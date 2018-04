‘Los lobos’ de ‘¡Boom!’, un equipo de ganadores que ya es millonario

José Pinto, Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Erundino Alonso son Los lobos, el equipo que desde hace casi 11 meses permanece imbatible en ¡Boom! Este miércoles, los participantes en el concurso de Antena 3 superarán ya el millón de euros acumulados (1.004.200 euros).

Los lobos ya son toda una institución en ¡Boom! tras 196 programas. Han dejado atrás ya a anteriores equipos legendarios en el concurso como Las extremis (116 programas), UEP!! (102 programas) o Los Rockcampers, que en su programa número 67 lograron llevarse el mayor premio dado por un concurso televisivo en España, 2.300.000 euros. De hecho en marzo el programa enfrentó durante una semana a Los lobos y los Rockcampers en un duelo de campeones en el que se impusieron los primeros.

José, Valentín, Manuel y Erundino ya tenían experiencia en concursos televisivos. De hecho, se habían conocido en su paso por Saber y ganar, de La 2, tras lo que fue Valentín quien tomó la iniciativa de acudir juntos a ¡Boom! como un equipo.

José Pinto es ganadero de profesión y de Salamanca. Erundino Alonso es ingeniero de Montes de Guadalajara, mientras que Manuel Zapata es administrativo y crítico de cine de Navarra y Valentín Ferrero era profesor universitario de Arte en Alicante.

Precisamente Ferrero contó hace poco en el programa que presenta Juanra Bonet cómo gana más participando en este concurso de televisión que en su trabajo como profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de Altea, donde solo cobraba 250 euros al mes. "Tenía un contrato de asociado muy bajo, de tres horas (lectivas) más tres (de tutoría), que son solo 250 euros al mes. Es bastante común en la universidad española que el mayor peso de la docencia lo llevemos entre profesores asociados. Estamos entre 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de las plantillas de la universidad española cobran 800 euros o menos", contó Ferrero en el programa, que relataba cómo llegó un momento en que tuvo que elegir entre regresar a su trabajo en septiembre o seguir en el concurso, ante lo que se quedó con el concurso. "Fue muy doloroso tomar la decisión porque me encanta mi profesión. Me encanta la docencia y la relación con los alumnos, los debates que se establecían en clase. Lo echo mucho de menos y me dolió muchísimo, pero, económicamente, no podía vivir".

¡Boom!, que compite en su franja horaria con todo un clásico de los concursos televisivos en España, Pasapalabra (Telecinco), creció en marzo hasta alcanzar el 14,3% de cuota de pantalla en el que es su mejor registro desde junio de 2016. Además, el concurso ha logrado una media de más de 1,9 millones de espectadores. Este miércoles, los dos equipos del programa compiten por hacerse con el bote que ya alcanza los 2.585.000 euros.