El vídeoclip de ‘Lo malo’ se viraliza a las pocas horas de su estreno

Lo malo el éxito musical de Aitana Ocaña y Ana Guerra ya tiene su propio videoclip. A las diez de la mañana de este viernes veía la luz la versión audiovisual de la que ya es considerada la canción del verano, y en pocas horas se convertía en viral y sus visualizaciones no paraban de subir como la espuma.

Lo malo, un tema inédito que bebe musicalmente del reggaetón y del electro latino está compuesto por Will Sims y Jess Morgan, y ha sido adaptado al castellano por Brisa Fenoy. Esta canción nació a raíz de las galas especiales que el programa Operación Triunfo, en el que participaron como concursantes sus dos intérpretes, organizó para elegir quién representaría a España en el Festival de Eurovisión. A pesar de que Lo malo no resultó ganadora, los representantes nacionales en el talent musical europeo serán Amaia y Alfred con el tema Tu canción, pero la acogida del tema interpretado por el dúo Ana War ha superado todas las espectativas. Tan solo una semana después de su estreno las cantantes se alzaron con un disco de oro digital, tras conseguir situarse como número uno en plataformas como Spotify o iTunes.

Apenas una hora después de la publicación del videoclip sus protagonistas acudían al programa de la Cadena SER, Hoy por Hoy conducido por el periodista Toni Garrido, y allí comentaban que el éxito que suponía esta canción las ha cogido desprevenidas y que en ningún momento esperaban alcanzar la fama tan rápido. “Yo ni lo he soñado llegar hasta aquí, porque lo veía como tan imposible que ni me lo he imaginado”, aseguraba Aitana.

Las dos cantantes han comentado que estaban juntas cuando se ha estrenado el videoclip. “Hemos ido a desayunar antes de venir aquí y justo entonces ha salido el videoclip. No sabíamos muy bien qué hacer y hemos estado leyendo los comentarios por encima. La gente ha sido muy buena", han dicho las intérpretes de la canción.



Por el momento ambas tienen varios proyectos en el horizonte, unos en solitario y otros junto a otros compañeros de academia. “A mí me gustaría seguir con la música y viajar a muchos sitios para cantar lo que a mí me guste. Y que los discos que lance, si es que saco más de uno, que funcionen bien y gusten a la gente. Que transmitan y que yo pueda ir componiendo más", ha asegurado Aitana durante la entrevista, cuando ha sido interrogada sobre cómo se ve de aquí a cinco años. De momento sabe que su destino a corto plazo será Los Ángeles, la ciudad donde tiene cita para grabar los primeros temas de su disco en solitario.

Su compañera de éxito, Ana Guerra, tampoco había podido imaginar nada de lo que está pasando ahora. Y de momento, además de seguir con los conciertos con sus compañeros de Operación Triunfo y haciendo pareja con Aitana, ha participado con un tema en la banda sonora de la serie Fugitiva, protagonizada por Paz Vega, que se estrenó ayer en TVE.