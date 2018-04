‘MasterChef’, tan saludable como rentable

A seis ediciones llega ya MasterChef en La 1—solo el formato original, sin contar las versiones infantiles y de famosos— y parece no agotarse. Es ya el programa emblema de TVE, el que no falla, aunque ya no reúna los números de la primera edición de 2013. En 2017 bajó de los tres millones de espectadores de media y del 18% de cuota de pantalla por primera vez, y aún así son muy buenas cifras, y fue líder del prime time en ocho de sus 13 galas. En una temporada televisiva en la que la audiencia parece haberse fragmentado y las cadenas generalistas han perdido espectadores, la sexta edición de MasterChef (La 1, 22.05) debe demostrar que sigue saludable.

El casting es fundamental en un talent show como este para enganchar al público con personajes diferentes, simpáticos o justo todo lo contrario. Pero MasterChef vive mucho del tirón popular del trío de jueces formado por los chefs Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Acudir a una presentación ante la prensa y entrevistarles a la vez en un corrillo junto a una docena más de periodistas no es fácil. Las bromas y las puyas de uno a otro son continuas y dejan la sensación de que la relación tan natural que se ve entre ellos en pantalla es más que genuina.

Ese buen rollo entre ellos se corta durante el programa cuando los aspirantes a chef del concurso comienzan a mostrar sus personalidades. "Hay de todo, va con cada personaje. Resabiados y contestones quizá los ha habido siempre, no porque esta sea la sexta va a ser más contestona", explica Rodríguez. "Este año han hecho piña al principio, pero luego había mucha tensión. Hay unos piques terribles que los hemos vivido aquí en plató...", añade el chef de El Bohío.

En esta edición, los chefs no solo se dedicarán a juzgar a los 15 concursantes que luchan por un premio de 100.000 euros, publicar un libro de recetas y completar su formación en el Basque Culinary Center. También cocinarán. Y lo harán para demostrar a los aspirantes cómo hacerlo sin desperdiciar nada y reaprovechando todo lo que puede sobrar. Y también habrá cambios en las reglas con nuevas mecánicas basadas en recompensas y duelos. "Vemos que tenemos que ponerles las cosas más complicadas y jugar con ello. Eso es lo que hace que se pongan más nerviosos", comenta Vallejo-Nágera.

Entre los invitados en esta edición estarán chefs con varias estrellas Michelín, como Martín Berasategui, Quique Dacosta, Ángel León, Mauro Colagreco, Ramón Freixa, Andoni Luis Aduriz, Jesús Sánchez, o Mario Sandoval, entre varios. Y también varios famosos pisarán las cocinas del programa: Amaia y Alfred de Operación Triunfo, Pablo Alborán, Arancha del Sol, Enrique Cerezo o Bibiana Fernández.

En busca de mantener la rentabilidad un año más, otra novedad es la apertura de un restaurante en Madrid con el nombre del programa en el que se cocinarán los mejores platos de todas las ediciones y por donde pasarán antiguos participantes. Pero por allí no se verá al trío de jueces. "Tenemos poco que ver ahí, alguna receta que hemos pasado. Bastante tenemos con ir al nuestro como para ir encima al de MasterChef, no somos los fundamentales. Ayer mismo le di al cocinero las recetas de callos...", finaliza Rodríguez.