Cielo Rusinque renuncia a la Superintendencia de Industria y Comercio

La abogada Cielo Rusinque ha renunciado en la noche de este miércoles a su cargo como superintendente de Industria y Comercio, la entidad que vigila la competencia entre empresas, protege a los consumidores y resguarda la propiedad intelectual, entre otras funciones clave. Su hoja de vida ha sido de las más revisadas de entre las decenas de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Tras un análisis con lupa, en el que se han llegado a contabilizar con una precisión de días su experiencia laboral y su currículum académico, el viernes pasado el Consejo de Estado anuló su nombramiento como superintendente, un cargo especialmente poderoso y que estaba en manos de una de las personas más cercanas al presidente.

En reemplazo temporal de Rusinque, quien llegó a dicha posición en febrero de 2024, el Ministerio de Comercio ha designado a Diego Solano, la mano derecha de la saliente funcionaria. Solano, al igual que Rusinque, es abogado de la Universidad Externado y cuenta con una especialización en Derecho Comercial de esa misma institución. Se trata de la misma universidad privada, de estirpe liberal, en la que el presidente Petro se graduó como economista y donde Rusinque ha sido docente investigadora y catedrática de Derecho Constitucional.

El cambio se da luego de un fuerte debate sobre la anulación de su nombramiento. Para el presidente, al igual que otras decisiones jurídicas, la determinación de la Sección Quinta del Consejo de Estado es “un acto de persecución política”, en el que se buscó “arbitrariamente” la destitución de Rusinque, según escribió a través de X. Petro ha argumentado que la trayectoria profesional de la abogada —quien fue directora del Departamento de Prosperidad Social al inicio de su Gobierno― la acredita para ocupar el cargo. Su argumentación se tornó filosófica, y dijo: “Toda actividad humana es política: Aristóteles. Es lo que separa el ser humano del animal”, refiriéndose a que los conocimientos de Rusinque en Ciencias Políticas sí eran aplicables a sus funciones de vigilancia de la industria y el comercio.

En su sentencia, el máximo tribunal estableció que de los más de 13 años de experiencia laboral que presentaba la abogada, solo se podían considerar como válidos ocho años, seis meses y veinticinco días, casi dos años menos de los 10 que se exigen para asumir su posición. Esto, tras estudiar una demanda interpuesta por cuatro ciudadanos que cuestionaron el nombramiento por considerar que no había cursado maestrías ni doctorados en áreas relacionadas con las funciones que exigía su cargo. Pese a ello, tras una convocatoria pública, Rusinque —quien por varios años fue una férrea activista de la Colombia Humana, el movimiento liderado por Petro y hoy fusionado en el partido oficialista Pacto Histórico— fue elegida para ocupar el cargo, entre las 81 personas que se postularon.

Con acreditaciones en mano, Rusinque también ha cuestionado la decisión del tribunal. A través de una publicación en redes sociales, en la que adjunta certificados laborales y de estudios, argumenta que se le ha privado de más de cuatro años de experiencia, que hubieran sido suficientes para acreditar el requisito, “mediante exigencias de detalle que exceden lo razonable”. Según dice, no solo se desconoce su tiempo como docente en el Externado, sino que se parte de una “premisa conceptualmente insostenible”: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en la Universidad Paris II Panthéon-Assas, “una de las más altas casas de estudio del Derecho”, carece de relación con las funciones de la Superintendencia.

Sin embargo, existe una ventana jurídica para que Rusinque pueda volver al cargo. En medio de las discusiones sobre este caso, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) emitió un decreto el pasado 5 de marzo en el que cambia los requisitos para las personas que se presenten para ser superintendentes Financiero, de Sociedades, y de Industria y Comercio. Con el nuevo lineamiento, la saliente funcionaria cumpliría con los requisitos para volver a presentarse al cargo, y el presidente Petro podría volver a nombrarla. No obstante, es improbable que el Gobierno tome esa vía, a pocos meses de que culmine su administración.