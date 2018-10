Los Lobos de ‘¡Boom!’: “Nunca nos hemos planteado abandonar”

José Pinto, Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Erundino Alonso llevan 326 programas en ¡Boom! —de lunes a viernes a las 20.00 en Antena 3—. Toda una hazaña que ya ha hecho que el equipo haya sido reconocido con el récord Guinness a los concursantes con más victorias consecutivas en un concurso televisivo.

Ha pasado ya casi año y medio desde que el 3 de mayo de 2017 estos exconcursantes de Saber y ganar grabaran su primera participación en ¡Boom! El 16 de mayo de ese mismo año los espectadores les vieron en acción por primera vez. Como recuerda José Pinto, cuando ya tenían claro que iban a presentarse decidieron esperar a que dejaran el programa Las Extremis, grupo también proveniente del concurso de La 2 que permaneció 116 programas hasta su abandono voluntario. "No queríamos interferir en su paso. En el momento en que tuvieron que abandonar por motivos laborales, fue cuando llamamos para participar, a finales de marzo del año pasado".

Un programa especial celebra hoy miércoles el logro del conjunto, que lleva 1.661.000 euros acumulados mientras que el bote del programa, que todavía se les resiste, alcanza los 3.240.000 euros. Con su presencia continuada, ¡Boom! suma esta temporada una media de 1.814.000 espectadores, lo que le sitúa como el concurso actualmente más visto.

"En ningún momento imaginé que fuéramos a estar tanto tiempo. ¿Quién puede prever una cosa así?", comenta Valentín Ferrero, impulsor del grupo. Cuando empezó en el programa era profesor asociado de Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche, trabajo que dejó ante las malas condiciones y perspectivas de futuro, pasando a dedicarse plenamente al concurso. "Me lo tomo casi como un trabajo, es mi ocupación ahora", asegura.

"Una locura como esta no la piensa nadie. Cuando empezamos, era un poco a ver si ganamos el primero, a ver qué pasa. Luego programa a programa, y fuimos ganando, ganando, pero creo que ninguno de los cuatro pensábamos que íbamos a llegar a este extremo", cuenta Manuel Zapata.

Ambos están ahora en paro (aunque Zapata colabora con críticas de cine), mientras que José Pinto, ganadero, y Erundino Alonso, ingeniero de montes que trabaja en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, tienen que compatibilizar su trabajo con las grabaciones. "Para mí es complicado", cuenta Erundino a EL PAÍS. "En el trabajo tengo mis días de vacaciones, de asuntos propios, y hago guardias de incendios que me permiten recolocar las horas durante el año, he pedido alguna licencia... Pero no me están regalando nada. De hecho, podría estar más contento en ese sentido. Está siendo complicado". Por su parte, José Pinto necesita un viaje de más de ocho horas desde su domicilio en Casillas de Flores (Salamanca) hasta Barcelona, donde graban dos días a la semana cuatro programas cada día. "Entre viaje y días de grabación hago 40 horas, es decir, la jornada laboral semanal, y cuando llego a mi pueblo sigo trabajando porque tengo que atender a las vacas, dejar los trabajos hechos... Es un poco de paliza y cansancio, pero la ilusión del programa lo compensa todo".

Pese a llevar casi año y medio en el programa y haber ganado ya más de 1,6 millones de euros, Los Lobos todavía no habían recibido nada de todo lo acumulado. Ante esta situación, el programa decidió hacerles entrega de aproximadamente la mitad de ese dinero. "La verdad es que de vez en cuando preguntaba a Manu y Valentín si necesitaban fondos, porque supongo que si pedíamos un anticipo no nos lo habrían negado. Pero no hizo falta y el programa se adelantó", cuenta José. "Habrán pensado que llevamos tanto tiempo ahí sin haber recibido dinero, que es de justicia que nos den algo ya. Al fin y al cabo, es un trabajo lo que hacemos, ¿y quién está año y pico trabajando sin cobrar?".

"Yo tenía un poco de dinero ahorrado, y luego hemos cobrado un poco de un especial que hubo con Los Rockcampers [equipo de ¡Boom! que, con un bote de 2.300.000 euros, ganó el mayor premio de la historia de la televisión en España]", cuenta Valentín. Por su parte, Manuel ha ido tirando con "un colchoncillo que tenía", además de las críticas que escribe y algo de ayuda de sus padres. Aun así, el dinero que ganen definitivamente en el programa tendrán que dividirlo entre los cuatro y restar la parte que se queda Hacienda: en torno al 20% en el momento del pago y, en la declaración de la Renta, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, entre un 43% y algo más del 50%.

¿Qué tienen Los Lobos para llevar tanto tiempo en el programa? "Creo que lo mejor que tenemos como equipo es que todos aportamos serenidad y que queremos que la cosa funcione. Hemos conseguido un equipo muy tolerante, estable y con las ideas muy claras de nuestros objetivos. El éxito está en lo bien que gestionamos nuestra relación", cuenta Valentín. Erundino abunda en esa idea: "cuatro personalidades diferentes juntas durante tanto tiempo, ya pueden llevarse bien porque si no, estamos condenados a la desgracia. Y en cuanto a conocimientos, estamos muy compensados, ninguno tiene puntos débiles muy manifiestos, todos más o menos somos buenos en general".

Permanecer tanto tiempo en un concurso y tener que compaginarlo con el trabajo y con la vida familiar no es sencillo. Las Extremis lo saben: abandonaron tras 116 programas por sus compromisos laborales. Los Lobos aseguran que no se han planteado el abandono voluntario. "¿Abandonar? No, nunca. Por muy cansado que pueda llegar a ser, no se me ha pasado por la cabeza nunca", dice Manuel Zapata. "No dejaría el programa por el trabajo. En mi caso, podría dejar el trabajo temporalmente, y si siguen sin ponerme facilidades, lo que haría es pedir una licencia más larga, pero dejar el programa no me lo he planteado", cuenta Erundino. "Si estuviera yo solo, tal vez me lo habría planteado, es demasiado esfuerzo y mucho cansancio", dice José Pinto. "Pero ¿cómo voy a dejar colgados a mis compañeros? Es imposible. Creo que seguiremos hasta que un equipo nos gane o consigamos llevarnos el bote. Abandonar por nosotros lo tenemos descartado, salvo causa de fuerza mayor seguiremos peleando por el bote hasta que consigamos llevárnoslo", remata.