muelle pero no están construidos para ello" (David Bisbal)

"Empezamos con problemas de sonido y acabamos con problemas de sonido: es maravilloso este programa" (Noemí Galera)

