La manipulación de una canción de Mecano en 'OT' hace estallar a Ana Torroja

"Yo no voy a decir 'mariconez' porque es un insulto muy homófobo". Así de tajante se mostraba María Villar, concursante de Operación Triunfo, sobre la canción que le ha tocado interpretar junto a Miki en la próxima gala, Quédate en Madrid. Un tema, recordemos, que Mecano presentó en 1988, y si bien saltó la censura de su época, parece que no ha sobrevivido al cambio de milenio. ¿Es que ha envejecido tan mal la canción del grupo madrileño o es víctima de la corrección política mal entendida? La polémica, como siempre, se ha trasladado de la academia a las redes sociales.

Muchos aplauden la decisión de la joven madrileña, mientras que otros lo consideran una exageración. La respuesta más reveladora llegaría de la mano de la intérprete original, y miembro del jurado de esta edición, Ana Torroja. "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc., y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer", explicaba en la foto en Instagram que ha publicado la artista en las últimas horas. "No confundamos insulto homófobo con expresión coloquial. Cuando la expresión dice: "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez y hasta cursilería".

La opinión de la concursante es muy distinta. Durante el ensayo del pasado jueves, María solicitó cambiar la letra a sus profesores. "¿Pero por qué no quieres decir 'mariconez'?, le preguntó Noemí Galera. "No me gusta eso", fue su respuesta. "Pero si dices tacos todo el día", insistía la directora. "Pero eso no es un taco que yo diga. Entiendo que eran otros años...", explicaba la alumna. Ante la insistencia, los responsables de OT 2018 trataron de localizar a Ana Torroja, que se encontraba de viaje, para proponerle el cambio. Y si la primera propuesta de María era sustituirlo por 'gilipollez' ("porque no ofende a nadie"), Ana Torroja les acabó dando permiso para cambiar el término por "estupidez". Al menos, en teoría.

"Para empezar YO NO HE AUTORIZADO a nadie para cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día". Así, en mayúsculas, arrancaba el mensaje de Ana Torroja en Instagram. "Primero porque no estoy de acuerdo en cambiarla y segundo, porque no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor". Al contrario de lo que dice Torroja, no es la primera vez que los alumnos cambian las letras de las canciones. En la gala anterior, Alfonso hizo una versión bilingüe de John Legend, All of me, sin hablarlo primero con el artista.

La diferencia esta vez, es que el jurado ha estallado directamente contra los concursantes. "Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre", zanjaba Ana Torroja. Un mensaje al que se sumaba su otro compañero de mesa, Joe Pérez-Orive: "Vive Mecano al natural y sin censuras. Si pides respeto, respeta. La música no se toca. Viva la música". Cuál será la decisión final de OT, lo veremos en los próximos días. Porque si esta edición no acaba de conquistar al público como la primera, no será por los cambios de guion que se producen a cada minuto.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.