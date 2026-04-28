La Fiscalía interviene la cadena de ropa Lili Pink por un presunto lavado de activos de 730.000 millones de pesos

Durante más de una década, los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) seguían el rastro de un patrón que se repetía en varias cadenas comerciales del país. Importadoras traían mercancía de Asia con valores que parecían muy bajos y transacciones fragmentadas que dificultaban la trazabilidad. En el centro de todo, tiendas de ropa vendían productos a precios que parecían demasiado buenos para ser ciertos. Esa investigación llegó, este lunes, a uno de sus puntos más altos. La Fiscalía General de la Nación intervino la cadena de ropa femenina Lili Pink, en una operación que abarcó 59 ciudades y municipios de 25 de los 32 departamentos del país. La acción, ejecutada por la Delegada contra las Finanzas Criminales con apoyo del Ejército Nacional, busca desarticular una presunta red transnacional de lavado de activos que habría movido más de 730.000 millones de pesos, unos 200 millones de dólares, a través de un entramado de importadoras y comercializadoras de fachada.

“Desde 2014 y 2015, el área de inteligencia identificó que los almacenes Tierra Santa, intervenidos el año pasado, venían desarrollando una modalidad que repetían otras tiendas”, explica a EL PAÍS el general en retiro y exdirector de la Polfa Juan Carlos Buitrago, quien participó en las primeras fases de la investigación. Lo que descubrieron fue más grave de lo esperado. “La investigación contra Tierra Santa no se limitó a la evidencia de productos de contrabando importados de Asia, Líbano o Turquía; también se determinó que el dinero, además de dedicarse al blanqueo de capitales, llegaba a fondos para grupos islámicos en Oriente Próximo para financiar actividades de terrorismo”, añade.

La Polfa detectó una modalidad similar en Lili Pink y las piezas comenzaron a encajar. En lugares de entrada al país, especialmente en Maicao, en la frontera con Venezuela, en el puerto caribe de Barranquilla y en Tumaco, sobre el océano Pacífico, los investigadores identificaron el ingreso de productos subfacturados con destino a la cadena de almacenes de ropa interior femenina. Los allanamientos en tiendas de la conocida marca, como la ubicada sobre la avenida 68 en Bogotá, confirmaron las sospechas: encontraron grandes volúmenes de mercancía.

La Fiscalía, a partir de distintas pruebas, señala que detrás había una red de lavado de activos, que habría estructurado un conglomerado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar al país mercancía como prendas de vestir de mujeres y productos cosméticos. Luego distribuía estos productos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a operaciones que, según la investigación, ocultaban recursos de origen ilícito. Las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y el uso de tácticas diseñadas para dificultar el rastreo del dinero y facilitar su incorporación al sistema económico formal.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó el valor de 730.000 millones de pesos, pero los delitos no terminarían ahí: la investigación también reveló un presunto enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos y contrabando por valores que superarían los 75.000 millones. La DIAN, por su parte, ha ejecutado aprehensiones y decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones de pesos.

Llevar el caso a este punto no ha sido sencillo. Buitrago, quien durante años persiguió a alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, conoce bien la dificultad de probar estos esquemas. “Comprobar estas actividades es muy complejo. Y se debe a la dificultad para configurar el delito de contrabando”, reconoce. Con Papá Pitufo, por ejemplo, se logró judicializar a algunos de sus operadores principales, “quienes actuaban como escuderos y se encargaban de corromper personas y mover negocios, pero no existía una trazabilidad clara que permitiera vincular directamente a los niveles superiores”. A pesar de las evidencias y años de investigación, nunca lograron desmantelar completamente la estructura criminal detrás del contrabandista.

Las investigaciones paralelas han sido lideradas por Leonardo Quevedo, actual director de delitos fiscales y aduaneros de la Fiscalía. Su trabajo, junto al de decenas de investigadores, permitió reunir la evidencia suficiente para que un juez de control de garantías de Bogotá expidiera varias órdenes de captura contra responsables de la red.

Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía, ha informado que se impusieron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, que ahora serán avaluados. “Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces”, precisó.

La historia puede que no termine aquí, pues Buitrago revela que otras cadenas están en la mira: “Actualmente, otras importadoras de comercio y muebles son investigadas en coordinación con la Fiscalía”, afirma. Lo que empezó como la investigación de una cadena de almacenes en 2014 se ha convertido en una operación que abarca todo el país y que pone bajo la lupa un esquema que, según las autoridades, habría permitido durante años el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero colombiano. Las tiendas de Lili Pink seguirán abiertas mientras avanza el proceso judicial, ahora bajo el control de la Fiscalía.