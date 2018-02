La gala final de OT 2017, en directo

Natalia Marcos

Ahora, los finalistas interpretarán la misma canción con la que les conocimos en aquella gala 0 en la que prácticamente todos desafinaron y que nos hizo temer una edición desastrosa. Afortunadamente, las cosas han cambiado mucho en estos meses. Esto fue lo que una servidora escribió sobre aquella primera noche de OT 2017. Entonces pensé que no me engancharía a esta edición. Me equivoqué http://cort.as/-1Wxv