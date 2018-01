Amaia y Alfred: “Esta canción es un retrato robot de nosotros”

De la mano, sonrientes y abrumados por la nube de cámaras a su alrededor, Amaia y Alfred sonríen nerviosos."Aún no nos lo creemos; bueno, un poco", confiesa la joven, de 19 años, en su primera rueda de prensa. Apenas han pasado 12 horas desde que el público de Operación Triunfo los eligió para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión el 12 de mayo en Lisboa. "Como ha sido en OT, dentro de las galas, es como si lo hubiésemos hecho en casa", admite Alfred.

Los dos jóvenes, que todavía están dentro de la Academia -el concurso termina el lunes que viene-, representarán a España con un traje a medida: Tu Canción. Su canción. Una balada romántica inspirada, precisamente, en la propia historia de los concursantes. "Lo que más me gusta de la canción es que ha conseguido plasmar esto, me gusta la verdad que hay en la canción", ha valorado este martes Amaia. Raúl Gómez, compositor de la canción junto a su tía Sylvia Santoro, admitió durante la gala de selección que la idea brotó a raíz de la interpretación que hicieron los dos jóvenes cantantes en una de las galas de OT de City of Stars, una de las bandas sonoras de la película La La Land. "Ha hecho un relato de nuestros best moments. Raúl ha hecho un retrato robot de nosotros", ha apuntado Alfred.

Aunque todos los concursantes se presentaban también con canciones en solitario, Amaia y Alfred han celebrado poder ir juntos. "Cada canción que me tocó tenía su característica, pero me hacía mucha ilusión ir con Alfred. Me daba más miedo ir sola", ha admitido la joven. Coincide Alfred: "Me siento muy a gusto de ir con Amaia y con esta canción. Es una canción que nos representa, nos hace sentir lo que somos", ha apuntado.

La vorágine de las últimas horas, han reconocido los dos concursantes, les ha impedido todavía pensar en los detalles de su actuación en Lisboa, desde el vestuario hasta la puesta en escena. En cualquier caso, han agregado, todo es posible. "Le hemos dado la vuelta a muchas actuaciones. Como falta tanto tiempo, no se sabe. En Eurovisión puede pasar cualquier cosa", ha dicho Alfred, recordando la actuación del último ganador, el portugués Salvador Sobral, con una canción que, a priori, rompía con el imaginario de un tema eurovisivo.

Los chicos también han sacado importancia al beso con el que culminaron su actuación y no han aclarado si se volverá a repetir en Lisboa. "El beso no hay que planearlo. Lo que surja", ha indicado la joven, que ha reconocido que tiene la noche de ayer "muy borrosa".

Con todo, los concursantes han restado importancia a las expectativas sobre los puestos de clasificación en Eurovisión. "El puesto es relativo. Lo que marca es hacer una buena actuación", ha indicado Alfred. Amaia, no obstante, ha reconocido que sienten "una gran responsabilidad".

La historia de amor romántico que relata Tu Canción venció en la votación final tras una pugna contra Arde -una pieza de protesta social interpretada por su compañera Aitana- y Chico malo, un trap feminista cantado también por Aitana a dúo con Ana Guerra. La canción ganadora se llevó el 42% de los votos recogidos a través de la aplicación móvil del programa, los mensajes y las llamadas.

Tras la controversia que suscitó el año pasado el sistema de selección -ganó Manel Navarro entre denuncias de tongo-, RTVE, que ha reconocido que manejaba varias opciones para llevar a Eurovisión, ha optado por aprovechar el formato de OT y el tradicional voto del público desde distintas plataformas y previa explicación detallada - y constante- de las reglas del juego por parte del presentador, Roberto Leal.