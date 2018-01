Esther, ganadora de ‘MasterChef Junior’: “Me apuntaría mil veces a concursar”

Esther es una niña de 10 años a la que le gusta bailar flamenco, pintar cuadros y el patinaje de velocidad. Pero con lo que más disfruta y a lo que le gustaría dedicarse de mayor es a cocinar. Quiere convertirse en una gran chef. A los siete ya "hacía cosillas en la cocina", como ella misma explica con su acento granadino. "Con especias hacía mejunjes raros, como si fuera comida", dice. De esos mejunjes pasó a cocinar en casa con sus padres y de ahí, tras ser seguidora acérrima del programa, a presentarse a la edición infantil de MasterChef. Con su inocencia, simpatía y saber hacer, la noche del miércoles se hizo con el triunfo en el concurso culinario.

Sentada junto al chef y jurado del programa Pepe Rodríguez, Esther se ve rodeada por periodistas en un hotel de Madrid a la mañana siguiente de la emisión de una final que se grabó hace un par de meses. Ella y el resto de niños han tenido que guardar el secreto de quién ganaba hasta ahora. "Anoche vi la final y estaba muy nerviosa y eso que sabía lo que iba a pasar. Ya tenía ansia por decirlo", cuenta entre risas. Rodríguez le echa un cable de vez en cuando durante la rueda de prensa: "Solamente dos horas de concentración de un niño para hacer algo así merece un aplauso", dice el cocinero. Para Rodríguez, como ya apuntó en la presentación del programa, esta edición ha supuesto "la normalización de que los niños estén en la cocina. Para ellos es algo normal, a nosotros todavía nos parece exótico".

En la final de MasterChef, Esther se enfrentó a María, de nueve años. Un menú formado por un canelón de aguacate, un salmón con cítrico y salicornia y una mousse de nueces, bizcocho y toffee le dio el triunfo a la granadina. La prueba estuvo igualada, pero Rodríguez apunta un factor clave: "Esther no pierde el pulso, es mucho más tranquila y pausada que la otra finalista". De su rival en la final, Esther solo tiene buenas palabras: "María podía estar aquí hoy", comenta con el trofeo en la mano, "al final [la victoria] fue por nada".

Esther y Pepe Rodríguez en la rueda de prensa tras el triunfo de la primera en 'MasterChef Junior'.

¿Se apuntaría dentro de unos años a la edición de mayores? Tras dudar de si eso sería posible y tras recibir la confirmación de Rodríguez ("no hay ninguna regla, ninguna base que diga que no"), sentado a su vera, Esther es contundente: "Me apuntaría mil veces". Mientras tanto, su intención es seguir aprendiendo y seguir cocinando. "Para mi familia en Nochevieja les hice steak tartar y tartar de salmón y aguacate. Y otros días [en las vacaciones] paella y un brownie". Y poco más cocinó en Navidades ya que, cuenta, estuvo enferma y tuvo que pasar por Urgencias. "¡Y allí me pidieron una foto!", cuenta asombrada tras ser preguntada por si siente que la gente la reconoce por su paso por el programa. "¡En el cole niñas de primero que no conocía de nada me pedían autógrafos!".

La final de la quinta edición de MasterChef Junior reunió a 3.039.000 personas frente al televisor con una cuota de pantalla del 23,3% (el mejor share de la historia del programa infantil, según TVE). Esther, además del trofeo, consiguió 12.000 euros para su formación y un curso en el Basque Culinary Center.