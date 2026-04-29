No, la mitad de los países de la OCDE no tienen planes con policías dentro de los institutos como Cataluña

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este miércoles en el Parlament el plan piloto de su Gobierno para introducir policía en 14 centros escolares catalanes —principalmente institutos de secundaria pero también colegios de primaria— considerados especialmente conflictivos adelantado la semana pasada por EL PAÍS. Durante el debate con los portavoces del resto de partidos, que con la excepción de Vox y el PP se han opuesto a la medida, Illa ha argumentado que “uno de cada dos países de la OCDE tiene planes similares”. Ese dato, y otro que el Govern ha difundido desde que saltó la noticia de su plan, según el cual hay al menos otras nueve comunidades autónomas con iniciativas parecidas, no es realmente así.

En la mayor parte de España —a través sobre todo del Plan Director, impulsado por el Ministerio del Interior, y del Programa Tutor, que es de ámbito local pero suele funcionar con apoyo autonómico—, así como de los países que forman parte de la OCDE (una organización integrada sobre todo por los países desarrollados) hay acuerdos entre las autoridades educativas y las fuerzas de seguridad que facilitan una relación fluida entre ambas partes, charlas y talleres impartidos por policías en los centros educativos en materias como la ciberseguridad, el acoso o la seguridad vial. En buena parte de las comunidades autónomas españolas hay, además, agentes de enlace fijos, que tienen a su cargo normalmente varios centros educativos, aunque con un criterio territorial y no basado en la conflictividad.

El plan piloto puesto en marcha por el Govern, que consiste en introducir policías de paisano y sin armas, de forma estable, y con espacio propio en los institutos de mayor complejidad social es, en cambio, inédito en España y muy poco frecuente en el entorno europeo. El caso más conocido es el del Reino Unido, donde llegó a haber más de un millar a principios de esta década y, tras las polémicas que generó, ha sido en buena medida desmantelado.

En el debate en el Parlament se ha mencionado también, por parte de la líder de Comuns, Jéssica Albiach, un estudio de USTEC, el sindicato docente con mayor representatividad de Cataluña, según el cual el 60% del profesorado ha sufrido agresiones por parte del alumnado. Los datos, como otros que otros sindicatos de enseñanza han publicado en los últimos años en toda España, no son, sin embargo, oficiales, sino que se basan en encuestas que el profesorado responde de forma voluntaria.

Ello no quiere decir que, como reflejan las encuestas sindicales, y aseguran otros representantes de la comunidad educativa, desde las federaciones de familias, como CEAPA a la asociación de directores de institutos públicos Fedadi, no se esté produciendo un aumento de la conflictividad en los centros educativos, aunque más que de manera generalizada, concentrada en ciertos institutos de secundaria. Un fenómeno que los docentes y otros expertos en educación relacionan con un aumento de la pobreza infantil y juvenil, y de la diversidad en las aulas en los últimos años, sobre todo en la enseñanza pública, que no ha ido de la mano de un aumento de los recursos para atenderla. En la propia Cataluña, según cálculos de Equitat.org (antigua Fundació Bofill), este curso la plantilla de personal dedicado a la integración social en los centros educativos se ha reducido en cerca de un 30%, pasando de 420 a 300.