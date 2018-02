Amaia y Alfred: “Estamos súper enamorados”

Solo han pasado tres días desde que Operación Triunfo 2017 llegó a su fin, pero Amaia y Alfred, la pareja que ha enamorado al público sigue estando viva lejos de la academia. La ganadora del concurso y el cuarto finalista disfrutan de unos días con sus familias antes de volver a reunirse con el resto de sus compañeros para comenzar la gira de conciertos y preparar la canción que representará a España en Eurovisión el próximo mayo. Y aunque ella está en Pamplona y él en Barcelona, no dejan que los casi 500 kilómetros que les separan terminen con su amor. Ambos mantienen el contacto y no lo ocultan en las redes sociales. Ha sido a través de Instagram donde han mostrado a sus seguidores que siguen con su relación gracias a las videollamadas que intercambian.

Captura de la videollamada que han hecho Amaia y Alfred y ha publicado este en su Instagram.

Amaia, que durante su estancia en la academia apenas utilizaba su cuenta de Instagram que Operación Triunfo abrió a cada concursante al inicio del programa, ha aprovechado la tranquilidad de su hogar para realizar directos en esta red social e interactuar con sus casi 500.000 seguidores. “Buah, es que alucino con todo lo que me estáis diciendo. Muchas gracias por quererme tanto”, dice constantemente la navarra de 19 años incrédula por el fenómeno que ha creado sin ella quererlo.

Ambos han confesado que se encuentran en un momento muy bonito el uno con el otro, que están enamorados y que quieren vivir el presente como lo están haciendo, sin importar lo que venga luego. Un futuro que, por ahora, no descartan pasarlo juntos, como decía Alfred hace unos días tras el final del concurso. “Antes que pareja fuimos amigos y compañeros. Y para mí Amaia es una compañera excepcional y como músico también. Este viaje que nos queda es maravilloso. Estamos súper enamorados ahora mismo. Acabamos de venir de una burbujita pequeñita y lo mejor está por llegar. Quiero enseñarle mi playa y mi pueblo y ella quiere que vaya a Pamplona para San Fermín”, dijo el catalán de 20 años.

Moments. Una publicación compartida de 🎤 ALFRED (@alfred_ot2017) el Ene 29, 2018 at 2:24 PST

La ganadora del concurso, por su parte, asegura que Operación Triunfo le ha dado tres regalos: ganar el concurso, actuar en Eurovisión y su relación con Alfred. Cuando aún están en pleno auge de su amor, algunos temen que esta relación no acabe del todo bien, algo para lo que la navarra no tiene miedo. “Yo le quiero muchísimo y creo que nunca voy a dejar de quererle, pase lo que pase”, aseguraba también en la rueda de prensa tras el fin del programa. Precisamente fue después de esa cita con los periodistas cuando ambos pasaron su primera noche juntos fuera de la academia, en casa de Alfred en Barcelona, donde llegaron en el mismo taxi.

Y es que cada vez son más los seguidores que confían en este amor que surgió ya durante el casting del talent show, como la propia Amaia confesó en el programa de Cárdenas el pasado martes. “Al principio, en los castings, pensé: ‘¡Hala este con el trombón, a ver qué hace!”, relató la cantante sobre la primera vez que vio a Alfred. Este, en cambio, explicó que fue ver a la navarra cantar una canción de una cantautora catalana lo que llamó su atención y comenzó a cautivarle, aunque aseguró que fue cuando interpretaron juntos City of Star cuando se evidenció. “Fue el momento en el que conectamos ya definitivamente”.

Un momento sin duda que quedará grabado en las retinas de todos los espectadores que siguieron aquella gala donde el amor inocente de ambos concursantes desbordaba en cada nota que tocaban a cuatro manos del piano. La misma magia que se vivió el pasado 29 de enero, cuando se metieron al público en el bolsillo tras cantar Tu Canción, el tema que cuenta su propia historia de amor y que representará a España en Eurovisión 2018.

Además de por su relación con Amaia, Alfred ha estado en el punto de mira estos últimos días debido a su posicionamiento con Cataluña. Al catalán se le ha relacionado con el independentismo debido a una publicación en su Instagram que muestra su participación en la Diada del 11 de septiembre de 2014. “Nunca me he declarado independentista y la verdad es que no tengo nada que decir al respecto. Yo disfruto del día de la fiesta de Cataluña como los demás y poco más a decir sobre este tema. […] Lo mío es la música, no la política”, ha zanjado el joven.