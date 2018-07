Marta, ganadora de ‘MasterChef’: “Por mucho que creas que sepas, la clave es la humildad”

A Marta Verona (Madrid, 1995) le quedan tres meses de prácticas en un hospital para convertirse en nutricionista. Acaba de aprobar los exámenes a la vez que TVE emitía la recta final de la sexta edición de MasterChef, programa que ha ganado con un menú final muy mediterráneo compuesto de un gazpacho, una caldereta de langosta y salmonete y de postre, macarons de frambuesa. “La dieta mediterránea me acercó a la cocina, fui interesándome por cómo mezclar alimentos, cómo cocinarlos y combinarlos. Por eso he querido hacer algo basado en ella, para que se vea que se puede comer sano y rico”, cuenta la vencedora del concurso a EL PAÍS.

“Por muy preparado que vayas, tienes que ir con humildad. Por mucho que creas que conoces, la clave de MasterChef para aprender e incluso para ganar es ir sabiendo que se puede aprender mucho más de lo que ya se sabe”, dice la ganadora de una edición que ha sido líder de audiencia en su franja horaria gran parte de las veces durante los últimos tres meses. Y eso que la cadena estatal cambió de día su emisión (del domingo al lunes) casi sin previo aviso, una semana ofreció dos programas porque le convenía a la cadena para maquillar sus números de audiencia del mes de junio, y el programa final, otro año más, se alargó hasta las dos de la madrugada. La media de espectadores ha sido de 2.542.000 con una cuota de pantalla del 18.9%, lejos de los números de su estreno en 2013. Entonces, la final fue seguida por casi cinco millones y medio de espectadores y el programa tuvo una media de 3.421.000 (18,3%). En la sexta edición la final fue seguida por 2.968.000 espectadores, la peor de todas las entregas, pero obtuvo la tercera mejor cuota de pantalla de su historia, un 27,7%.

En la final, Verona tuvo como última contrincante a su mejor amiga en el programa, Ketty Fresneda. “No me podía haber tocado una compañera mejor de duelo porque ha sido para mí super importante desde el primer momento. Somos muy distintas, pero nos complementamos mucho. Yo hablo mucho y ella es capaz de calmarme, ella a veces es más seria y yo trato de trasladarle mi positividad. Y juntas nos retroalimentamos. Sabía que, ganara quien ganara, yo iba a estar muy feliz. Yo he ganado gracias a ella”, admite la concursante.

Marta, en un momento de la final de 'MasterChef' 6.

En casa de Verona, MasterChef siempre se ha visto desde la primera edición por toda la familia, pero ella comenzó a interesarse más a partir del tercer año, el que ganó Carlos Maldonado. “Además, estaba Andrea [otra concursante], que decían que se parecía a mí, y empecé a sentirme identificada con el programa”, comenta la ganadora del concurso producido por Shine Iberia para TVE. De las ediciones de famosos y de niños (en total se han emitido ya 13 entregas en todos sus formatos) se queda con la última ganadora de Masterchef Junior, Esther. “Me siento muy identificada con ella, porque la veo muy entusiasta como yo y eso gusta en MasterChef. Se valora mucho tanto los conocimientos de cocina como las ganas, y por eso triunfó y creo que es uno de los factores que vieron los jueces en mí, las ganas”.

Ganar MasterChef conlleva un premio de 100.000 euros, un máster en cocina, técnica y producto y creatividad en el Basque Culinary Center y la publicación de un libro de recetas propias. Y la apertura de nuevas puertas profesionales. “Poco a poco voy formando una idea en mi cabeza de lo que quiero hacer. Lo más importante de todo es formarme antes de ponerme a soñar, pero me encantaría tener un catering de cocina saludable, y me encantaría hacer postres saludables, adoro la repostería. Y quiero hacer talleres de nutrición y cocina, porque me encanta hablar y divulgar, ese sería mi sueño y meta a largo plazo. Y aprender muchísimo”, comenta la ganadora de MasterChef. De momento, tiene por delante las prácticas para ser nutricionista. “Tres mesecitos, a la vuelta del verano termino”, dice. Después, esos sueños de mezclar nutrición y cocina esperan.