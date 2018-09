Los famosos se ‘desnudan’ entre fogones

“Ha sido una de las experiencias más intensas que he vivido en mi vida”, resume Paz Vega su paso por MasterChef Celebrity. “Mira que he hecho películas, personajes a los que les pasan cosas terribles, pero aquí he vivido cosas que me han llevado a un nivel de estrés impresionante. Pero también ha sido una de las experiencias más gratificantes y bonitas”. Sus compañeros asienten. La actriz es una de las famosas que se ponen detrás de los fogones en la tercera edición de MasterChef Celebrity, que arranca este domingo (22.05) en La 1. Por el título de campeón compiten también Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Antonia Dell’Atte, Carmen Lomana, Santiago Segura, María Castro, Óscar Higares, Dafne Fernández, Iván Massagué, Ona Carbonell, Xuso Jones, Paula Prendes y Jaime Nava en un grupo muy diverso de rostros más o menos conocidos que incluye actores, deportistas, un torero y nombres varios del espectáculo y la farándula.

El programa pone a prueba sus habilidades como chefs, pero también muestra otra cara de los famosos. “Es un talent show, pero hay mucho de reality”, defiende Paz Vega. “Las cosas surgen de verdad. Y eso a mí, que soy actriz, me da vértigo, porque yo me manejo en la mentira, la verdad se queda para mi vida privada”, dice la intérprete. “Te encuentras reaccionando ante situaciones que no controlamos y da un poco de miedo porque no sabes cómo quedará luego”, continúa el torero Óscar Higares. “Son tantas las horas grabando que sale cómo eres. Si quieres hacer un personaje aquí, te dura un cocinado, porque la tensión te puede”, tercia la actriz María Castro en una charla de EL PAÍS con varios de los participantes de esta edición, que se ha presentado ante los medios en el FesTVal de Vitoria.

“Este programa es muy cabrito, te desnuda. Sale quiénes son de verdad. Si el personaje es amable, saldrá amable, pero si no lo, saldrá esa cara que no es tan amable y el espectador lo va a ver”, continúa Pepe Rodríguez, uno de los jueces junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, que asegura que todos los concursantes de esta edición han llorado por la presión a la que se ven expuestos. “Yo he llorado como nunca, ni con mi exmarido he llorado tanto”, dice Antonia Dell’Atte. “Pero frustrarte también es parte de la vida. Te encuentras en un medio que no es el tuyo y tienes que aprender a perdonarte rápido y seguir adelante”, añade María Castro.

Para Ona Carbonell, medallista olímpica en natación sincronizada, y Jaime Nava, capitán de la selección española de rugby, nada acostumbrados a estar delante de las cámaras, el reto era todavía mayor. “Pero el verdadero reto es la lucha contra ti mismo, ese constante querer mejorar, hacer bien cosas que no estás acostumbrado a hacer”, dice Nava.

Carmen Lomana destaca la “lección de humildad” que ha recibido. Aunque la mayoría de los participantes se prepararon antes de acudir al programa, ella no lo hizo. “Lo orgullosa que estaba porque había pelado seis cebollas…”, recuerda la presentadora Eva González. “Terminé el programa exhausta, agotada, no paré de trabajar. Cada día me levantaba a las 06.15 de la mañana”, remarca Lomana. “Como un obrero cualquiera, ¡qué vergüenza!”, bromea Santiago Segura. Porque, aunque han pasado unas semanas desde que grabaron el programa y ya se ha disuelto la piña que formaron los participantes durante las grabaciones, el buen rollo sigue reinando cuando están fuera de los focos y las cámaras.

Mario Vaquerizo se une a la conversación con los rulos puestos, “porque además de la cocina, me gusta mucho la peluquería”, justifica. “Lo bueno de este programa es que lo que ves es lo que hay. La televisión es un medio muy chivato, y se ve cómo eres. A los que estamos aquí se nos ve nuestros defectos y nuestras virtudes. Yo no sabía que era muy competitivo, por ejemplo”. “A mí me has impresionado”, le dice Lomana. “Porque nadie espera nada de mí nunca”, responde entre risas Vaquerizo.

El componente de las Nancys Rubias no es el único que saca su lado competitivo. También lo hace Santiago Segura, que estuvo preparándose durante semanas antes de comenzar a grabar. “Yo he aprendido que soy más vulnerable de lo que pensaba”, asegura Paz Vega. “Soy muy máquina, no me derrumbo por nada, y aquí me he dado cuenta de que no soy tan fuerte como pensaba”, añade. “Es una cosa muy terapéutica, es como ir al psiquiatra”, describe Vaquerizo su experiencia en MasterChef. “Encima, no he tenido que pagar y estoy en el programa de más audiencia de la televisión española. Me ha salido la sesión gratis”.